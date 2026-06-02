Недавно я проводил сравнение realme 16 Pro+ и HONOR 400 Pro, где недорогой камерофон realme неожиданно оказался лучше. И, если у компании отлично обстоят дела со смартами, то как насчет наушников? Взял себе новые realme Buds Air8 Pro в черном цвете (Master Black) и носил их неделю. Теперь рассказываю, что получилось.

Дизайн наушников realme Buds Air8 Pro

Первое, что замечаешь при распаковке — кейс. Прямоугольный, со скошенными гранями и зеркальной поверхностью, которая буквально отражает всё вокруг. Дизайн разработал Наото Фукасава — японский промышленный дизайнер-минималист, который также работал над realme GT Master Edition. Огранка корпуса вдохновлена обработкой бриллиантов: грани преломляют свет под разными углами, и на солнце кейс реально играет.

Черная версия Master Black выглядит строго и сдержанно — и одновременно дороже своей цены. Единственная оговорка: зеркальная поверхность моментально покрывается отпечатками. В черном цвете это заметнее, чем в белом. Придется либо мириться, либо постоянно протирать. Весит кейс вместе с наушниками 53 грамма и в кармане не ощущается.

Внутри кейса матовое покрытие Excimer — мягкое, теплое на ощупь, не скользит. Контраст между зеркальным снаружи и матовым внутри работает хорошо. Есть кнопка принудительного сопряжения и индикатор заряда спереди, разъем Type-C сзади. Официальная цена realme Buds Air8 Pro в России — 8 999 рублей до 29 июня. Но также их можно приобрести на AliExpress, где наушники почти вдвое дешевле.

Купить realme Buds Air8 Pro

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Подключение и настройка realme Buds Air8 Pro

Каждый наушник весит 4.8 грамма и в ушах почти не ощущаются. В комплекте три размера амбушюров: S, M, L. Посадку стоит подобрать тщательно, ведь от нее зависит и пассивная шумоизоляция, и качество баса. Защита IP55 — пот и дождь не страшны. В спортзале пользовался без беспокойства.

Подключение realme Buds Air8 Pro к смартфону простое: открываешь кейс, наушники появляются в списке Bluetooth-устройств. На Android-смартфонах realme сопряжение происходит автоматически без захода в настройки. На других устройствах — стандартное Bluetooth-сопряжение, без сюрпризов.

Используется Bluetooth 6.1 — впервые встречаю эту версию в наушниках, на смартфонах пока не видел. Настройка realme Buds Air8 Pro через приложение realme Link дает доступ ко всему: жесты, эквалайзер, режимы ANC, ИИ-функции. Жесты настраиваемые — двойное касание, тройное, долгое нажатие, свайп по ножке для управления громкостью. Удобно.

realme Buds Air8 Pro — наушники с хорошим звуком

В каждом наушнике realme Buds Air8 Pro стоит 11-мм динамик для низких частот и 6-мм планарный твитер для высоких. У каждого свой ЦАП — верха и низы обрабатываются отдельно, без взаимных помех. Теоретически это дает более чистый звук с хорошей детализацией на обоих концах частотного диапазона. На практике: бас плотный и управляемый, не перебивает середину. Высокие детализированные. Голос в подкастах и разговорной речи разборчивый. Для беспроводных наушников с хорошим звуком до 10 тысяч рублей — это отличный результат.

Про кодек LHDC скажу отдельно. Наушники дают передачу аудио до 1 Мбит/с, 24 бит, 192 кГц (это Hi-Res Audio без потерь). Но чтобы это работало, нужен смартфон с поддержкой LHDC. Про то, как поменять кодек на Android, читайте отдельно. Там пошаговая инструкция, как убедиться, что LHDC активен, а не SBC. Без этого разница в звуке будет незаметна. С LHDC звук становится заметно просторнее и детализированнее — особенно на классике и джазе. Для поп-музыки и подкастов разница минимальна.

В приложении есть персональная настройка Golden Sound: наушники воспроизводят серию звуков, анализируют вашу посадку и слух, потом подстраивают эквалайзер. Разница заметно, пэтому стоит потратить минуту на эту процедуру. Кстати, смартфоны realme в 2026 году тоже хороши, и у нас есть подборка актуальных моделей, если думаете о замене телефона в связке с этими наушниками.

Как работают наушники с активным шумоподавлением

Беспроводные наушники с шумоподавлением за эту цену — уже обычная история. Но у Air8 Pro заявлено 55 дБ в диапазоне до 5000 Гц. Это важный нюанс: большинство конкурентов давят только низкие частоты (гул метро, двигатель самолета). Диапазон до 5 кГц означает, что наушники работают и с более высокими звуками (голосами вокруг, офисным шумом). В реальном использовании: шум улицы практически исчезает. Голоса рядом сильно приглушаются, но не полностью (если кто-то говорит прямо рядом, слышно). Это не недостаток, а интересный подход к реализации шумодава.

Лучший режим для повседневного использования — Умный: наушники сами оценивают окружение и подстраивают интенсивность. Максимальный режим эффективнее, но создает ощущение давления на уши при длительном использовании. Прозрачный режим работает естественно: слышишь окружающее без эффекта телефонного звонка.

Хорошие наушники для звонков

Это, пожалуй, самое сильное место realme Air8 Pro. В каждом наушнике по три микрофона (итого шесть). Плюс датчик костной проводимости VPU, который считывает вибрации голоса прямо с челюсти. Алгоритмы ИИ объединяют сигналы и выделяют именно ваш голос.

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Звонил несколько раз с шумной улицы. Собеседники подвоха не заметили, но при сильном ветре голос тоже остается разборчивым, хотя небольшой артефакт обработки все-таки слышен. Характеристики realme Buds Air8 Pro по микрофонам — реально рабочие, а не только на бумаге. Это лучшая гарнитура для звонков из всего, что держал в ушах в этой ценовой категории.

Наушники со встроенным переводчиком

В приложении realme Link есть два режима перевода. AI Live Translator — синхронный перевод речи в реальном времени, полезен при просмотре видео или лекций на иностранном языке. AI Face to Face Translator — режим для живого общения: вы говорите на своем языке, собеседник слышит перевод через второй наушник. Поддерживается более 30 языков.

Летом особенно актуально: в Турции или Египте объясниться с местными через переводчик значительно проще, чем через Google Translate. Качество перевода зависит от скорости речи и уровня шума вокруг: в тихом месте работает хорошо, в шумном чуть хуже.

Время работы realme Buds Air8 Pro

Автономность наушников составляет 12 часов работы без ANC, 50 часов с кейсом. С включенным ANC — 6 и 27 часов. При использовании 5-6 часов в день реально проходите неделю без зарядки кейса. Быстрая зарядка: 10 минут в кейсе дают 11 часов прослушивания. Полная зарядка по Type-C — два часа.

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Заявленный ресурс 1000 циклов с сохранением 80% емкости — это лучше, чем у большинства TWS-наушников. У маленьких аккумуляторов деградация обычно заметнее, чем у смартфонов, и тут realme обещает честную цифру. Беспроводной зарядки нет. Для недорогих наушников не критично, но если привыкли обходиться без проводов, то придется снова привыкать к кабелю.

Стоит ли покупать realme Buds Air8 Pro в 2026 году

Обзор realme Buds Air8 Pro приводит к однозначному выводу: за 8 999 рублей это одни из лучших TWS-наушников, которые можно купить прямо сейчас. А уж при цене на AliExpress их вообще должны разбирать как горячие пирожки.

Что реально понравилось:

звонки в шумных местах (лучшее в категории);

автономность (12 часов без ANC);

дизайн (выглядит значительно дороже цены);

персональная настройка Golden Sound.

Что есть, но с оговорками: LHDC работает только с совместимым смартфоном и источником. ИИ-переводчик полезен в поездках, но требует тихой обстановки для хорошего качества. Зеркальная поверхность в черном цвете выглядит красиво, но требует протирки.

Купить realme Buds Air8 Pro

Кому брать: тем, кто много разговаривает по телефону в шумных местах, слушает музыку по несколько часов в день, хочет хороший дизайн без переплаты за бренд. Купить realme Buds Air8 Pro в России можно у официальных ритейлеров по цене 8 999 рублей. Обсудить впечатления от наушников можно в MAX-чате AndroidInsider.ru.

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