Почему умирают производители смартфонов?

Что объединяет HTC, LG и Yotaphone? Правильно. То, что эти смартфоны вымерли. Дольше всех держался LG, выпустив очень странную модель Wing. Корейский производитель прекратит выпуск смартфонов в конце июля, сделав акцент на других отраслях присутствия. Как же так выходит, что крупные производители электроники не выдерживают конкуренции и сворачивают производство? На это есть несколько причин.

Слишком много дешевых смартфонов

Бюджетных смартфонов стало нереально много, их больше, чем кажется на первый взгляд. Это как айсберг — основная масса скрыта от наших глаз. Сейчас мы знаем основных производителей: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei, но через 10 лет случится и их закат, потому что придут ноунеймы и займут их место. Мы не сможем десятилетиями менять один iPhone на другой, и Apple сосредоточится на работе в других сферах, например, продолжит работу с сервисами. Xiaomi и Huawei тоже не вечные — они вкладывают огромные средства в производство смартфонов, но затраты вряд ли когда-нибудь смогут отбить.

А вы помните, кто из производителей был на коне 10-15 лет назад? Напишите нам в Telegram-чат, мы будем рады обсудить это!

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Низкое качество смартфонов

Не так давно мы писали о том, что Apple задала тон в производстве качественных устройств. Но будет ли так всегда?

Производство дорожает, привлечь покупателей сложнее, в конечном итоге приходится на чем-то экономить. Поставили экран похуже, динамик потише, аккумулятор меньшего объема — покупатели не станут терпеть такого отношения и откажутся от смартфона. У HTC был с этим полный порядок — смартфоны неистово грелись, а компания для этого ничего не делала. Или желтеющий по краям экран из-за неудачного расположения деталей. А ведь это были весьма дорогие модели!

Плохая работа менеджмента компаний

Здравствуй, Meizu! Здравствуй, Nokia!

Эти две компании — отличные примеры бездарности управленцев. Вместо повышения качества продукции и новых идей было только повышение цен и ухудшение качества устройств. С Meizu всё уже давно понятно — про них мы писали отдельную статью. Но как же Nokia?

В разрушении финской компании винят руководство Microsoft, но всё не так просто — до Windows Phone финны долго возились с Symbian, который был абсолютно неконкурентоспособен по сравнению с Android и iOS. Времени, чтобы перестроиться, было достаточно, но Nokia тянула до последнего и дождалась Windows Phone, который пытался, но не смог. В нашем Яндекс.Дзен есть статья, почему Android пережил Windows Phone. Но очевидно одно: менеджмент Nokia — самый бездарный в истории.

Ребята из Sony Ericsson попытались выжить, но у них не вышло — в живых остались только смартфоны Sony. А те, что в агонии SE выпустили на «закате» были… просто были. О них сложно сказать что-то хорошее или плохое. Они пытались экспериментировать, но у них получалось средне. С другой стороны, смартфоны Sony живы и это отличное достижение. Резонный вопрос — а кому они сейчас нужны? Выглядят ужасно, цены бешеные. Sony — следующие, кто покинет мир смартфонов.

Есть и другой пример: вспомните, с чего начинали в Huawei? У меня до сих пор лежит Huawei на Windows Phone 8 (про него в компании забыли и решили не обновлять до Windows Phone 8.1), но за него не обидно — это дешевый смартфон со слабым процессором, маленьким дисплеем, слабой камерой и ужасным по качеству корпусом. Huawei медленно, но верно становились лучше — теперь у них своя Harmony OS, смартфоны стоят немалых денег, прекрасная сборка, а их устройства активно покупают. Плюс Huawei активно работает над собственной экосистемой.

На примере Nokia и HMD Global мы видим, что вернуться никогда не поздно. Особенно, если в недавнем прошлом ты сделал себе имя, и в будущем оно уже поработает на тебя. Конечно, сейчас Nokia уже не та и всё не то, но ведь эти смартфоны кто-то покупает. Motorola через пень-колоду, но снова на виду. Не удивлюсь, если через какое-то время к нам вернется кто-то из тех, кого с нами уже нет.

К сожалению, покупатели смартфонов бессильны и ничего не могут поделать с тем, что производители умирают. Сейчас ассортимент устройств невероятно велик — если умрут смартфоны Samsung или Apple, нам всегда будет чем их заменить. Производителям же гораздо сложнее: сегодня он на коне, а завтра под конём.