Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Весна близко! А значит совсем скоро мы будем выбираться на природу и нам понадобятся соответствующие гаджеты. В этой ”серии” нашей традиционной еженедельной подборки мы выбрали несколько хороших гаджетов, которые пригодятся на природе или в дороге. Мы не стали полностью на них переключаться и нашли в том числе другие товары — так будет интереснее. В любом случае, в этой статье многие найдут что-то для себя, а в комментариях вы можете поделиться своим мнением и товарами, которые хотите посоветовать другим.

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Собрали товары для весны и не только. Фото.

Собрали товары для весны и не только.

Инструменты в виде карты

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Инструменты в виде карты. Фото.

Этот компактный мультитул включает в себя линейку, открывалку, несколько гаечных ключей, консервный нож, пилу и скребок. Сделано все это из металла, а носить его можно как в специальном кардхолдере, так и в кошельке, ведь по толщине он не превышает 2-3 обычные банковские карты. А еще он стоит недорого и его можно купить просто на всякий случай.

Цена: 100 рублей

Купить компактный мультитулл

Компактный, но яркий фонарь

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Компактный, но яркий фонарь. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот фонарик можно повесить на ключи, карман или рюкзак, чтобы он всегда был с собой. Он очень яркий и имеет встроенный аккумулятор. Им можно подсветить дорогу или посветить в других темных местах. Можно подумать, что с этим справится и телефон, но он светит в разы слабее. Этот фонарь можно положить, поставить на подставку, повесить на карабин или примагнитить к любой металлической поверхности. А еще в нем есть открывалка для бутылок.

Цена: 300 рублей

Купить компактный фонарь

Лампа USB

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Лампа USB. Фото.

Это небольшая лампа, которая едва ли сможет стать основным источником освещения в помещении. Но она может быть неплохим ночником или подсветкой на рабочем месте. Для включения достаточно вставить ее в порт USB. Это может быть адаптер питания, порт компьютера или даже внешний аккумулятор. Их можно покупать по одному или сразу взять 10 штук, сэкономив около трети стоимости.

Цена: 280 рублей

Купить лампу с USB

Держатель для зубных щеток с дозатором пасты

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Держатель для зубных щеток с дозатором пасты. Фото.

ТОП-10 подарков с АлиЭкспресс на все случаи жизни, для которых не нужен повод.

Такой гаджет пригодится в каждом доме. Щетки в нем будут всегда на своих местах и не будут болтаться в стакане, как они обычно это делают. Предусмотрено место для четырех щеток и все они закрываются специальной дверкой на магнитах. А еще есть дозатор для двух тюбиков пасты. Если в семье не все пользуются одной, этот вариант будет лучше, чем другие, где только одно место для тюбика.

Цена: 470 рублей

Купить держатель для зубных щеток

Удлинитель USB

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Удлинитель USB. Фото.

Если вам надо удлинить любой USB-провод или вывести из-под стола от компьютера, чтобы не лезть к нему каждый раз, этот провод для вас. Тут все просто, выбираете длину от 0,5 до 3 метров, включаете в него ваш гаджет, а его туда, куда надо. Так можно, например, увеличить длину джойстика, чтобы можно было играть и заряжать его одновременно.

Цена: от 80 рублей

Купить удлинитель USB

Зарядный кабель пружинка

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Зарядный кабель пружинка. Фото.

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти.

Больше всего этот кабель пригодится в машине, но ему можно найти место и на рабочем столе. Суть в том, что он вытягивается из-за своей спиральной конструкции. Есть версии разной длинны, разного цвета и с разным типом разъемов.

Цена: от 185 рублей

Купить кабель-пружинку

Вертикальная подставка для ноутбука

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Вертикальная подставка для ноутбука. Фото.

Если вы работаете с ноутбука на внешнем мониторе, вам понравится такая подставка. Она сама зажимает ноутбук так, чтобы он стоял максимально уверенно. На выбор есть два цвета, а мягкие накладки в местах контакта с корпусом защитят ноутбук от повреждений.

Цена: 800 рублей

Купить подставку для ноутбука

Как перестать храпеть

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Как перестать храпеть. Фото.

Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый.

Вариантов борьбы с храпом очень много, но редко они оказываются действенными, и вам все равно придется с утра чувствовать себя виноватым перед домашними. Эта наклейка клеится на рот и держит его закрытым. Вроде как, так человек будет меньше храпеть. Отзывы говорят, что лайфхак работает, но не у всех. А еще она не будет хорошо держаться на не гладко выбритом лице. В комплекте 30 наклеек, которых хватит на месяц.

Цена: 95 рублей

Купить наклейки против храпа

Ремень для переноски коробок, мебели и другого

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Ремень для переноски коробок, мебели и другого. Фото.

Помните ситуацию, когда вам надо отнести несколько коробок, которые и весят немного, но поднимать их неудобно? Этот ремень решает эту проблему. Надо просто положить коробки на него и поднять так, чтобы они были не сверху на руках, а снизу. Так же можно переносить мебель и даже тяжелые вещи, не нагибаясь, чтобы их поднять. Длина ремня может регулироваться от 82 до 182 миллиметров.

Цена: 580 рублей

Купить ремень для переноски

Термометр для дома

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Термометр для дома. Фото.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Это термометр имеет очень небольшой размер, но может показывать на своем экранчике температуру, влажность и то, насколько они находятся в комфортном диапазоне. А еще, если купить хаб Xiaomi или Aqara c Bluetooth, можно получать эти данные в приложении. Сам он WI-Fi не имеет, но хаб может отправить данные на сервер. Если купить сразу несколько датчиков, получится сэкономить до четверти стоимости.

Цена: 1000 рублей

Купить термометр для дома

Складная ложка, вилка и другие приборы

Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить к весне и не только. Складная ложка, вилка и другие приборы. Фото.

Этот набор позволяет удобно есть на природе или в дороге. Вы получаете в одном корпусе нож, ложку, вилку, штопор и открывалку для бутылок и банок. Часть с вилкой можно отделить от основного корпуса, чтобы пользоваться одновременно ей и ножом. Универсальность этого набора зашкаливает и вызывает уважение к тому, кто придумал такую конструкцию.

Цена: 230 рублей

Купить складную ложку

Теги
Лонгриды для вас
ТОП-10 ужасных товаров с АлиЭкспресс, которые я зря купил и не советую вам

Как ни крути, но большую часть товаров с АлиЭкспресс можно назвать качественной: они приходят аккуратно упакованными и служат не один год, несмотря на свою цену. Но так происходит не всегда: попадаются и низкокачественные товары, которые через пару месяцев можно выбрасывать или они не соответствуют заявленным характеристикам. В этом году и мне попались такие: выбрал для вас 10 провальных покупок 2022 года. Возможно, это исключения из правил, но лучше держать ухо востро и подходить к покупке со всей внимательностью.

Читать далее
Крутые устройства Xiaomi, которые можно урвать со скидкой

Xiaomi - один из самых известных в мире производителей смартфонов и большого количество других устройств. В линейке компании можно найти как дорогие флагманские телефоны, так и совсем доступные на любой кошелек. Плюс ко всему, никуда не делись фитнес-браслеты Mi Band и телевизионные приставки TV Stick. Как и большинство крупных компаний, в Xiaomi не могли обойти стороной одну из крупнейших распродаж в году 11.11 от AliExpress и предлагают покупателям приобрести свои устройства по очень вкусным ценам.

Читать далее
10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress

Снова и снова AliExpress радует нас какими-то интересными или просто необычными товарами. А если повезет, они будут и необычные, и интересные. Мы как обычно еженедельно мониторим площадку на предмет чего-то нового и предлагаем это вашему вниманию. Вот и сейчас мы собрали много гаджетов, часть из которых вы точно могли пропустить. От вас как всегда требуется только ознакомиться со списком и купить что-то, если понравится, а добрый комментарий - он и кошке приятен.

Читать далее
Новый комментарий