Почему смартфоны с батареей на 20 000 мА*ч есть только у ноунеймов, а популярные бренды их не делают

  2. Темы
  3. Гаджеты
Юрий Кудлович

Мы любим рассуждать об автономности современных гаджетов и возмущаться тем, что производители упорно не хотят выпускать смартфоны с большими батареями. Вот только не все задумываются, чем в таком случае пришлось бы пожертвовать и компаниям, и самим пользователям. И всего-то ради нескольких дополнительных часов работы от одного заряда. В Samsung наглядно показали, почему смартфоны от топовых брендов до сих пор топчутся в районе 5000 мА*ч.

Почему смартфоны с батареей на 20 000 мА*ч есть только у ноунеймов, а популярные бренды их не делают. Чем больше аккумулятор в смартфоне, тем больше с ним проблем. Фото.

Чем больше аккумулятор в смартфоне, тем больше с ним проблем

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Недавно стало известно, что компания начала тестировать новый аккумулятор емкостью 20000 мА*ч. Это двухсекционный элемент на базе кремний-углеродной технологии. Такая цифра звучит как мечта, а на практике подобное решение вряд ли появится в смартфонах в ближайшие годы. И вот почему.

Почему в смартфоны устанавливают относительно небольшие батареи

Кажется, что вот он, идеальный смартфон: зарядил один раз и забыл о розетке хотя бы на неделю. Все, что для этого нужно, лишь немного поднажать с внедрением современных технологий. Но в реальности все куда сложнее. И дело здесь вовсе не в жадности производителей или мифическом заговоре маркетологов.

Проблема начинается с банальной физики. Большая емкость это всегда больший объем. Даже с использованием новых материалов батарея на 20 000 мА*ч не может быть компактной. Например, кремниевый аккумулятор емкостью 12 000 мА*ч обладает толщиной чуть больше 6 мм. Чтобы сделать АКБ на 20 000 мА*ч, придется увеличить толщину батареи до 10 мм или разделить ее на две части.

Внутри смартфона постоянно идет борьба за каждый миллиметр: камера, экран, основная плата, система охлаждения процессора и даже антенны с динамиками. Если взять и просто увеличить аккумулятор, то устройство либо станет заметно толще и тяжелее, либо придется жертвовать другими важными компонентами. Массовый рынок же, как ни крути, выбирает удобство, тогда как рекорды по автономности в формате кирпича остаются уделом нишевых моделей или инженерных прототипов.

Почему в смартфоны устанавливают относительно небольшие батареи. Батарейка из кремния и углерода. Многослойная — склонна к перегреву, разбуханию и возгоранию. Изображение: X. Фото.

Батарейка из кремния и углерода. Многослойная — склонна к перегреву, разбуханию и возгоранию. Изображение: X

И дело не только в габаритах. Есть и менее очевидный, но очень важный момент, о котором обычные пользователи редко задумываются. Литий-ионные аккумуляторы чувствительны к перегреву, а в компактном корпусе смартфона отводить тепло особенно сложно. А чем больше батарея, тем больше тепла выделяется при зарядке и высоких нагрузках.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Из-за этого производителям приходится закладывать дополнительные защитные слои и использовать более сложную управляющую электронику. Все это снова увеличивает размеры, вес и сложность конструкции.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Отдельная история: правила перевозки и сертификации. Для литиевых аккумуляторов действуют строгие международные ограничения по запасу энергии. Эти правила появились не на пустом месте, а после реальных случаев возгораний. Так как слишком емкий аккумулятор только увеличивает риск возникновения пожара, производство, доставка и продажа смартфонов с большими АКБ станут заметно сложнее.

Почему смартфон с большой батареей всё равно не станет массовым

Допустим, смартфон с аккумулятором на 20 000 мА*ч все же существует. Более того, такие устройства действительно есть: они способны работать по три-четыре дня без подзарядки. Вот только выглядят они как массивные кирпичи, по размеру и весу ближе к мощному повербанку, чем к привычному телефону.

И все потому, что там обычная литий-ионная батарея, которая толще, объемнее и тяжелее. Да, кремний-углеродные АКБ призваны решить эти проблемы, но у них пока есть другая проблема, связанная с низкой надежностью. Они выдерживают меньше циклов, еще подвержены вздутию при нагреве, а потому более пожароопасны.

Почему смартфон с большой батареей всё равно не станет массовым. Возможно, новые технологии найдут свое место в складных телефонах. Изображение: X. Фото.

Возможно, новые технологии найдут свое место в складных телефонах. Изображение: X

А обычному пользователю нужен смартфон, который удобно лежит в руке, без проблем помещается в карман и не ощущается как походный электрогенератор в рюкзаке. Ради этого большинство готово мириться с зарядкой раз в день или полтора.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Так зачем же Samsung и другие компании вообще экспериментируют с аккумуляторами такой емкости? Все просто: речь ведь идет не только о классических смартфонах. Кремний-углеродные батареи интересны прежде всего для будущих форм-факторов, а также для планшетов, ноутбуков, электромобилей и других устройств, где есть больше свободного пространства и реальная необходимость в большом запасе энергии.

Теги
Новости по теме
Samsung оснастит Galaxy S26 старой камерой из-за iPhone 17. Как так?
Период охлаждения SIM-карт в России: что это такое, сколько действует и как выключить
Почему перестал работать VPN на Android
Лонгриды для вас
7 смартфонов с батареей на 7000 мАч и больше, которые можно купить в России

Появление кремний-углеродных аккумуляторов позволило производителям смартфонов существенно улучшить их автономность. Если еще пару лет назад в стандартный корпус помещалась батарейка на 5000 мАч, то сейчас даже 7000 мАч — далеко не предел. В России уже продаются смартфоны с мощным аккумулятором, которым не нужен повербанк. Мы отыскали 7 таких моделей, и все они стоят своих денег.

Читать далее
Смартфоны перешли от количества к качеству камер. Есть пруф

Мы уже привыкли к смартфонам, который имеют минимум три камеры, но ведь каждая из них стоит денег и влияет на стоимость устройства. Если гаджет не дорогой, то каждый новый модуль требует сэкономить на чем-то другом, например, на остальных модулях. Но тенденция к увеличению количества камер в смартфонах, которая доминировала последние годы, наконец-то меняется. Исследования показывают, что производители отходят от погони за количеством модулей в пользу повышения качества фотосъемки.

Читать далее
10 необычных Android-приложений, которые должен установить себе каждый

Среди множества привычных приложений, мессенджеров, браузеров и навигаторов часто остаются незамеченными странные и необычные утилиты. Причем именно такие приложения обычно удивляют сильнее, чем какие-нибудь нейросети или генераторы коллажей. Вот подборка полезных приложений, о которых вы точно еще не знали.

Читать далее
Новости партнеров
5 функций Алисы для разных устройств, которые теперь доступны всем после выхода новогоднего обновления
5 функций Алисы для разных устройств, которые теперь доступны всем после выхода новогоднего обновления
Эти хитрые пауки создают копии самих себя для выживания
Эти хитрые пауки создают копии самих себя для выживания
Переход Биткоина на постквантовые стандарты может занять до 10 лет. Как организовать этот процесс?
Переход Биткоина на постквантовые стандарты может занять до 10 лет. Как организовать этот процесс?