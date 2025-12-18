Почему я не пользуюсь Smart TV, хотя дома есть умный телевизор

Одной из моих самых неоднозначных покупок за последние пару лет стал телевизор Xiaomi TV A Pro 55 2025 — чрезвычайно популярная модель, собравшая тысячи положительных отзывов. Именно она полноценно познакомила меня с миром Android TV, который вышел не таким прекрасным, каким представлялся изначально. Казалось бы, теперь ты можешь потреблять контент на большом экране, но в реальности я не пользуюсь умным телевизором, потому что намного удобнее делать все то же самое с помощью планшета или даже ноутбука.

Качество экрана телевизора

Больше — не значит лучше. И почти любой умный телевизор является подтверждением этого тезиса. Матрица большинства моделей, популярных у россиян, выполнена по технологии TN с характерным искажением картинки под углами и неравномерной подсветкой. И это раздражает.

Когда у тебя есть смартфон с AMOLED-экраном или даже планшет с IPS в сравнении картинка на телевизоре выглядит просто ужасно, и никакой маркетинг вроде QLED ее не спасет. Да, на рынке присутствуют модели с OLED-матрицами, но они настолько дорогие, что за эту цену можно собрать панель аналогичного размера из бюджетных планшетов.

Smart TV на телевизоре тормозит

Главная претензия к умным телевизорам — это скорость работы. С одной стороны, на нем ты не играешь в игры и не пользуешься несколькими приложениями одновременно, но железо такое слабое, что тормозят даже спортивные трансляции в FullHD-разрешении. Оттого отзывы к приложениям стриминговых платформ содержат исключительно негатив.

Ты не можешь нормально смотреть прямые трансляции, интерфейс лагает, а чтобы телевизор работал хотя бы более-менее сносно тебе нужно рыться в настройках и отключать всякие «сглаживания», да и это далеко не всегда приводит к положительным изменениям.

Операционная система Android TV

Сама по себе операционная система Android TV убога. Она выглядит устаревшей, настроек по минимуму, как и приложений, совместимых с твоим телевизором. Делать на нем кроме просмотра эфирного ТВ и фильмов нечего, но и с этим у Smart TV возникают проблемы.

К примеру, нельзя растянуть видео во весь экран. То есть в приложениях стриминговых платформ отсутствует одна из самых базовых функций. Ценители Android TV предлагают искать спасение в сторонних плеерах и потреблять пиратский контент через торрент, но это такой геморрой, что легче просто взять планшет и включить нужный кинчик.

Управление умным телевизором

Само управление умным телевизором застряло в прошлом десятилетии. В конце 2025 года нам до сих пор предлагают использовать пульт ДУ, и даже с учетом поддержки голосового ассистента такой тип взаимодействия остается неудобным.

Ты не можешь быстро выбрать то, что тебе нужно, а с учетом тормознутого железа даже банальный выбор фильма на вечер превращается в сущий кошмар. Пользоваться Smart TV совсем не хочется.