Почему я перешел на электрическую зубную щетку и какую модель выбрал

Я из тех, кто до 2023 года не пользовался электрической зубной щеткой. Во-первых, еще с детства была привычка отдавать предпочтение мануальным моделям. Во-вторых, электрические аналоги казались чем-то неоправданно дорогим, а мнения экспертов относительно их эффективности не вызывали доверия. Но однажды интерес перевесил домыслы в моей голове, и я решил изменить процесс чистки зубов, выбрав по-настоящему умный и в то же время недорогой гаджет. Рассказываю, какую электрическую щетку купить в 2023 году, основываясь на собственном опыте взаимодействия с этим аксессуаром для ухода за полостью рта.

Чем электрическая щетка лучше обычной

Банальный интерес был не единственной причиной, заставившей меня перейти на электрическую модель. Как ни странно, одним из главных доводов стала цена. Стоимость мануальной щетки в супермаркете составляет 100-200 рублей, и такой мне обычно хватает на 1 месяц, после чего ее щетинки превращаются в месиво, а чистка зубов объективно становится менее эффективной. При этом в продаже есть электрические модели с набором насадок, рассчитанных на 3 года ухода за полостью рта. В таком комплекте звуковая зубная щетка оказывается более дешевым аксессуаром, в чем вы можете убедиться, посмотрев на ее стоимость.

Сколько стоит электрическая зубная щетка

Вторая причина выбора электрической зубной щетки звукового типа — ее производительность. Встроенный мотор способен заставить щетинки вибрировать с частотой до 40 000 колебаний в минуту, что позволяет достать до самых труднодоступных мест. При всем старании после чистки обычной щеткой остается небольшое, но все равно необработанное пространство (как правило, между зубами), из-за которого впоследствии возникают проблемы с полостью рта.

Наконец, мне не всегда удавалось заставить себя чистить зубы вечером, хотя именно перед сном эта процедура является невероятно важной, ведь когда мы спим, существенно сокращается выделение слюны, из-за чего ускоряется размножение бактерий. Электрическая щетка помогла пересилить лень и усталость, превратив процесс ухода за полостью рта в увлекательный квест, который хочется проходить снова и снова. Впрочем, обо всем по порядку.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Nandme NX7000 — по-моему, лучшая электрическая щетка

Перед покупкой электрической зубной щетки я изучил претензии людей к подобного рода аксессуарам. Главные из них — необходимость постоянно менять батарейки и высокая цена расходников (насадок). Исходя из этого, я сразу остановился на модели Nandme NX7000, и вот три основные причины, повлиявшие на мой выбор:

это зубная щетка с аккумулятором , который заряжается через универсальный разъем USB Type-C;

, который заряжается через универсальный разъем USB Type-C; автономность прибора достигает 365 дней от одного заряда;

в комплекте идет 12 сменных насадок, каждая из которых рассчитана на 3 месяца использования.

С учетом того, что обычной щетки мне обычно хватало на месяц, изначально я скептически относился к заявленному сроку службы расходников. Но на дворе уже конец мая, а у меня так и не возникло желания заменить первую насадку купленного в марте гаджета, ведь ее щетинки до сих пор сохраняют форму. И все благодаря иному процессу чистки зубов, который сильно отличается от использования мануального аксессуара.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Головка звуковой щетки Nandme NX7000 вибрирует с частотой 41 000 колебаний в минуту, что заставляет отказаться от быстрых движений руками. Если такая мощность кому-то покажется избыточной, эта модель позволит снизить интенсивность, выбрав один из 15-ти уровней.

При том, что я почти не прикладываю собственных усилий во время ухода за зубами щеткой Nandme NX7000, полость рта действительно становится чистой. А главное — я перестал пропускать вечернюю процедуру, чему могу найти два объяснения:

Nandme NX7000 имеет встроенный таймер, поэтому на чистку всегда уходит ровно 2 минуты и не больше;

моторчик останавливается каждые 30 секунд, подсказывая, что нужно сменить зону чистки.

Вот именно за счет таких, казалось бы, простых и банальных моментов, уход за полостью рта стал менее рутинизированным. Вы тоже можете изменить свое отношение к чистке зубов, купив электрическую щетку всего за $28.49 (~ 2 300 ₽). А если при оформлении заказа вы укажете промокод NX7000R524, то получите дополнительную скидку в размере $8 (~ 640 ₽).

Купить Nandme NX7000

Бесплатная доставка осуществляется из России. В моем случае она заняла 5 дней с момента оплаты. Кроме самой щетки продавец положил в коробку с посылкой набор зубных нитей с зубочистками, и вы получите точно такой же презент.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какую электрическую зубную щетку купить

Зубная щетка Nandme NX8000 со скидкой

Nandme NX7000 — хорошая звуковая зубная щетка, но на вашем месте я бы присмотрелся к еще одной модели Nandme NX8000. Она готова похвастать таким же мощным мотором Maglev, обеспечивающим 41 000 колебаний в минуту, и встроенным таймером. Вместе с тем Nandme NX8000 — продвинутая щетка, которая имеет ряд отличительных особенностей:

строгий внешний вид в белом и черном исполнении;

быстрая индукционная зарядка на подставке;

6 мягких насадок и 6 насадок для глубокой чистки, которые отличаются увеличенной площадью;

интеллектуальный датчик давления, меняющий мощность мотора в зависимости от прикладываемых вами усилий.

Купить Nandme NX8000 с набором из 12-ти насадок удастся примерно за 2 800 ₽. Как и в случае с более простой моделью, бесплатная доставка осуществляется из России, поэтому занимает всего несколько дней.