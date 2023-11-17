Отличные товары с Алиэкспресс, которые надо покупать и не думать

На AliExpress полным ходом идет распродажа, которая позволяет купить многие вещи намного дешевле. Традиционно стартовала она 11.11, и длится около недели. Мы уже публиковали подборки товаров, представленных в ней, но это не повод не поговорить об этом еще раз. Тем более, мы не будем повторяться, а расскажем о других интересных товарах, которые вам точно захочется купить. Почти все из приведенной ниже подборки мы в редакции или купили уже давно, а сейчас делимся скидками, или собираемся заказать, пока они не подорожали. Поэтому не упускайте момент!

Универсальный набор отверток для всего

Этот набор занимает совсем мало места, но включает в себя просто все, что может пригодиться по дому. Конечно, в нем нет больших отверток, но для того, чтобы ремонтировать детские игрушки, очки, гаджеты, радиоуправляемые модели и тому подобное, он подойдет просто отлично. Главное, выбрать тот вариант исполнения, который подойдет именно вам, ведь всего их предлагается три.

Цена: от 1 490 рублей

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Универсальный кейс для документов

Отличные товары с AliExpress, достойные покупки даже без распродажи.

Такая сумка должна быть в каждом доме. В нее можно сложить все документы, деньги и другие важные вещи. Все они будут на своих местах, а вы будете знать, что их не придется искать по всему дому. Даже если не думать об очень неприятных нештатных ситуациях, это просто очень удобно, чтобы быстро что-то найти, когда понадобится, а не искать по всем ящикам свидетельство о рождении или ПТС на машину.

Цена: 790 рублей

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Удобная компактная клавиатура

Эта клавиатура имеет компактный размер и приятную форму клавиш. Отдельно в ней стоит отметить то, что она подключается к любому гаджету, как через Bluetooth, так и через радиоканал. Если вам больше по душе проводное подключение, такая опция тут тоже есть. Покрытие клавиш матовое, а использование в конструкции нескольких цветов позволяет быстрее ориентироваться в клавишах.

Цена: 1 140 рублей

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Новогодняя гирлянда

Эти гаджеты с АлиЭкспресс отдают за бесценок на распродаже 11.11. Купи их сейчас, чтобы не пожалеть потом.

Такую гирлянду можно повесить где угодно. Формально, у нее даже есть защита от воды по стандарту IP65. Благодаря этому она должна выдержать дождь и снег, но я бы рекомендовал вешать ее в помещении. Она создаст собой светящуюся штору шириной три метра и высотой один метр. Питается гирлянда через USB от любого источника и имеет пульт управления.

Цена: 366 рублей

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Средство для очистки компьютера

Дома всегда много мест, где не должно быть пыли, но там нельзя просто протереть ее тряпкой. Это может быть или электроника, или просто труднодоступные места. С такой воздуходувкой они всегда будут в чистоте. Можно купить сжатый воздух в баллонах, но они кончаются. Тут же достаточно просто перезарядить аккумулятор. Да и риска выхода жидкости, которая часто вылетает из баллонов, тут не будет.

Цена: 1 850 рублей

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Комплект чехлов на колеса

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки.

Нет, это не те чехлы, которые надевают на колеса гоночных автомобилей для того, чтобы поднять их температуру, хотя и похожи. Эти чехлы позволяют удобно хранить колеса в сборе или резину в межсезонье. Они не будут пачкаться, а за ручку их удобно будет переносить. Чехлы многоразовые, есть версии для разных размеров колес, а чтобы выбор был еще больше, и есть несколько цветов. На каждом чехле есть пометка, с какой стороны и на какой оси должно стоять колесо. Особенно актуально это для зимних направленных колес, чтобы каждый раз не искать стрелку на боковине.

Цена: от 760 рублей

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Удобный внешний аккумулятор

Многие не согласятся, что такой Power Bank действительно удобен, но свои плюсы в нем есть. Особенно, когда надо пользоваться телефоном во время зарядки или просто не хочется носить с собой провода. Он очень небольшой и при емкости 4500 мАч имеет разъем USB Type-C. Просто вставляете его в разъем, он держится там и отдает свою энергию. По размерам аксессуар очень небольшой и отлично подойдет, чтобы всегда иметь в запасе немного энергии. Бросьте его в рюкзак или сумку, и рано или поздно он точно пригодится. Тогда и скажете спасибо.

Цена: 900 рублей

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Компактный проектор для дома

ТОП-10 очень дешевых гаджетов с АлиЭкспресс, за которые не жалко отдать последние деньги.

Этот проектор имеет очень небольшой размер и стоит недорого для такой мощности. Его можно поставить в любом месте дома, просто подключив его к питанию. Даже не в полной темноте он сможет показать на любой стене большую картинку. Если выключить свет, то это отличная альтернатива большому телевизору. Работает проектор на Android и позволяет устанавливать приложения. Есть и другие полезные функции, вроде коррекции трапеции или автофокуса.

Цена: 18 500 рублей

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Саундбар для компьютера

Эту колонку можно установиться на рабочем месте или около игрового компьютера. Во втором случае она будет смотреться более органично за счет подсветки. Есть регулировка громкости, возможность беспроводного воспроизведения и качественный звук. Если успеть купить колонку на распродаже, это будет отличная покупка. Тем более, делает колонку Lenovo —серьезное имя в индустрии.

Цена: 1 180 рублей

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Металлические тросики с закруткой

Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене.

Эти тросики подойдут как замена кольцу для ключей или как страховочный аксессуар. Я, например, креплю с их помощью экшен-камеру, чтобы если она отвалится от крепления, она не потерялась. В быту им можно найти и другие применения, которые ограничены только вашей фантазией.

Цена: 100 рублей

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