Почему тонкие смартфоны оказались никому не нужны: результаты опроса и реальный опыт пользователей

Много лет производители смартфонов гнались за производительностью, а теперь еще стараются сделать свои устройства как можно тоньше. Компактный корпус выглядит стильно, элегантно и хорошо смотрится в рекламе. Однако на практике все получается немного иначе. Статистика показала: для пользователей этот параметр не играет роли.

Зарубежный ресурс провел большой опрос в котором приняло участие почти 8,5 тысяч человек. В ходе исследования выяснилось, что людям не нужен тонкий смартфон, так что они выбрали автономность:

88,4% участников предпочитают смартфон потолще, но с большой батареей.

Только 7,7% выбрали тонкий дизайн как главное преимущество.

Такая разница ясно показывает: новый рекламный термин “тоньшина” перестал быть критерием выбора, не успев толком появиться на рынке. На самом деле люди готовы к чуть более толстому корпусу, если это означает, что смартфон сможет пережить как минимум один рабочий день без розетки.

Почему тонкие смартфоны плохо продаются

Основная проблема таких устройств: нехватка внутреннего пространства. И, нет, пользователей волнует совсем не это. Проблема в том, что уменьшение места в корпусе ведет к даунгрейду компонентов и снижению ключевых характеристик. А вот это уже волнует каждого пользователя.

Например, сразу уменьшается аккумулятор: чем тоньше корпус, тем меньше батарейка. Это закон физики, обойти который пока не удалось никому. В итоге смартфон разряжается быстрее, требует дополнительной зарядки и вынуждает носить с собой пауэрбанк. Реальные цифры автономности выглядят так:

Samsung Galaxy S25 Edge (3900 мА*ч) — 12 часов 6 минут;

iPhone Air (3149 мА*ч) — 12 часов 44 минуты;

iPhone 17 Pro Max (4823 мА*ч) — 17 часов 58 минут;

Xiaomi 15 Ultra (5410 мА*ч) — 16 часов 13 минут.

Как видите, по сравнению с флагманскими аппаратами автономность тонких версий выглядит смехотворной.

Многие участники опроса также отметили, что тонкие смартфоны часто жертвуют не только автономностью, но и качеством съемки. Все потому, что современные модули требуют много места: сенсоры, системы стабилизации, оптика — весь этот набор физически сложно не уместить в ультратонком корпусе, так что без потерь в мегапикселях или светопропускаемости не обходится. Например, в iPhone Air по этой причине пришлось отказаться дополнительных камер и оставить только одно основную.

Поэтому тонкие модели либо получают более слабые камеры, либо носят на себе большой “остров”, который портит внешний вид.

Надо признать, что когда-то ультратонкие смартфоны действительно впечатляли. Но сейчас рынок изменился. Большинство устройств уже имеют комфортную толщину, так что уменьшение корпуса еще на доли миллиметра совсем не вызывает восторга. Тем более, если это связано с неприятными компромиссами в виде маленькой батареи или слабой камеры.

Зачем компании выпускают тонкие смартфоны

Несмотря на все нюансы бренды продолжают выпускать тонкие устройства. Зачем? Ответ прост: это важно для маркетинга. На презентации такие “инновации” выгодно демонстрировать, особенно если из всех нововведений выдается лишь толщина корпуса. И не важно, что там с батареей, качеством съемки и громкостью динамиков, эффект «вау» будет, а значит компания получит растущие ценные бумаги и интерес к остальным фирменным устройствам.

К тому же, тонкие смартфоны хорошо смотрятся в рекламе, пусть и проигрывают по автономности и удобству в реальной жизни. Не забываем и про ценовое позиционирование ультратонких гаджетов: так повелось, что это тоже “флагманы”, так что и платить за них приходится немало. Это идет вразрез с характеристиками устройств, но быстрее пополняет кошелек компаний.

Хотелось бы, чтобы производители не только гнались за маржой, но и еще понимали, что сегодня смартфон является настоящим рабочим инструментом на весь день. Поэтому он должен соответствовать реальным задачам, а не маркетинговым рекордам.