Почему все ждут наушники Galaxy Buds 4: дата выхода и основные характеристики

В то время как большинство фанатов Samsung ждет анонса флагманов Galaxy S26, корейская компания готовит еще одну пару новинок. Вместе со смартфонами она планирует представить наушники Galaxy Buds 4, а также Buds 4 Pro. В предыдущем поколении корейцы решили пойти по пути Apple, выполнив свое Bluetooth-устройство в форм-факторе «палочек». Но что будет с новыми наушниками Samsung, чья презентация состоится со дня на день?

Характеристики Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

По аналогии с предыдущим поколением беспроводные наушники Galaxy Buds 4 будут немного похожи на Apple AirPods. При этом младшая модель сохранит форм-фактор безамбушюрных вкладышек, а Pro-версия — затычек. Все, как вы уже могли привыкнуть.

Кроме того, важным отличием Galaxy Buds 4 Pro от Galaxy Buds 4 станет емкость аккумулятора. Ожидается, что младшая модель получит АКБ на 42 мАч без учета кейса, а старшая — 57 мАч. При этом как одни, так и другие наушники будут поддерживать жесты головой, функцию поиска смартфона и улучшенный режим перевода.

Дата выхода наушников Galaxy Buds 4

Презентация Galaxy Buds 4 состоится 25 февраля — в тот же день, что и анонс смартфонов Galaxy S26. В ходе мероприятия Galaxy Unpacked 2026 компания Samsung более подробно расскажет об их характеристиках и объявит цены.

Старт продаж Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro, по предварительным данным, намечен на начало марта. Поговаривают, что при покупке наушников на этапе предзаказа пользователям будут дарить фирменные зарядные устройства на 25 Вт.

Цена Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro

Теперь о том, сколько будут стоить Galaxy Buds 4. Инсайдеры сходятся во мнении, что цена останется на прежнем уровне и составит:

Galaxy Buds 4 — $179 (~ 14 000 ₽);

— $179 (~ 14 000 ₽); Galaxy Buds 4 Pro — $249 (~ 19 000 ₽).

В России Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro будут оценены в 14 990 ₽ и 19 990 ₽ соответственно. Во всяком случае столько на старте продаж стоили их предшественники.