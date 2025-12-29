Почему смартфоны с батареей на 20 000 мА*ч есть только у ноунеймов, а популярные бренды их не делают

Мы любим рассуждать об автономности современных гаджетов и возмущаться тем, что производители упорно не хотят выпускать смартфоны с большими батареями. Вот только не все задумываются, чем в таком случае пришлось бы пожертвовать и компаниям, и самим пользователям. И всего-то ради нескольких дополнительных часов работы от одного заряда. В Samsung наглядно показали, почему смартфоны от топовых брендов до сих пор топчутся в районе 5000 мА*ч.

Недавно стало известно, что компания начала тестировать новый аккумулятор емкостью 20000 мА*ч. Это двухсекционный элемент на базе кремний-углеродной технологии. Такая цифра звучит как мечта, а на практике подобное решение вряд ли появится в смартфонах в ближайшие годы. И вот почему.

Почему в смартфоны устанавливают относительно небольшие батареи

Кажется, что вот он, идеальный смартфон: зарядил один раз и забыл о розетке хотя бы на неделю. Все, что для этого нужно, лишь немного поднажать с внедрением современных технологий. Но в реальности все куда сложнее. И дело здесь вовсе не в жадности производителей или мифическом заговоре маркетологов.

Проблема начинается с банальной физики. Большая емкость это всегда больший объем. Даже с использованием новых материалов батарея на 20 000 мА*ч не может быть компактной. Например, кремниевый аккумулятор емкостью 12 000 мА*ч обладает толщиной чуть больше 6 мм. Чтобы сделать АКБ на 20 000 мА*ч, придется увеличить толщину батареи до 10 мм или разделить ее на две части.

Внутри смартфона постоянно идет борьба за каждый миллиметр: камера, экран, основная плата, система охлаждения процессора и даже антенны с динамиками. Если взять и просто увеличить аккумулятор, то устройство либо станет заметно толще и тяжелее, либо придется жертвовать другими важными компонентами. Массовый рынок же, как ни крути, выбирает удобство, тогда как рекорды по автономности в формате кирпича остаются уделом нишевых моделей или инженерных прототипов.

И дело не только в габаритах. Есть и менее очевидный, но очень важный момент, о котором обычные пользователи редко задумываются. Литий-ионные аккумуляторы чувствительны к перегреву, а в компактном корпусе смартфона отводить тепло особенно сложно. А чем больше батарея, тем больше тепла выделяется при зарядке и высоких нагрузках.

Из-за этого производителям приходится закладывать дополнительные защитные слои и использовать более сложную управляющую электронику. Все это снова увеличивает размеры, вес и сложность конструкции.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Отдельная история: правила перевозки и сертификации. Для литиевых аккумуляторов действуют строгие международные ограничения по запасу энергии. Эти правила появились не на пустом месте, а после реальных случаев возгораний. Так как слишком емкий аккумулятор только увеличивает риск возникновения пожара, производство, доставка и продажа смартфонов с большими АКБ станут заметно сложнее.

Почему смартфон с большой батареей всё равно не станет массовым

Допустим, смартфон с аккумулятором на 20 000 мА*ч все же существует. Более того, такие устройства действительно есть: они способны работать по три-четыре дня без подзарядки. Вот только выглядят они как массивные кирпичи, по размеру и весу ближе к мощному повербанку, чем к привычному телефону.

И все потому, что там обычная литий-ионная батарея, которая толще, объемнее и тяжелее. Да, кремний-углеродные АКБ призваны решить эти проблемы, но у них пока есть другая проблема, связанная с низкой надежностью. Они выдерживают меньше циклов, еще подвержены вздутию при нагреве, а потому более пожароопасны.

А обычному пользователю нужен смартфон, который удобно лежит в руке, без проблем помещается в карман и не ощущается как походный электрогенератор в рюкзаке. Ради этого большинство готово мириться с зарядкой раз в день или полтора.

Так зачем же Samsung и другие компании вообще экспериментируют с аккумуляторами такой емкости? Все просто: речь ведь идет не только о классических смартфонах. Кремний-углеродные батареи интересны прежде всего для будущих форм-факторов, а также для планшетов, ноутбуков, электромобилей и других устройств, где есть больше свободного пространства и реальная необходимость в большом запасе энергии.