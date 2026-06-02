Недавно я проводил сравнение realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro, где недорогой камерофон realme неожиданно оказался лучше. И, если у компании отлично обстоят дела со смартами, то как насчет наушников? Взял себе новые realme Buds Air8 Pro в черном цвете (Master Black) и носил их неделю. Теперь рассказываю, что получилось.

Обзор свежих наушников realme Buds Air8 Pro. Фото.

Обзор свежих наушников realme Buds Air8 Pro

Дизайн наушников realme Buds Air8 Pro

Первое, что замечаешь при распаковке — кейс. Прямоугольный, со скошенными гранями и зеркальной поверхностью, которая буквально отражает всё вокруг. Дизайн разработал Наото Фукасава — японский промышленный дизайнер-минималист, который также работал над realme GT Master Edition. Огранка корпуса вдохновлена обработкой бриллиантов: грани преломляют свет под разными углами, и на солнце кейс реально играет.

Кейс наушников имеет зеркальную поверхность. Фото.

Кейс наушников имеет зеркальную поверхность

Черная версия Master Black выглядит строго и сдержанно — и одновременно дороже своей цены. Единственная оговорка: зеркальная поверхность моментально покрывается отпечатками. В черном цвете это заметнее, чем в белом. Придется либо мириться, либо постоянно протирать. Весит кейс вместе с наушниками 53 грамма и в кармане не ощущается.

Внутри даже есть автограф Наото Фукасавы. Фото.

Внутри даже есть автограф Наото Фукасавы

Внутри кейса матовое покрытие Excimer — мягкое, теплое на ощупь, не скользит. Контраст между зеркальным снаружи и матовым внутри работает хорошо. Есть кнопка принудительного сопряжения и индикатор заряда спереди, разъем Type-C сзади. Официальная цена realme Buds Air8 Pro в России — 8 999 рублей до 29 июня. Но также их можно приобрести на AliExpress, где наушники почти вдвое дешевле.

Купить realme Buds Air8 Pro

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Подключение и настройка realme Buds Air8 Pro

Каждый наушник весит 4.8 грамма и в ушах почти не ощущаются. В комплекте три размера амбушюров: S, M, L. Посадку стоит подобрать тщательно, ведь от нее зависит и пассивная шумоизоляция, и качество баса. Защита IP55 — пот и дождь не страшны. В спортзале пользовался без беспокойства.

Наушники миниатюрные и глянцевые. Фото.

Наушники миниатюрные и глянцевые

Подключение realme Buds Air8 Pro к смартфону простое: открываешь кейс, наушники появляются в списке Bluetooth-устройств. На Android-смартфонах realme сопряжение происходит автоматически без захода в настройки. На других устройствах — стандартное Bluetooth-сопряжение, без сюрпризов.

Наушники моментально подключаются через Google Fast Pair. Фото.

Наушники моментально подключаются через Google Fast Pair

Используется Bluetooth 6.1 — впервые встречаю эту версию в наушниках, на смартфонах пока не видел. Настройка realme Buds Air8 Pro через приложение realme Link дает доступ ко всему: жесты, эквалайзер, режимы ANC, ИИ-функции. Жесты настраиваемые — двойное касание, тройное, долгое нажатие, свайп по ножке для управления громкостью. Удобно.

realme Buds Air8 Pro — наушники с хорошим звуком

В каждом наушнике realme Buds Air8 Pro стоит 11-мм динамик для низких частот и 6-мм планарный твитер для высоких. У каждого свой ЦАП — верха и низы обрабатываются отдельно, без взаимных помех. Теоретически это дает более чистый звук с хорошей детализацией на обоих концах частотного диапазона. На практике: бас плотный и управляемый, не перебивает середину. Высокие детализированные. Голос в подкастах и разговорной речи разборчивый. Для беспроводных наушников с хорошим звуком до 10 тысяч рублей — это отличный результат.

У наушников довольно крупный динамик. Фото.

У наушников довольно крупный динамик

Про кодек LHDC скажу отдельно. Наушники дают передачу аудио до 1 Мбит/с, 24 бит, 192 кГц (это Hi-Res Audio без потерь). Но чтобы это работало, нужен смартфон с поддержкой LHDC. Про то, как поменять кодек на Android, читайте отдельно. Там пошаговая инструкция, как убедиться, что LHDC активен, а не SBC. Без этого разница в звуке будет незаметна. С LHDC звук становится заметно просторнее и детализированнее — особенно на классике и джазе. Для поп-музыки и подкастов разница минимальна.

В приложении можно настроить звук под себя. Фото.

В приложении можно настроить звук под себя

В приложении есть персональная настройка Golden Sound: наушники воспроизводят серию звуков, анализируют вашу посадку и слух, потом подстраивают эквалайзер. Разница заметно, пэтому стоит потратить минуту на эту процедуру. Кстати, смартфоны realme в 2026 году тоже хороши, и у нас есть подборка актуальных моделей, если думаете о замене телефона в связке с этими наушниками.

Как работают наушники с активным шумоподавлением

Беспроводные наушники с шумоподавлением за эту цену — уже обычная история. Но у Air8 Pro заявлено 55 дБ в диапазоне до 5000 Гц. Это важный нюанс: большинство конкурентов давят только низкие частоты (гул метро, двигатель самолета). Диапазон до 5 кГц означает, что наушники работают и с более высокими звуками (голосами вокруг, офисным шумом). В реальном использовании: шум улицы практически исчезает. Голоса рядом сильно приглушаются, но не полностью (если кто-то говорит прямо рядом, слышно). Это не недостаток, а интересный подход к реализации шумодава.

Есть также детальная настройка шумоподавления. Фото.

Есть также детальная настройка шумоподавления

Лучший режим для повседневного использования — Умный: наушники сами оценивают окружение и подстраивают интенсивность. Максимальный режим эффективнее, но создает ощущение давления на уши при длительном использовании. Прозрачный режим работает естественно: слышишь окружающее без эффекта телефонного звонка.

Хорошие наушники для звонков

Это, пожалуй, самое сильное место realme Air8 Pro. В каждом наушнике по три микрофона (итого шесть). Плюс датчик костной проводимости VPU, который считывает вибрации голоса прямо с челюсти. Алгоритмы ИИ объединяют сигналы и выделяют именно ваш голос.

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Звонил несколько раз с шумной улицы. Собеседники подвоха не заметили, но при сильном ветре голос тоже остается разборчивым, хотя небольшой артефакт обработки все-таки слышен. Характеристики realme Buds Air8 Pro по микрофонам — реально рабочие, а не только на бумаге. Это лучшая гарнитура для звонков из всего, что держал в ушах в этой ценовой категории.

Наушники со встроенным переводчиком

В приложении realme Link есть два режима перевода. AI Live Translator — синхронный перевод речи в реальном времени, полезен при просмотре видео или лекций на иностранном языке. AI Face to Face Translator — режим для живого общения: вы говорите на своем языке, собеседник слышит перевод через второй наушник. Поддерживается более 30 языков.

Есть также два режима работы встроенного переводчика. Фото.

Есть также два режима работы встроенного переводчика

Летом особенно актуально: в Турции или Египте объясниться с местными через переводчик значительно проще, чем через Google Translate. Качество перевода зависит от скорости речи и уровня шума вокруг: в тихом месте работает хорошо, в шумном чуть хуже.

Время работы realme Buds Air8 Pro

Автономность наушников составляет 12 часов работы без ANC, 50 часов с кейсом. С включенным ANC — 6 и 27 часов. При использовании 5-6 часов в день реально проходите неделю без зарядки кейса. Быстрая зарядка: 10 минут в кейсе дают 11 часов прослушивания. Полная зарядка по Type-C — два часа.

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Заявленный ресурс 1000 циклов с сохранением 80% емкости — это лучше, чем у большинства TWS-наушников. У маленьких аккумуляторов деградация обычно заметнее, чем у смартфонов, и тут realme обещает честную цифру. Беспроводной зарядки нет. Для недорогих наушников не критично, но если привыкли обходиться без проводов, то придется снова привыкать к кабелю.

Стоит ли покупать realme Buds Air8 Pro в 2026 году

Обзор realme Buds Air8 Pro приводит к однозначному выводу: за 8 999 рублей это одни из лучших TWS-наушников, которые можно купить прямо сейчас. А уж при цене на AliExpress их вообще должны разбирать как горячие пирожки.

Возможно, лучшие беспроводные наушники за свои деньги. Фото.

Возможно, лучшие беспроводные наушники за свои деньги

Что реально понравилось:

  • звонки в шумных местах (лучшее в категории);
  • автономность (12 часов без ANC);
  • дизайн (выглядит значительно дороже цены);
  • персональная настройка Golden Sound.

Что есть, но с оговорками: LHDC работает только с совместимым смартфоном и источником. ИИ-переводчик полезен в поездках, но требует тихой обстановки для хорошего качества. Зеркальная поверхность в черном цвете выглядит красиво, но требует протирки.

Купить realme Buds Air8 Pro

Кому брать: тем, кто много разговаривает по телефону в шумных местах, слушает музыку по несколько часов в день, хочет хороший дизайн без переплаты за бренд. Купить realme Buds Air8 Pro в России можно у официальных ритейлеров по цене 8 999 рублей. Обсудить впечатления от наушников можно в MAX-чате AndroidInsider.ru.

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