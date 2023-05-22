Почему я перешел на электрическую зубную щетку и какую модель выбрал

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Я из тех, кто до 2023 года не пользовался электрической зубной щеткой. Во-первых, еще с детства была привычка отдавать предпочтение мануальным моделям. Во-вторых, электрические аналоги казались чем-то неоправданно дорогим, а мнения экспертов относительно их эффективности не вызывали доверия. Но однажды интерес перевесил домыслы в моей голове, и я решил изменить процесс чистки зубов, выбрав по-настоящему умный и в то же время недорогой гаджет. Рассказываю, какую электрическую щетку купить в 2023 году, основываясь на собственном опыте взаимодействия с этим аксессуаром для ухода за полостью рта.

Почему я перешел на электрическую зубную щетку и какую модель выбрал. Перешел на электрическую щетку и не пожалел. Фото.

Перешел на электрическую щетку и не пожалел

Чем электрическая щетка лучше обычной

Банальный интерес был не единственной причиной, заставившей меня перейти на электрическую модель. Как ни странно, одним из главных доводов стала цена. Стоимость мануальной щетки в супермаркете составляет 100-200 рублей, и такой мне обычно хватает на 1 месяц, после чего ее щетинки превращаются в месиво, а чистка зубов объективно становится менее эффективной. При этом в продаже есть электрические модели с набором насадок, рассчитанных на 3 года ухода за полостью рта. В таком комплекте звуковая зубная щетка оказывается более дешевым аксессуаром, в чем вы можете убедиться, посмотрев на ее стоимость.

Сколько стоит электрическая зубная щетка

Вторая причина выбора электрической зубной щетки звукового типа — ее производительность. Встроенный мотор способен заставить щетинки вибрировать с частотой до 40 000 колебаний в минуту, что позволяет достать до самых труднодоступных мест. При всем старании после чистки обычной щеткой остается небольшое, но все равно необработанное пространство (как правило, между зубами), из-за которого впоследствии возникают проблемы с полостью рта.

Чем электрическая щетка лучше обычной. Звуковой мотор электрической щетки работает на таких оборотах, что вашим рукам и не снилось. Фото.

Звуковой мотор электрической щетки работает на таких оборотах, что вашим рукам и не снилось

Наконец, мне не всегда удавалось заставить себя чистить зубы вечером, хотя именно перед сном эта процедура является невероятно важной, ведь когда мы спим, существенно сокращается выделение слюны, из-за чего ускоряется размножение бактерий. Электрическая щетка помогла пересилить лень и усталость, превратив процесс ухода за полостью рта в увлекательный квест, который хочется проходить снова и снова. Впрочем, обо всем по порядку.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Nandme NX7000 — по-моему, лучшая электрическая щетка

Nandme NX7000 — по-моему, лучшая электрическая щетка. Nandme NX7000 поставляется со сменными насадками и набором зубных нитей. Фото.

Nandme NX7000 поставляется со сменными насадками и набором зубных нитей

Перед покупкой электрической зубной щетки я изучил претензии людей к подобного рода аксессуарам. Главные из них — необходимость постоянно менять батарейки и высокая цена расходников (насадок). Исходя из этого, я сразу остановился на модели Nandme NX7000, и вот три основные причины, повлиявшие на мой выбор:

  • это зубная щетка с аккумулятором, который заряжается через универсальный разъем USB Type-C;
  • автономность прибора достигает 365 дней от одного заряда;
  • в комплекте идет 12 сменных насадок, каждая из которых рассчитана на 3 месяца использования.

С учетом того, что обычной щетки мне обычно хватало на месяц, изначально я скептически относился к заявленному сроку службы расходников. Но на дворе уже конец мая, а у меня так и не возникло желания заменить первую насадку купленного в марте гаджета, ведь ее щетинки до сих пор сохраняют форму. И все благодаря иному процессу чистки зубов, который сильно отличается от использования мануального аксессуара.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Головка звуковой щетки Nandme NX7000 вибрирует с частотой 41 000 колебаний в минуту, что заставляет отказаться от быстрых движений руками. Если такая мощность кому-то покажется избыточной, эта модель позволит снизить интенсивность, выбрав один из 15-ти уровней.

Nandme NX7000 — по-моему, лучшая электрическая щетка. На корпусе располагаются кнопки, позволяющие менять уровень интенсивности. Фото.

На корпусе располагаются кнопки, позволяющие менять уровень интенсивности

При том, что я почти не прикладываю собственных усилий во время ухода за зубами щеткой Nandme NX7000, полость рта действительно становится чистой. А главное — я перестал пропускать вечернюю процедуру, чему могу найти два объяснения:

  • Nandme NX7000 имеет встроенный таймер, поэтому на чистку всегда уходит ровно 2 минуты и не больше;
  • моторчик останавливается каждые 30 секунд, подсказывая, что нужно сменить зону чистки.

Вот именно за счет таких, казалось бы, простых и банальных моментов, уход за полостью рта стал менее рутинизированным. Вы тоже можете изменить свое отношение к чистке зубов, купив электрическую щетку всего за $28.49 (~ 2 300 ₽). А если при оформлении заказа вы укажете промокод NX7000R524, то получите дополнительную скидку в размере $8 (~ 640 ₽).

Купить Nandme NX7000

Бесплатная доставка осуществляется из России. В моем случае она заняла 5 дней с момента оплаты. Кроме самой щетки продавец положил в коробку с посылкой набор зубных нитей с зубочистками, и вы получите точно такой же презент.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какую электрическую зубную щетку купить

Какую электрическую зубную щетку купить. Еще более навороченная модель с крупными насадками. Фото.

Еще более навороченная модель с крупными насадками

Зубная щетка Nandme NX8000 со скидкой

Nandme NX7000 — хорошая звуковая зубная щетка, но на вашем месте я бы присмотрелся к еще одной модели Nandme NX8000. Она готова похвастать таким же мощным мотором Maglev, обеспечивающим 41 000 колебаний в минуту, и встроенным таймером. Вместе с тем Nandme NX8000 — продвинутая щетка, которая имеет ряд отличительных особенностей:

  • строгий внешний вид в белом и черном исполнении;
  • быстрая индукционная зарядка на подставке;
  • 6 мягких насадок и 6 насадок для глубокой чистки, которые отличаются увеличенной площадью;
  • интеллектуальный датчик давления, меняющий мощность мотора в зависимости от прикладываемых вами усилий.

Купить Nandme NX8000 с набором из 12-ти насадок удастся примерно за 2 800 ₽. Как и в случае с более простой моделью, бесплатная доставка осуществляется из России, поэтому занимает всего несколько дней.

Теги
Лонгриды для вас
Встречайте смартфон с самой мощной батареей в 2023 году! Здесь 15 080 мАч, и это не опечатка

Емкость аккумулятора среднестатистического смартфона составляет 5000 мАч, а порой и меньше. Глядя на устройства прошлых лет, может показаться, что это солидный размер. Правда, на практике полного заряда такой батареи хватает максимум на полтора дня использования. Не имея доступа к розетке, вы рискуете быстро потерять связь. Однако новый смартфон Blackview BV9300 не позволит случится беде, ведь в нем прячется аккумулятор на немыслимые 15080 мАч! И это — лишь одна из множества причин, заставляющих его купить.

Читать далее
10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать

Иногда бывает заходишь на AliExpress и видишь что-то, о чем хочется рассказать всему миру. Это может быть что угодно, от небольшого ”шнурка” для зарядки телефона, до какой-нибудь игрs головоломки. Все это стоит на AliExpress относительно недорого и всегда вызывает немало интереса. Вот и сейчас мы делимся тем, что нашли за последние дни, чтобы вы расширили свой кругозор и знали, что можно еще заказать за пределами ваших привычных покупок.

Читать далее
Какой робот-пылесос с Лидаром и влажной уборкой купить в Черную Пятницу

Роботов-пылесосов на рынке так много на рынке, что выбрать какой-то один крайне сложно. Тем не менее, среди них популярные варианты, которые можно встретить в любом магазине электроники, а есть действительно топовые, которых днем с огнем не сыщешь, так как их раскупают в мгновение ока. Lydsto R1 Pro - как раз один из них. На данный момент, по совокупности характеристик он серьезно превосходит своих конкурентов в этой ценовой категории. Объясняем, почему стоит купить робот-пылесос, чтобы забыть об уборке дома раз и навсегда.

Читать далее