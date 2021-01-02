Почему Apple близка к очередному провалу

Apple — такая компания, которая часто может сделать что-то хорошее, но при этом умеет эпично облажаться. У нее пока не было такого, как у Samsung, когда загорались некоторые смартфоны, но у нее хватало и других не самых хороших анонсов. С другой стороны, как говорил Конрад Хилтон, надо постоянно что-то делать и ошибаться — это нормально. В любом случае сейчас с новой силой вспыхнули несколько подзабытые слухи относительно Apple, и если это правда, то компания может очень сильно подпортить свою репутацию уже буквально через пару лет. Это не просто очередной айфон, а нечто большее, чего раньше никто никогда не делал, и если дело выгорит, то куш будет сорван очень большой. Я в это не верю, но ставки все равно очень высоки. Причем как на победу, так и на поражение.

Машина Apple

В последние пару недель активно форсируется тема с новой разработкой Apple, которой должен стать собственный автомобиль. Про это уже говорили довольно давно, но только сейчас начали называть чуть ли не конкретные сроки выхода нового гаджета. Учитывая то, куда движется современный автопром, и то, что выпускает, например, Tesla, в случае выхода это будет именно гаджет.

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Все современные автомобили перестали быть средством передвижения и соревнуются уже далеко не в скорости и управляемости, а в том, у кого какие фары, сколько экранов и какие пасхалки зашиты в систему. Мощные бензиновые ”атмосферники”, механические КПП и прямой привод агрегатов — это все для таких стариков, как я, но не для нынешнего времени.

Почему сложно сделать машину

Возвращаясь к автомобилю Apple и анализируя, насколько высока вероятность его появления, стоит вспомнить, что это чертовски сложная конструкция. Сделать несколько экранов и поставить электромоторы достаточно только для того, чтобы автомобиль просто поехал.

Во-первых, его надо собрать и много-много раз испытать, каждый раз меняя что-нибудь в конструкции. Надо экспериментировать со сплавами, композитами, формой внутренних компонентов и внешних панелей. Если что-то с чем-то не будет нормально сочетаться, то придется возвращаться на несколько шагов назад.

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Хороший автомобиль — это не только то, что на картинке. Он должен быть тихим, надежным, прочным, безопасным, а это годы разработок. Компаниям, которые делают автомобили десятилетиями, намного проще. У них уже есть наработки, которые надо только немного улучшить и адаптировать для выпуска новой модели. И то, часто это растягивается на годы.

Даже Илон Маск начинал с того, что купил базу в виде автопроизводителя и много контактировал с гигантами отрасли. При этом первые пробные модели были далеко не того качества, которое мы наблюдаем сейчас. Чтобы конкурировать с ним, надо сразу выпустить готовый продукт, но сделать его, как мы поняли, очень сложно.

Даже бездонный бюджет, который есть у Apple, ничто на фоне того, что в лаборатории нельзя предусмотреть все. Это доказывает опыт первых версий крупных обновлений iOS. Все должно тестироваться на большом количестве пользователей. Поэтому в условиях секретности ничего подобного сделать нельзя.

Во-вторых, если компания хочет продавать хотя бы несколько тысяч автомобилей в год, для этого надо построить большой завод со всей необходимой инфраструктурой. Сделать это незаметно практически невозможно. Вспомните, как выглядят фабрики Tesla или как мы несколько лет наблюдали за строительством нового кампуса Apple. Если бы завод по производству Apple Car строился, то с вероятностью 99% мы бы об этом знали.

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Когда выйдет Apple Car

Слухи говорят о том, что компания сделает заявление на презентации следующего поколения iPhone — осенью 2021 года. Учитывая сказанное выше, становится понятно, что это все домыслы.

Если все же нет и Тим Кук со сцены действительно пообещает, что компания работает над Apple Car, то это может стать огромным риском для компании. Вспомните, как больше года мы ждали Air Power, но так и не дождались. Можно еще вспомнить, как вместо полугода мы ждали Home Pod примерно в два раза дольше. А ведь это гаджеты, которые сделать в десятки, если не в сотни раз проще, чем целый автомобиль, в котором надо учитывать все — от положения приборной панели до мягкости спинок кресел.

Сможет ли Apple сделать машину

Как вы поняли, я очень скептически настроен в отношении автомобиля Apple и считаю, что если она полезет в это дело, то может не потянуть его. Одно дело предлагать миру хорошие смартфоны, революционные наушники или лучшие из всех компьютеры, но предел прочности где-то должен быть.

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Тут, как говорится, главное не надорваться. Именно поэтому компании не надо следовать этому пути и взваливать на себя слишком много. Хотя, еще раз повторю, что не верю в эти слухи и призываю вас этого не делать.