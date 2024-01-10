Почему вертикальный пылесос с зеленой LED-подсветкой Deerma T30W — лучшее устройство для уборки дома

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Герман Вологжанин

Год подходит к концу, но производители техники не перестают радовать нас новинками. Так, не дожидаясь начала 2024 года, компания Deerma выпустила хороший вертикальный пылесос, лишенный всех недостатков подобных моделей. Он мощный, удобный и функциональный, а еще продается со скидкой, что особенно привлекло наше внимание и обязательно привлечет ваше.

Почему вертикальный пылесос с зеленой LED-подсветкой Deerma T30W — лучшее устройство для уборки дома. Крутой пылесос для уборки любых поверхностей. Фото.

Крутой пылесос для уборки любых поверхностей

Купить Deerma T30W можно в онлайн-магазине Ozon. Там действует скидка по промокоду TPSRSNG34500 и бесплатная доставка из России. Прибор обещают привезти сразу после начала 2024 года. Но стоит ли его покупать? Неужели Deerma T30Wлучший вертикальный пылесос, который можно сейчас найти?

Купить Deerma T30W

Deerma T30W — пылесос с зеленой подсветкой

Интересной особенностью прибора является тот факт, что Deerma T30W представляет собой вертикальный пылесос с зеленой подсветкой. Человеческий глаз более восприимчив к зеленому цвету, а потому этот тип подсветки эффективнее белого аналога. Если говорить о конкретных цифрах, то серый слой пыли видно в 18 раз лучше.

Deerma T30W — пылесос с зеленой подсветкой. Deerma T30W доберется до каждой пылинки. Фото.

Deerma T30W доберется до каждой пылинки

Дистанция подсветки составляет 35 см, длина волны зеленого света — 525 нм, а угол конвергенции зеленого света — 65°. При этом зеленая подсветка пылесоса Deerma T30W безопаснее зеленых лазеров своих конкурентов, а потому не причиняет вреда глазам людей и животных.

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С помощью беспроводного вертикального пылесоса можно начисто убрать пол, не оставив на нем ни пылинки, а еще подсветить укромные уголки, до которых никто в здравом уме не будет добираться с фонариком. Разработчики Deerma T30W предусмотрели буквально все, и наличие подсветки — далеко не единственный его плюс.

Мощный вертикальный пылесос

Даже хорошие беспроводные пылесосы далеко не всегда могут похвастать высокой силой всасывания, из-за чего уборка ковров превращается в сущий кошмар. К счастью, это не касается Deerma T30W. Здесь мы имеем дело с силой всасывания на уровне 23 000 Па, а этого более чем достаточно для очистки не только гладких, но и ворсистых поверхностей.

Мощный вертикальный пылесос. У пылесоса очень мощный мотор. Фото.

У пылесоса очень мощный мотор

Электрическая мягкая щетка вращается со скоростью 8 000 об/мин, моментально забирая каждую пылинку, а 9-конусный циклонный фильтр с 9-этапным разделением пыли и 9-слойной фильтрацией эффективно адсорбирует частицы пыли и воздуха, оставляя помещение чистым и свежим даже в условиях интенсивной уборки.

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Время работы пылесоса

Будучи беспроводным пылесосом, Deerma T30W работает без подключения к электросети. Он имеет встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватает на 45 минут безостановочной работы.

Время работы пылесоса. В комплекте есть насадка для очистки мебели. Фото.

В комплекте есть насадка для очистки мебели

С учетом быстрого вращения щетки и впечатляющей силы всасывания пылесоса этого будет достаточно, чтобы сразу убрать весь дом. Еще время на чашечку кофе останется.

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Как пользоваться вертикальным пылесосом

Пылесос Deerma T30W прост в обращении. На его корпусе располагается всего две кнопки. Одна отвечает за начало работы, а вторая — за активацию турбо-режима, в условиях которого пылесос выдает максимальную силу всасывания. В процессе уборки Deerma T30W собирает грязь в емкость объемом 560 мл.

Купить Deerma T30W

Помимо насадки с удлинительной трубкой, предназначенной для пола, вертикальный пылесос Deerma T30W имеет в комплекте маленькую щетку. Она подойдет для уборки любой домашней мебели от столов и книжных полок до диванов и кресел.

Как пользоваться вертикальным пылесосом. Пылесос хранится на специальной подставке. Фото.

Пылесос хранится на специальной подставке

Также комплект пылесоса содержит в себе подставку. Она необходима для установки устройства в вертикальном положении, чтобы он мог спокойно набрать недостающую энергию и быть готовым к началу нового этапа борьбы с пылью и грязью, скопившейся в вашем доме.

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