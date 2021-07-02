Почему Android пережил Windows Phone?

Еще совсем недавно Microsoft с надеждой на светлое будущее представляла публике мощную Lumia 950 XL с отличной камерой, инновационным Windows Hello и технологией Continuum, позволяющей подключить Lumia к монитору через специальный док, чтобы пользоваться как настольным ПК. Всё это в 2015 вызывало восторг. Может это и не было практично в повседневной жизни, но Windows Phone до конца боролся со своими демонами, в итоге избавившись от «Phone» в названии и объединив операционную систему в единую Windows 10.

В 2021 году об этом уже никто не вспоминает как и о том, что Windows Phone когда-то соперничал с Android и iOS за место под солнцем. Все живут новостями об Apple и Android — Nokia использует Android, редко дает достойные инфоповоды, например возрождает старые кнопочные телефоны, играя на чувствах пользователей. Microsoft сходит с ума по-своему: выпускает непонятные смартфоны с двумя экранами, сливает информацию про Windows 10X, закрывает проект, а затем анонсирует Windows 11. Давайте разберемся, почему Android пережил конкурента в лице Windows Phone.

Почему Android так популярен

Windows Phone изначально была очень закрытой операционной системой. Если вспомнить WP 7, в которой нельзя было ничего настроить — становится грустно. Там были самые элементарные настройки звуков, цвета плиток и заставки. Только с обновлением до Windows 10 добавили самые разные варианты настроек интерфейса, но было уже поздно что-либо менять. В отличие от Android, который можно было настроить под себя как угодно.

Кроме того, вспомните множество (а их было действительно очень много) разных смартфонов на Windows Phone — везде одна и та же без вариантов оптимизации под железо конкретного устройства. У Android же мы наблюдаем самые разные варианты оболочек под разные смартфоны, которые не всегда идеальны, но все же плюс-минус соответствуют пожеланиям пользователей устройств конкретного бренда.

Microsoft только ближе к концу эры мобильной Windows поняла, что нужны специальные условия для разработчиков. Разработчики испытывали огромную проблему в переносе своих приложений на Windows Phone — это было долго, энергозатратно и бесполезно, ведь количество пользователей устройств на Windows росло очень медленно, в отличие от количества пользователей Android. Многие разработчики просто переставали выпускать обновления своих приложений, что вызывало недовольство действующих пользователей и последующий отток к конкурентам.

Читайте у моих коллег: как Google делает аналог "Локатора" для Android

В памяти всех пользователей навсегда осталась знаменитая история с Windows Phone 7, когда их просто обманули и не обновили до WP 8. Это показательный пример того, как Microsoft обошлась со своей и без того небольшой аудиторией. Вариантов тут было три: до последнего эксплуатировать устройство на Windows Phone 7, перейти на новое устройство под управлением WP 8 или никогда в жизни не связываться с мобильными устройствами от Microsoft. Многие выбрали именно последний вариант и не прогадали — сегодня уже не актуально утверждение, что любое Android-устройство будет работать до следующего обновления, а потом превратится в тыкву — их поддерживают как можно дольше.

Microsoft тратила огромные деньги на продвижение устройств на собственной ОС: все эти многочисленные промоакции, презентации новых линеек, вездесущая реклама. Апогеем денежных вливаний стала мобильная Windows 10, на которую была огромная надежда — прорыва не случилось, Google так и не выпустила ни одного приложения для Windows, таким образом, обозначив свою позицию. Короче говоря, ОС не взлетела и про нее забыли.

У Android не было таких проблем — создатели всегда прислушивались к пользователям, выпускали обновления, добавляли новые функции. Не зря говорят — не тот отец хорош, что с деньгами, а тот, что всегда с семьей.

Будучи владельцем Nokia Lumia 930 я жил в постоянном ожидании: обновления старых приложений, выхода новых, обновления ОС, где пофиксят существующие баги. Вы только представьте, каково это жить, когда у тебя устройство с мощным железом, но тебе нечем пользоваться? А каково, когда у друга с iPhone есть YouTube и Gmail, а ты сидишь через мобильную версию и ждешь, когда же она появится.

Во времена Windows Phone у владельцев было одно негласное правило — либо ты пользуешься ОС и живешь в ожидании (того, что никогда не случится), либо идешь на Android, где есть абсолютно всё и на любой вкус. Android всегда подстраивался под существующие требования и пожелания пользователей, сейчас Android есть не только в смартфонах, но и в умных часах, планшетах, телевизорах.

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Несмотря на провал и закрытие проекта мобильной Windows, я ничуть не жалею о том, что я ею пользовался. Это была ОС с самым красивым и плавным интерфейсом, который никогда не надоедал. До сих пор можно встретить пользователей смартфонов Lumia — они до сих пор ими пользуются!

Почему лучше выбрать смартфон на Android

Победа Google показательна еще и по той причине, что в наше время важно строить и развивать экосистему, а миллионы пользователей — это лишь вопрос времени.

Сейчас Microsoft активно интегрирует Android, потому что поняла, что с Android сможет работать в гораздо более открытой среде, чем у Windows Phone. К этому надо прибавить огромную аудиторию пользователей, которые готовы присоединиться к ним. Microsoft уже никогда не вернется к Windows Phone, но благодаря взаимодействию с Android на новой Windows 11 еще сможет добиться успеха на мобильных устройствах.