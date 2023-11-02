Отличные товары с AliExpress, достойные покупки даже без распродажи

Не так давно была распродажа на AliExpress. Скоро будет еще одна, а потом может быть и еще. О прошедшей мы вам рассказывали в одной из предыдущих подборок. Там было много хороших товаров по 189 рублей. Тогда можно было подумать, что AliExpress нас обманывает и на самом деле эти товары стоят в лучшем случае именно столько, а то и меньше, и их просто пытаются подсунуть на волне ажиотажа. А вот и нет! Оказалось, что многие из них действительно в три раза дороже. Но даже за эту цену они стоят того, чтобы их посоветовать. Часть из них я купил себе и хочу рассказать о них вам.

MagSafe для Android

Когда Apple придумала MagSafe, многие это решение критиковали, но все равно хотели этим воспользоваться. Довольно быстро сторонние производители придумали решение этой проблемы. Ведь в беспроводной зарядке от Apple нет ничего нового. Она только встроила в телефон магнитное кольцо для точного позиционирования катушки. А заодно это способ крепления аксессуаров. Купив такое кольцо, можно получить преимущества MagSafe для любого телефона с беспроводной зарядкой. А если ее нет, просто сможете крепить аксессуары.

Цена: 80 рублей

Купить MagSafe для любого телефона

Беспроводные накладные наушники

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Только накладные наушники могут дать тот звук, которые они дают. ”Затычки” с этим точно не справятся. Эта модель стоит недорого, работает несколько десятков часов от одной зарядки, имеет встроенный Bluetooth 5.3 и оснащена 40-мм мембраной. А еще эти наушники выпускаются в четырех цветах и имеют быструю доставку с российского склада.

Цена: 2 750 рублей

Купить беспроводные накладные наушники

Зарядка для трех устройств

Сейчас, когда у нас столько гаджетов, заряжать каждый от своего ЗУ кажется странной затеей. Поэтому и появилось много универсальных адаптеров питания на несколько разъемов. Этот выдает 30 Вт мощности, которые делятся на все подключенные устройства. Но на наушники и часы требуются совсем мало, поэтому они не будут мешать зарядке смартфоне. Есть даже поддержка QC 3.0. На выбор есть два цвета и зарядка с двумя разъемами вместо трех, но стоит она незначительно дешевле.

Цена: 1 770 рублей

Купить зарядку для трех устройств

WEB-камера для любого компьютера

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Эта вебка подойдет тем, кто хочет общаться по видеосвязи и при этом иметь хорошее качество картинки. Даже если у вас в ноутбуке есть встроенная камера, эта все равно стоит внимания, ведь она обеспечит намного более качественную картинку. Для стационарного компьютера это вообще обязательная покупка. Конечно, если у вас уже нет другой хорошей камеры. Разрешение поддерживается на уровне FullHD, а подставка позволяет крепить ее на любом мониторе или просто ставить на стол.

Цена: 2 480 рублей

Купить WEB-камеру для любого компьютера

Индивидуальные стяжки для кабелей

Чтобы кабели просто так не валялись россыпью в ящике и не путались, нужно правильно их стянуть. Эти стяжки продаются по 100 штук в комплекте и имеют длину 150 мм. Каждая такая стяжка крепится на провод петлей и держится за счет липучки. Когда провод смотан, просто накрутите стяжку на него и все. Липучка будет надежно держать его. А большого набора хватит на все провода в доме. Я покупал их на распродаже по 189 рублей. Но и при нынешнем ценнике они достойны покупки.

Цена: 380 рублей

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Складная подставка для телефона

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Это еще одна моя покупка за 189 рублей, которая стоит того, чтобы посоветовать ее и за более крупную сумму. Это подставка для телефона. Она пластиковая, но очень качественная. В конструкции есть пружина, которая держит ее в сложенном состоянии. При раскладывании подножка-трещотка сама раскрывается, а чтобы сложить подставку, надо протянуть за язычок. Все места контакта с поверхностью и телефоном прорезинены, чтобы стояла она более устойчиво. В целом, выдерживает и планшет, но без большого запаса устойчивости.

Цена: 480 рублей

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Прозрачный корпус для жесткого диска

И снова покупка в рубрике ”успел сэкономить”. Сейчас думаю о том, чтобы купить еще один такой, но уже по полной цене. Корпус сделан качественно, собирается на защелках без винтов. HDD 2.5” от старого компьютера встал отлично. Скорость стабильная и высокая — обычная для этого накопителя. Если у вас есть старый HDD или SSD, который вы хотите за заменить на новый, купите такой корпус и получите готовый внешний жесткий диск. Он всегда пригодится.

Цена: 450 рублей

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Переключатель HDMI

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Это отличный вариант для тех, кому не хватает HDMI-разъемов в телевизоре. Он позволяет или вывести один источник на два экрана, переключаясь между ними кнопкой, или, наоборот, подключить два источника и, нажимая кнопку, выбирать, какой из них будет выводить на экран. Отличный вариант для тех, у кого много чего подключено к телевизору. Например, так можно переключаться между игровой приставкой и медиаплеером. Или подключить к одному монитору два компьютера.

Цена: 1 080 рублей

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Штатив-монопод с пультом управления Xiaomi

Изначально это монопод или селфи-палка. Она имеет крепление для телефона и выдвигается, становясь длиной 40 сантиметров. Но самое интересное — ее раскладные ножки. Они откидываются в стороны, и монопод можно поставить, чтобы сфотографироваться всем вместе или снять что-то, как со штатива. Кроме этого, в комплекте есть не просто беспородные кнопки управления, а целый съемный пульт для удаленной съемки на расстоянии до 10 метров от телефона.

Цена: 1 550 рублей

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Качественный USB-провод Ugreen

Этот провод может передавать большую мощность зарядки. А значит, его можно использовать даже для питания мощного ноутбука. На выбор есть длина от 0,5 до 3 метров. Цвет тоже можно выбрать. Есть даже быстрая доставка по России для некоторых версий. Если покупаете провод для зарядки ноутбука, есть версия с Г-образным коннектором, чтобы провод на торчал в сторону и не мешался на столе.

Цена: от 640 рублей.

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