Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить для себя и в подарок

Я лично и каждый у нас в редакции часто заказываем что-то на AliExpress. Поэтому у нас накопился огромный опыт в поиске товаров с этой площадки, которым мы охотно делимся, предлагая вам самые интересные и необычные товары. Сегодня рассмотрим крутой подарок для любого ребенка, лучший аксессуар для Nintendo Switch, USB-хаб, которого вы раньше не видели, и другие хорошие вещи, которые вы могли пропустить и не купить. Пришло время исправлять ситуацию. Выбирайте на здоровье!

Хорошие беспроводные наушники с шумоподавлением

Если бы знали, как я не люблю переплачивать за бренд, вы бы поняли, почему я включил эти наушники в подборку. Они стоят настолько дешево, что в какой-то момент становится неудобно перед производителем. Звучат они на уровне хороших моделей от JBL из линейки TUNE. Шумодав не лучший, но работает хорошо. Качество сборки приятно удивляет. У нас был обзор этих наушников, и я лично ими пользовался. Перечеркнутая цена на сайте — около 9000 рублей, но так уже давно. Лично я думаю, что рано или поздно они подорожают, а пока надо пользоваться тем, что Ugreen, сам по себе хороший бренд, пытается занять свою долю рынка.

Цена: 3 470 рублей

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Подставка-хаб для Свитча и не только

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации.

Часто бывает так, что просто некуда засунуть лишний кабель. С такой подставкой вы хоть черта лысого подключите к телефону или планшету. Хотя изначально подставка выпускается для Nintendo Switch, с ее помощью можно подключать устройства к мобильным гаджетам и даже к ноутбуку, правда, это будет не очень удобно. Лучше все же пользоваться ей по назначению.

Цена: 3 070 рублей

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Встраиваемый в стол USB-хаб

Как же приятно, когда хаб на рабочем месте выполняет свои функции, но не мешает под руками. Есть модели, которые крепятся на стол или полку, но такое во многом может быть более удобным. Просто вставляете его в отверстие для проводов, которое есть в любом офисном столе. При этом, если надо протянуть провода, место для них все равно будет. А так вы получите 4 USB или 2 USB и разъемы для микрофона/наушников прямо в столе. Подключаете их снизу к системнику — и вуаля, умный рабочий стол.

Цена: 1 230 рублей

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Блокировка отпечатком пальца для любого ноутбука

10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие.

Хотели топовый компьютер, но решили сэкономить или не готовы покупать новый ноутбук, чтобы спрятать личные файлы от кого угодно, хоть от второй половинки? Такой сканер отпечатков просто подключается к ноутбуку и после простой настройки становится надежной защитой. Прикладываете палец — и система разблокируется. В итоге получить доступ к компьютеру можно за пару секунд, и для этого не надо устанавливать пароль «1111».

Цена: 1 500 рублей

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Царский сетевой фильтр для восьми устройств

Иногда надо подключить к розетке не 2–3 устройства, для чего достаточно обычного тройника, и не 4–5, для чего подойдет сетевой фильтр, который продается в любом супермаркете, а еще больше. Я в такой ситуации оказывался всего пару раз, но сценарии бывают разные. Этот сетевой фильтр имеет несколько степеней защиты и металлический корпус для лучшего охлаждения при подключении большого количества устройств. Есть все основные степени защиты и экран на передней панели для вывода информации о напряжении сети. На обратной стороне находится кнопка отключения, чтобы обесточить все подключенные устройства разом.

Цена: 6 290 рублей

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Пистолет для создания мыльных пузырей

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Все мои знакомые рассказывали, что их дети были в восторге, когда они покупали им такие пистолеты. Модели у них бывали разные, но суть от этого не меняется. Суть в том, что при нажатии на спусковой крючок специальный механизм создает бесчисленное множество мелких пузырей и выпускает их из ствола. Перед началом игры надо будет только вставить батарейки и подключить резервуар с мыльным раствором. В комплект ни то, ни другое не входит. Но с батарейками проблем нет никаких, а раствор можно сделать самому по рецепту из интернета или купить готовый на маркетплейсах за очень небольшие деньги. Ребенку точно понравится — проверено!

Цена: 1 660 рублей

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Точильный шлифовальный станок для дома

Этот небольшой станок пригодится тем, кто знает, что такое тупые ножи, или кому время от времени надо что-то отполировать. С его помощью также можно точить инструменты, но не стоит рассчитывать на промышленное использование устройства. В зависимости от комплектации предлагается три инструмента: точильный камень, полировальная насадка и ленточная шлифовалка. Работают они одновременно от одного мотора, поэтому будьте осторожны во время использования.

Цена: от 3 660 рублей

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Наклейка с мышкой в норе

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Эта наклейка не имеет практического смысла — только эстетический. Она клеится на стену или ступеньки и выглядит так, как будто в норке сидит мышь, читает книжку и наблюдает за происходящим снаружи. Особенно такая наклейка понравится детям. Она забавная и милая, а большего от нее и не требуется.

Цена: 70 рублей

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Повторитель Wi-Fi для дома

У меня квартира такой формы, что ее сложно покрыть одной сетью Wi-Fi от роутера, который стоит в коридоре. В свое время мне пришлось покупать отдельный роутер для расширения сети, но такое устройство намного проще. Включаете его в розетку, так, где Wi-Fi еще ловит, и оно расширяет зону покрытия. Можно повесить его при входе в комнату, которая находится за углом, и потерь скорости почти не будет.

Цена: 1 270 рублей

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Светодиодные габариты для автомобиля

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Эти небольшие лампочки подойдут для любого автомобиля, где используются так называемые бесцокольные лампы в габаритных огнях. То есть почти для любого автомобиля. Они яркие и почти не потребляют энергии, а значит, не посадят аккумулятор. Для сравнения, у меня штатные, но тоже светодиодные габариты. Как-то раз я забыл их выключить, и машина простояла в -10 градусов около 10 часов, после чего без проблем завелась. А еще они не греются.

Цена: 440 рублей

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