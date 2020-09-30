Почему Google хочет, но не может купить FitBit, и когда ей разрешат это сделать

Google относится к тем компаниям, которые стремятся постоянно развиваться. Одним из путей такого развития является появление новых гаджетов. Но кроме ”железок”, компания работает и в направлении продвижения своего софта. Для этого она проводит много исследований, но иногда и просто покупает готовые решения. Одним из таких решений должна была стать покупка FitBit. Той самой FitBit, которая стояла у истоков появления носимой электроники, как класса устройств. Вот только не все были рады такой сделке и особенно противилось этому европейское законодательство. Компании надо было обязательно получить одобрение ЕС на такую сделку и вот теперь, судя по всему, компания максимально близка к ее завершению. Зачем ей это нужно? Что изменится для нас, как для пользователей? Когда сделка может состояться?

Google FitBit

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что сделка Google по покупке FiBit должна получить одобрение Европейского союза перед тем, как она станет возможной. Это мало для кого стало сюрпризом, учитывая отношение к Google, как к самому главному монополисту современности.

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Сделка находится под пристальным вниманием с 1 ноября 2019 года, когда было официально объявлено о намерении Google приобрести компанию. Корпорация столкнулась с проблемами антимонопольного законодательства, в основном связанными с «унаследованием» данных пользователей Fitbit, но в отчете говорится, что она предприняла шаги, чтобы унять опасения Европейской комиссии.

Учитывая стремление Google к тому, чтобы сделка все же состоялась, и то, как она иногда идет на уступки, например, с выбором поисковика, ее активные действия в этом отношении в целом понятны. Это могло бы стать для нее большим стимулом в развитии и попытки завершить процесс покупки вполне логичны.

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Что делает Google для развития сервисов

Для начала, как сообщается, Google предложила ограничить использование данных, полученных от сервисов Fitbit. В отчете также говорится, что Google предложила сделать свой Android API более доступным для компаний, которые хотят создавать носимое оборудование на этой платформе.

Европейской комиссии теперь надо принять решение. Она должна понять, готова ли она согласиться с проведением сделки на таких условиях или Google не предприняла достаточно количества шагов, что называется, навстречу. Если будет принято второе решение, Google придется еще подумать, как она сможет пойти навстречу европейскому законодательству. С другой стороны, компания уже согласилась использовать сторонние поисковики и нынешний ее шаг должен сыграть исключительно ей на пользу.

Так как комиссия не может моментально дать ответ на вопрос, можно ли проводить сделку, ей нужно ознакомиться со всеми фактами, предложениями Google и теми данными, которые предоставила компания. На это комиссии потребуется больше двух месяцев. Она должна принять свое решение и огласить его до 23 декабря этого года.

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Если все пройдет нормально и доводы Google удовлетворят чиновников, сделке будет дан зеленый свет и Google уже сможет праздновать победу, так как для нее такое решение будет настоящим подарком. Купив FitBit она сможет сильно прибавить в качестве предоставляемых услуг.

Поукпка FitBit

Fitbit — это очень выгодная покупка для Google. Во многом это связано с тем, что компания очень сильно отстала от других участников рынка носимой электроники. В частности, среди них можно отметить Apple, Xiaomi и Samsung. Гаджеты и фитнес-технологии этих производителей достигли куда больших высот, чем то, что есть в арсенале Google, если оно вообще есть.

Кроме этого, опять же, компания может получить огромное количество данных пользователей, которые могут помочь ей еще больше зарабатывать на рекламе, делая ее более адресной и повышая ее КПД. С другой стороны, обещание ограничить использование данных не позволит сделать это прямо сейчас. Тем не менее, Google все равно получит мощный инструмент, который позволит дальше собирать данные и использовать их для рекламы. Даже если ”на входе” вообще не будет ничего о пользователях, дальше компания наберет то, что ей надо.

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Но и без этого сделка позволит компании получить мощный инструмент для дальнейшего развития своего направления носимой электроники. Это тоже в свою очередь принесет компании дополнительные деньги. Обсудить выгоды этого решения можно в нашем Telegram-чате.

Пока рано говорить о том, что сделка состоится на сто процентов, но учитывая стремление Google и то, как активно она готова идти на уступки, складывается ощущение, что она добьется своего и удовлетворит требования европейского законодательства. В конце концов, как мы уже определились, в случае удачного исхода победа принесет компании куда больше успеха, чем некоторые уступки. Именно поэтому успех сделки куда более вероятен, чем ее провал.