Отличные товары с AliExpress, которые просто нельзя не купить

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Артем Сутягин

Пришло время в очередной раз сорвать покрывало со списка крутых товаров с AliExpress. Вы и без меня знаете, что их там продается огромное количество, но еще больше товаров не достойны никакого внимания, хотя именно они чаще всего попадают в рекомендации. Помните эти товары с рейтингом две или три звезды? Вот чтобы вы не попадали на такие, мы специально готовим подборку лучших товаров AliExpress и еженедельно рассказываем о них. Пришло время поговорить еще об одной. Не будем привязываться к одной конкретной тематике, а предложим товары из разных категорий: от переходников для смартфона до мотозапчастей.

Отличные товары с AliExpress, которые просто нельзя не купить. На AliExpress можно купить очень много крутых товаров, но сначала их надо найти. Изображение: 4PDA. Фото.

На AliExpress можно купить очень много крутых товаров, но сначала их надо найти. Изображение: 4PDA

Переходник на USB и карты памяти

Переходник на USB и карты памяти. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Разъемы USB Type-C пользуются все большей популярностью в ноутбуках и смартфонах. Но из-за того, что этот разъем универсальный, производители стали все чаще отказываться от других разъемов. Для меня самого является большой проблемой вставить обычный USB в порт своего компьютера, ведь там есть только USB Type-C. А еще ведь надо подключить карту памяти и камеру или смартфон. Такой переходник решает проблему: подключаясь всего к одному порту USB Type-C, в себя он принимает два типа карт памяти и обычный USB. При такой цене это отличный вариант, который всегда должен быть под рукой.

Цена: 120 рублей (с доставкой)

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Защитная лента для порогов автомобиля

Защитная лента для порогов автомобиля. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Топовые товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать.

Пороги автомобиля — очень уязвимое место, особенно зимой, когда садящиеся пассажиры так и норовят обстучать об них ноги. С одной стороны, хорошо, что они не тянут снег в салон, но потертости и сколы на краске тоже не радуют. Эта лента наклеивается на пороги так, чтобы они были защищены. Сама по себе она не будет привлекать внимание или даже станет элементом украшения. А когда она повредится или поцарапается, что произойдет довольно нескоро, ее можно будет просто снять и приклеить новую.

Цена: 180 рублей (с доставкой)

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Боковой переходник для USB Type-C

Боковой переходник для USB Type-C. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Этот переходник лучше всего подойдет для ноутбука, чтобы зарядный провод не тянулся в сторону, а уходил за корпус компьютера. Также он может подойти геймерам или просто людям, которые пользуются смартфоном и которым не нравится торчащий из нижней части зарядный кабель. Суть работы максимально проста — вы вставляете его в USB Type-C разъем, а в него вставляете обычный кабель. По сути, это переходник, который поворачивает кабель на 90 градусов. Такая мелочь может быть очень удобной в работе. Я для себя ее оценил.

Цена: 100 рублей (с доставкой)

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Наклейка на зеркало автомобиля от дождя

Наклейка на зеркало автомобиля от дождя. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда

Тот, кто водит машину, знает, как ужасно выглядит зеркало в дождь. Их заливает вода и налипает грязь, из-за которой обзор сильно ухудшается. А это не только дискомфорт, но и существенное снижение уровня безопасности. Такие наклейки сделаны из материала, поверхность которого не задерживает влагу. Вода, в том числе и с грязью, стекает, оставляя основную поверхность зеркала почти сухой. Размер наклеек не очень большой, поэтому на больших зеркалах чистой будет оставаться только центральная часть. Для очень маленьких зеркал, например мотоциклетных, их, возможно, придется обрезать, но покрытие будет полным.

Цена: 80 рублей (с доставкой)

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Забавная наклейка для гаража

Забавная наклейка для гаража. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Это не более чем просто забавная наклейка, но ее смысл прекрасно поймут те, у кого есть гараж или кто пользуется инструментами. Мне всегда неприятно, когда кто-то хватает мои отвертки или гаечные ключи, а потом я не могу их найти. Собственно, наклейка гласит, что не надо трогать инструменты владельца. Ее можно наклеить в мастерской, в гараже или на рабочем месте, если ваша специализация связана с ремонтом чего-либо.

Цена: 90 рублей (с доставкой)

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Световозвращающие наклейки на двери автомобиля

Световозвращающие наклейки на двери автомобиля. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись

Открывать дверь ночью на обочине дороги очень опасно, особенно если ваш автомобиль не оборудован специальными габаритными огнями в торцах дверей. Такая наклейка сама не светится, но обладает световозвращающими свойствами. Если сзади будет ехать машина, она увидит ее свечение еще до того, как ваш автомобиль попадет в свет ее фар. Это просто плоская наклейка, которая не занимает место, поэтому установить ее можно в любой автомобиль. Наклейте их на торцы всех четырех дверей, и использование автомобиля в ночное время станет более безопасным.

Цена: 80 рублей (с доставкой)

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Необычный держатель для телефона в машину

Необычный держатель для телефона в машину. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Если вам не нужно, чтобы телефон в машине постоянно был перед глазами, и вы каждый раз не знаете, куда его положить во время движения, такой держатель будет для вас идеальным вариантом. Он клеится на дверь или другие элементы обшивки салона и представляет собой сетчатый карман. Просто положите в него телефон или другие мелочи, и они всегда будут под рукой. Можно купить один для себя и один для пассажира.

Цена: 150 рублей (с доставкой)

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Водяной пистолет на лето

Водяной пистолет на лето. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

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Что может быть лучше, чем пострелять из водяного пистолета прохладной водой в жаркий летний день? Такой пистолет очень компактный и стреляет короткими струями воды, резервуар для которой находится в рукоятке. Размер пистолета подойдет как для ребенка, так и для взрослого, а на выбор есть несколько вариантов расцветки.

Цена: 370 рублей (с доставкой)

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Круиз-контроль для любого мотоцикла

Круиз-контроль для любого мотоцикла. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Мотоциклисты знают, как тяжело держать в дороге постоянно открученной ручку газа, особенно если ты едешь по прямой без изменения скорости в течение нескольких часов. Этот лепесток вешается на крайнюю часть ручки газа и позволяет откручивать ее, надавливая на него кистью. То есть вам не придется держать кулак зажатым в дальней дороге. Это намного лучше, чем механический круиз-контроль, который блокирует ручку газа, ведь его может заклинить в самый неподходящий момент. С таким лепестком вы не вносите изменений в конструкцию органов управления: если вы просто отпустите ручку газа, он закроется как обычно.

Цена: 90 рублей (с доставкой)

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Удобная сумка для ноутбука

Удобная сумка для ноутбука. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Крутые аксессуары с AliExpress для автомобиля и не только.

Лично я предпочитаю носить ноутбук в специальном кармане рюкзака, но иногда его надо бросить в сумку или чемодан, а то и вовсе просто нести в руках. В этом случае такая сумка будет как нельзя кстати. Есть несколько ее модификаций — обычная, с ручками, с возможностью повесить на плечо и так далее. Также она выпускается в разных размерах, и есть комплект поставки с отдельной сумочкой для мышки, зарядки и других проводов.

Цена: от 1 630 рублей (с доставкой)

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