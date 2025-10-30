Отличные товары с AliExpress для фотографов и блогеров

Собрали десятку полезных аксессуаров с AliExpress, которые сильно упрощают жизнь фотографам и видеографам, которые не хотят тратить много денег на аксессуары или просто ищут что-то интересное. Здесь есть кардридеры для быстрой передачи данных, крепления для камер, защита от непогоды, RGB-свет и много других мелочей, без которых на съемке становится неудобно. Цены от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей, качество проверенное, а доставка с AliExpress быстрая.
Содержание
- 1 Универсальный кардридер UGREEN
- 2 3D крышка для горячего башмака
- 3 Шаровая головка Ulanzi для стойки
- 4 Комплект дождевиков для камеры
- 5 Набор инструментов SmallRig для камеры
- 6 Портативный RGB-светильник для видеосъемки
- 7 Гибкий HDMI-кабель для камеры
- 8 Универсальная опора для объектива
- 9 Набор винтов для камер от SmallRig
- 10 Magic Arm от Ulanzi
Универсальный кардридер UGREEN
Когда карт памяти много, а разъемов в ноутбуке мало, этот девайс реально выручает. Кардридер UGREEN читает сразу четыре типа карт: SD, TF, CF и MS, причем работает через быстрый USB 3.0. Корпус компактный, кабель длиной 50 см дает свободу маневра, а скорость передачи данных позволяет не ждать часами, пока гигабайты фоток и видео скопируются. Подходит фотографам, видеографам и всем, кто устал таскать с собой переходники.
Цена: 650 рублей
Купить универсальный кардридер UGREEN
3D крышка для горячего башмака
Кто сказал, что камера не может быть ламповой? Маленький желтый то ли цыпленок, то ли поросенок из силикона надевается прямо на горячий башмак камеры и моментально добавляет настроения любой фотосессии. Эта мелочь не только защищает башмак от пыли и царапин, но и делает технику узнаваемой среди одинаковых фотоаппаратов на мероприятиях. Модель весит почти ничего, так что на баланс камеры не повлияет, зато выглядит действительно мило.
Цена: 50 рублей
Купить 3D крышку для горячего башмака
Шаровая головка Ulanzi для стойки
Если снимаешь контент, устал держать камеру руками, а штатива нет, эта штука точно для тебя. Шаровая головка Ulanzi TH02 позволяет зафиксировать фотоаппарат под любым углом и менять положение буквально за пару секунд. Головка имеет быструю систему крепления, площадку с противоскользящим покрытием и надежный шаровой механизм. Вся конструкция компактная и легкая, так что в сумке места много не займет, зато съемка станет куда удобнее.
Цена: 1250 рублей
Купить шаровую головку для стойки
Комплект дождевиков для камеры
Погода непредсказуема, а камера не любит влагу, так что эти прозрачные дождевики просто палочка-выручалочка. В комплекте четыре штуки, которые подходят практически под любую зеркалку или беззеркалку размером. Материал легкий, прозрачный, не мешает съемке и защищает технику от дождя, снега или брызг. Идеально для репортажей на улице, съемок природы или просто на всякий случай в рюкзаке.
Цена: 200 рублей
Купить комплект дождевиков для камеры
Набор инструментов SmallRig для камеры
Складной мультитул, который всегда должен быть в сумке у видеографа или фотографа. Модель объединяет в себе несколько отверток и ключей, которые понадобятся для сборки и настройки оборудования вроде риггов, клеток и креплений. Инструмент сделан из алюминия, размеры компактные (82×24×12 мм), весит немного. Вместо того чтобы носить целый чемодан с инструментами, можно засунуть эту штуку в карман и настраивать технику буквально на ходу.
Цена: 1300 рублей
Купить набор инструментов для камеры
Портативный RGB-светильник для видеосъемки
Этот компактный RGB-светильник подходит для съемки контента, влогов, портретов и предметки. Он дает не только обычный белый свет, но и цветные режимы, так что можно экспериментировать с атмосферой кадра. Питается от встроенного аккумулятора, в комплекте идет упаковка. Светильник легкий, крепится на камеру, штатив или держится в руках, а яркость и цвет регулируются как надо.
Цена: 3100 рублей
Купить портативный RGB-светильник
Гибкий HDMI-кабель для камеры
Обычные HDMI-кабели часто ломаются в местах изгиба, а этот сделан гибким специально для сложных подключений. Длина от 0.5 метра подходит для компактных сетапов, где не нужны длинные провода. Есть версии с угловым разъемом, что позволяет подключать устройства даже в тесных местах. Поддерживает HDMI 2.0, так что 4К видео передает без проблем.
Цена: 150 рублей
Универсальная опора для объектива
Когда объектив уже тяжелый, но еще не имеет своего крепления на сташтив, эта опора спасает ситуацию. Крепится на стандартные рельсы 15 мм и распределяет нагрузку так, чтобы объектив не болтался и не перегружал байонет. Подходит для всяких кинематографических сетапов, когда используешь тяжелую оптику или риг-системы. Реечная оснастка корзины позволяет регулировать положение под разные объективы.
Цена: 950 рублей
Купить универсальную опору для объектива
Набор винтов для камер от SmallRig
Потерял винтик от клетки или рига и теперь вся конструкция болтается? Этот набор включает самые разные виды винтов: 1/4, 3/8, M2, M3, M4. Все сделано из нержавеющей стали, так что служить будут долго. Винты упакованы в удобную коробочку, где каждый будет на своем месте. Держи такой набор в сумке, и на съемке не окажешься без нужного крепежа.
Цена: 850 рублей
Magic Arm от Ulanzi
Magic Arm от Ulanzi позволяет прикрепить монитор, свет или микрофон практически куда угодно и зафиксировать под любым углом. Модель HD02 идет с шарнирным сочлененным креплением, которое регулируется в трех плоскостях, а на конце есть струбцина для установки на стол или риг. Длина 10 дюймов дает достаточно свободы для маневра, конструкция черная, сделана крепко. Подходит для видеографов, стримеров и всех, кому нужна гибкая система крепления оборудования без танцев с бубном.
Цена: 2400 рублей