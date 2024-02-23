Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть

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Артем Сутягин

Чтобы выбрать что-то хорошее на AliExpress, надо как следует покопаться в недрах этого маркетплейса. И то есть риски, что вы не найдете ничего интересного. Чтобы вам было проще найти что-то для себя или в подарок, мы регулярно ищем самые низкие цены, самые необычные товары и самую быструю доставку. В сегодняшней части нашей традиционной подборки лучших товаров с AliExpress мы не стали ограничиваться какими-то рамками и просто выбрали самые интересные товары, которые уже купили или только заказали себе.

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Посылка с AliExpress это всегда приятно. Фото.

Посылка с AliExpress это всегда приятно

Ручной RGB-светильник для фото или видео

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Ручной RGB-светильник для фото или видео. Фото.

Если вы любите фотографировать или снимать ролики для социальных сетей (и не только), вам пригодится такой светильник. Он может светиться любым светом и имеет встроенные эффекты, вроде полицейской машины, свечи, телевизора и других. Работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB Type-C. Может светить больше часа на максимальной мощности. Так же можно пользоваться в быту или во время вечеринок.

Цена: 2 230 рублей

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Универсальная зарядка на несколько портов

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Универсальная зарядка на несколько портов. Фото.

Лучшие подарки для настоящего мужика, которые можно купить на АлиЭкспресс.

Такая зарядка вряд ли найдет место в вашем рюкзаке. Она сделана именно для рабочего стола или специального места, где вы заряжаете все гаджеты. На ее корпусе находится 4 пора для устройств и три обычных розетки для подключения вилок. Спереди есть небольшой экран для отображения параметров зарядки. В общем, штука удобная, и надо брать, если вы сталкивались с проблемой зарядки большого количества гаджетов.

Цена: 3 500 рублей

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Недорогие и стильные TWS-наушники Lenovo

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Недорогие и стильные TWS-наушники Lenovo. Фото.

Эти наушники стоят совсем недорого для своей категории, но являются полноценными TWS-наушниками. К телефону подключаются через Bluetooth и имеют минимальный уровень задержки, благодаря чему отлично подходят для игр. Есть сенсорное управление и футуристичный кейс с подсветкой. В общем, отличные наушники для тех, кому не все равно, чем пользоваться, но не хочется платить 20000 за Huawei или AirPods. Тем более сейчас они продаются со скидкой.

Цена: 700 рублей

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Царский внешний аккумулятор с огромной емкостью

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Царский внешний аккумулятор с огромной емкостью. Фото.

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только.

Это устройство вряд ли пригодится вам для того, чтобы носить его с собой каждый день в рюкзаке. Зато оно отлично подойдет для мест, где вы надолго остаетесь без розетки. Например, в походе или на даче, где надолго отключают свет или его нет совсем. Емкость встроенной батареи составляет 60 000 мАч, а мощность зарядки достигает 35 Вт. Даже ноутбук зарядить можно, не говоря уже о смартфонах, наушниках, камерах и прочих мелких гаджетах.

Цена: 4 060 рублей

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Липучка для наведения порядка в проводах

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Липучка для наведения порядка в проводах. Фото.

Провода, которые валяются горой и постоянно путаются… Знакомо? Мне очень, поэтому я уже давно купил несколько таких мотков липучки. Просто отрезаете, сколько вам нужно, и сматываете аккуратно сложенные зарядки и другие провода. Даже в быту можно найти им применение, когда надо что-то смотать, но использование скотча нежелательно или надо времени все же залезть внутрь. На выбор есть несколько цветов, и мотки от 50 см. Но этого хватит буквально на несколько проводов, ведь на каждый уходит примерно 6–7 см. Лучше сразу купить три метра, чтобы хватило на всё.

Цена: от 70 рублей

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Магнитный держатель для телефона в машину

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Магнитный держатель для телефона в машину. Фото.

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Такой держатель позволит не мучиться каждый раз с механизмом фиксации. Просто приложили телефон к нему, и он надежно держится. В комплекте две магнитные основы, которые надо прикрепить к телефону. То есть можно обеспечить совместимость сразу двух устройств, чтобы можно было крепить ваш телефон и телефон пассажира. Есть две версии: крепление на решетку системы вентиляции и с клеевой основой, если вам так удобней.

Цена: 500 рублей

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Универсальный адаптер для USB Type-C

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Универсальный адаптер для USB Type-C. Фото.

Такой адаптер позволяет подключать к смартфону или ноутбуку много устройств, используя всего один порт. На корпусе разветвителя есть 2 обычных USB и 2 USB Type-C. Кроме этого, есть порт для подключения зарядки, мощность которого отличается в зависимости от версии концентратора.

Цена: от 1 380 рублей

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Подставка под игровой монитор

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Подставка под игровой монитор. Фото.

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Подставка для монитора нужна для того, чтобы сделать его использование более удобным. Если он стоит выше, чем поверхность стола, вам не придется постоянно держать голову наклоненной. А значит, меньше будет уставать шея и глаза. Заодно и место на столе освободите. Есть подсветка, выдвижной ящик, раскладная подставка для телефона, подсветка и вынесенный на верхнюю часть подставки USB-концентратор, чтоб не тянуться к компьютеру, чтобы что-то подключить.

Цена: 5 100 рублей

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Раздвижная подставка для монитора

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Раздвижная подставка для монитора. Фото.

Эта подставка не такая многофункциональная, как приведенная выше, но тоже выполняет свои функции и выглядит более строго. А еще она может регулироваться по высоте в широком диапазоне. То есть ее можно точно настроить под свой рост и посадку за столом.

Цена: 5 420 рублей

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Магнитная зарядка для любого телефона

Отличные товары с Алиэкспресс, которые просто нельзя не захотеть. Магнитная зарядка для любого телефона. Фото.

10 товаров с Алиэкспресс, которые влюбят в себя каждого покупателя.

Такая зарядка позволяет не просто подключать питание к телефону, но и делать это еще проще, чем обычно. Один раз вставьте в разъем коннектор и подключайте к нему сам кабель за счет магнитов. Разъем не будет изнашиваться от постоянного подключения и не будет забиваться пылью. На выбор есть несколько вариантов кабеля и все основные типы коннекторов. Надо только выбрать тот, который подходит к вашему смартфону.

Цена: 520 рублей

Купить зарядку для любого телефона

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