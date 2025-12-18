Почему я не пользуюсь Smart TV, хотя дома есть умный телевизор

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Одной из моих самых неоднозначных покупок за последние пару лет стал телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2025 — чрезвычайно популярная модель, собравшая тысячи положительных отзывов. Именно она полноценно познакомила меня с миром Android TV, который вышел не таким прекрасным, каким представлялся изначально. Казалось бы, теперь ты можешь потреблять контент на большом экране, но в реальности я не пользуюсь умным телевизором, потому что намного удобнее делать все то же самое с помощью планшета или даже ноутбука.

Почему я не пользуюсь Smart TV, хотя дома есть умный телевизор. Телевизор стоит дома без дела. Фото.

Телевизор стоит дома без дела

Качество экрана телевизора

Больше — не значит лучше. И почти любой умный телевизор является подтверждением этого тезиса. Матрица большинства моделей, популярных у россиян, выполнена по технологии TN с характерным искажением картинки под углами и неравномерной подсветкой. И это раздражает.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Когда у тебя есть смартфон с AMOLED-экраном или даже планшет с IPS в сравнении картинка на телевизоре выглядит просто ужасно, и никакой маркетинг вроде QLED ее не спасет. Да, на рынке присутствуют модели с OLED-матрицами, но они настолько дорогие, что за эту цену можно собрать панель аналогичного размера из бюджетных планшетов.

Smart TV на телевизоре тормозит

Главная претензия к умным телевизорам — это скорость работы. С одной стороны, на нем ты не играешь в игры и не пользуешься несколькими приложениями одновременно, но железо такое слабое, что тормозят даже спортивные трансляции в FullHD-разрешении. Оттого отзывы к приложениям стриминговых платформ содержат исключительно негатив.

Smart TV на телевизоре тормозит. Тормоза Smart TV заставляют постоянно хвататься за лицо. Фото.

Тормоза Smart TV заставляют постоянно хвататься за лицо

Ты не можешь нормально смотреть прямые трансляции, интерфейс лагает, а чтобы телевизор работал хотя бы более-менее сносно тебе нужно рыться в настройках и отключать всякие «сглаживания», да и это далеко не всегда приводит к положительным изменениям.

Операционная система Android TV

Сама по себе операционная система Android TV убога. Она выглядит устаревшей, настроек по минимуму, как и приложений, совместимых с твоим телевизором. Делать на нем кроме просмотра эфирного ТВ и фильмов нечего, но и с этим у Smart TV возникают проблемы.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

К примеру, нельзя растянуть видео во весь экран. То есть в приложениях стриминговых платформ отсутствует одна из самых базовых функций. Ценители Android TV предлагают искать спасение в сторонних плеерах и потреблять пиратский контент через торрент, но это такой геморрой, что легче просто взять планшет и включить нужный кинчик.

Управление умным телевизором

Само управление умным телевизором застряло в прошлом десятилетии. В конце 2025 года нам до сих пор предлагают использовать пульт ДУ, и даже с учетом поддержки голосового ассистента такой тип взаимодействия остается неудобным.

Управление умным телевизором. На пороге 2026 года нам предлагают пользоваться пультом. Фото.

На пороге 2026 года нам предлагают пользоваться пультом

Ты не можешь быстро выбрать то, что тебе нужно, а с учетом тормознутого железа даже банальный выбор фильма на вечер превращается в сущий кошмар. Пользоваться Smart TV совсем не хочется.

Теги
Новости по теме
В Xiaomi посоветовали скорее закупаться смартфонами. Что рассказал президент компании?
Anker продолжает отзывать аккумуляторы из-за риска возгорания. Несколько владельцев уже пострадали
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
10 полезных и просто интересных товаров из Китая

Китай — страна, где одновременно придумывают необычные и очень полезные вещи. Товарами из Поднебесной пользуется каждый из нас, и за свою жизнь мы перебрали не одну сотню безделушек. Однако очередная подборка товаров с AliExpress все равно может удивить. «Одноручная» клавиатура, USB-сканер, массажный матрас и многое другое — как это работает, и для чего покупают подобные вещи?

Читать далее
Почему планшеты с большими экранами такие дорогие? Нашли качественный вариант за минимальные деньги

Когда-то большой экран был привилегией флагманских устройств, да еще и от именитых брендов вроде Apple и Samsung. Сейчас же все совсем по другому: на рынке большой ассортимент больших планшетов с экраном на 13 дюймов и выше. Такие иногда заменяют ноутбуки, а еще отлично справляются с мультимедийными задачами. Правда, проблема высокой цены у таких устройств сохраняется: чтобы купить качественный гаджет, придется отвалить немалую сумму за бренд. Впрочем, можно постараться найти своего рода самородки. Мы как раз наткнулись на пару таких моделей на AliExpress. Сейчас расскажем, что это за планшеты, а также как купить их подешевле.

Читать далее
Сколько раз повербанк заряжает смартфон: результаты тестов и объяснение

Из-за того, что современные смартфоны оснащены большими и яркими экранами, а их процессоры обладают консольным уровнем производительности, повербанки продолжают оставаться незаменимыми устройствами. Они позволяют подзарядиться даже вдали от розетки, но есть нюанс. Если вы купите повербанк на 10000 мАч, он не сможет дважды восстановить энергию смартфона с батареей на 5000 мАч. Знаете, почему?

Читать далее
Новости партнеров
Бутан выделил 10 тысяч BTC на развитие особого региона внутри страны. Что это даст криптовалюте?
Бутан выделил 10 тысяч BTC на развитие особого региона внутри страны. Что это даст криптовалюте?
Отказ от кофе: какие симптомы ждут уже через 24 часа
Отказ от кофе: какие симптомы ждут уже через 24 часа
Мошенники придумали новый способ увести Apple ID и заблокировать iPhone. Вы даже не поймете, что произошло
Мошенники придумали новый способ увести Apple ID и заблокировать iPhone. Вы даже не поймете, что произошло