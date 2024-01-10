Почему вертикальный пылесос с зеленой LED-подсветкой Deerma T30W — лучшее устройство для уборки дома

Год подходит к концу, но производители техники не перестают радовать нас новинками. Так, не дожидаясь начала 2024 года, компания Deerma выпустила хороший вертикальный пылесос, лишенный всех недостатков подобных моделей. Он мощный, удобный и функциональный, а еще продается со скидкой, что особенно привлекло наше внимание и обязательно привлечет ваше.

Купить Deerma T30W можно в онлайн-магазине Ozon. Там действует скидка по промокоду TPSRSNG34500 и бесплатная доставка из России. Прибор обещают привезти сразу после начала 2024 года. Но стоит ли его покупать? Неужели Deerma T30W — лучший вертикальный пылесос, который можно сейчас найти?

Купить Deerma T30W

Deerma T30W — пылесос с зеленой подсветкой

Интересной особенностью прибора является тот факт, что Deerma T30W представляет собой вертикальный пылесос с зеленой подсветкой. Человеческий глаз более восприимчив к зеленому цвету, а потому этот тип подсветки эффективнее белого аналога. Если говорить о конкретных цифрах, то серый слой пыли видно в 18 раз лучше.

Дистанция подсветки составляет 35 см, длина волны зеленого света — 525 нм, а угол конвергенции зеленого света — 65°. При этом зеленая подсветка пылесоса Deerma T30W безопаснее зеленых лазеров своих конкурентов, а потому не причиняет вреда глазам людей и животных.

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С помощью беспроводного вертикального пылесоса можно начисто убрать пол, не оставив на нем ни пылинки, а еще подсветить укромные уголки, до которых никто в здравом уме не будет добираться с фонариком. Разработчики Deerma T30W предусмотрели буквально все, и наличие подсветки — далеко не единственный его плюс.

Мощный вертикальный пылесос

Даже хорошие беспроводные пылесосы далеко не всегда могут похвастать высокой силой всасывания, из-за чего уборка ковров превращается в сущий кошмар. К счастью, это не касается Deerma T30W. Здесь мы имеем дело с силой всасывания на уровне 23 000 Па, а этого более чем достаточно для очистки не только гладких, но и ворсистых поверхностей.

Электрическая мягкая щетка вращается со скоростью 8 000 об/мин, моментально забирая каждую пылинку, а 9-конусный циклонный фильтр с 9-этапным разделением пыли и 9-слойной фильтрацией эффективно адсорбирует частицы пыли и воздуха, оставляя помещение чистым и свежим даже в условиях интенсивной уборки.

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Время работы пылесоса

Будучи беспроводным пылесосом, Deerma T30W работает без подключения к электросети. Он имеет встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватает на 45 минут безостановочной работы.

С учетом быстрого вращения щетки и впечатляющей силы всасывания пылесоса этого будет достаточно, чтобы сразу убрать весь дом. Еще время на чашечку кофе останется.

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Как пользоваться вертикальным пылесосом

Пылесос Deerma T30W прост в обращении. На его корпусе располагается всего две кнопки. Одна отвечает за начало работы, а вторая — за активацию турбо-режима, в условиях которого пылесос выдает максимальную силу всасывания. В процессе уборки Deerma T30W собирает грязь в емкость объемом 560 мл.

Купить Deerma T30W

Помимо насадки с удлинительной трубкой, предназначенной для пола, вертикальный пылесос Deerma T30W имеет в комплекте маленькую щетку. Она подойдет для уборки любой домашней мебели от столов и книжных полок до диванов и кресел.

Также комплект пылесоса содержит в себе подставку. Она необходима для установки устройства в вертикальном положении, чтобы он мог спокойно набрать недостающую энергию и быть готовым к началу нового этапа борьбы с пылью и грязью, скопившейся в вашем доме.