Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress

Иногда кажется, что AliExpress буквально создан для того, чтобы на нем продавались товары для ремонта, дома и аксессуары для смартфонов. Есть там и другие товары, но чаще всего попадаются именно эти. Сейчас откинем смартфоны и поговорим о том, что можно купить для дома или его поддержания в бодром состоянии. Есть как приятные мелочи для ванной, так и инструменты, которые пригодятся в каждом хозяйстве. Как обычно, подобрали только самые хорошие вещи с самым высоким рейтингом. Выбирайте на здоровье.

Многофункциональный гаечный ключ

С таким гаечным ключом можно сделать многое. В основном он создан для водопроводной тематики с использованием самых типовых размеров, но применять его можно и иначе. Он сделан в виде трубы, чтобы можно было подлезть куда угодно. А форма корпуса позволит пользоваться им без применения воротка. Грани надежно цепляются за руку и обеспечивают надежный хват. Сам ключ сделан по принципу конструктора. Достаточно просто сменить насадку, и он поменяет свои возможности.

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Тестер скрытых сетей

Такой тестер помещается в любую сумку с инструментами, но предлагает действительно широкие возможности. С его помощью можно проверить напряжение на любом кабеле, чтобы понять, есть ли обрыв или другие повреждения. Кроме этого, он позволяет тестировать скрытую проводку. Если вы не знаете, где у вас дома проложены кабели, вы можете найти это место. Или, например, определить, можно ли сверлить стену в этом месте, не боясь повредить проводку, которую будет очень сложно потом восстановить. Есть много режимов работы и настройки, среди которых надут для себя что-то полезное даже профессионалы.

Еще больше крутых подборок можно найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы". Ребята подбирают, как для себя и только с хорошими отзывами.

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Чехол для любого офисного кресла

Любое офисное кресло через некоторое время превращается в печальное зрелище. А если вам выдали его после кого-то, на нем часто просто неприятно сидеть. Если же оно стоит дома, то хочется защитить его от загрязнений. Для этого есть такие чехлы. Они натягиваются почти на любую конструкцию и выглядят довольно прилично. А если надо, его можно просто снять и постирать. Так кресло всегда будет чистым и аккуратным.

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Пластик, принимающий любую форму

Подборка гаджетов с AliExpress, которые не оставят вас равнодушными.

Этот пластик широко известен на просторах Интернета, но это не повод не включать его в тематическую подборку. Его суть в том, что шарики, которые из него сделаны, при нагревании становятся мягкими и им можно придать любую форму. В комплекте вы получите большой пакет с 1 килограммом этого материала, который пригодится в быту. Это как 3D-принтер, но вручную.

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Как зачистить провода от изоляции

Это незамысловатый инструмент пригодится, даже если вы зачищаете провода один-два раза в месяц. С ним вам больше не придется все делать аккуратно ножом, рискуя пораниться. Да и сам процесс пойдет быстрее, что тоже немаловажно. Есть пазы под самые разные типы проводов. Зажимаете нужным местом, отводите в сторону, и готово. С ним все станет намного проще.

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Универсальный пульт управления для всей техники

Топ-10 крутых товаров с AliExpress на каждый день.

Согласитесь, неприятно, когда пульт от техники теряется и вы не можете включить телевизор или поменять температуру на кондиционере. Но проблема решается довольно просто и изящно. Для этого достаточно купить пульт, которому нужно только питание от USB и соединение с телефоном. Так через одно приложение вы сможете управлять всей техникой в доме. Более того, эта штука может работать через Интернет и управляться голосовыми ассистентами. С таким гаджетом пульт терять вы будете чаще, ведь он вам просто не понадобится.

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Автоматический дозатор для мыла Xiaomi

Это не самая незаменимая вещь, но она однозначно добавит ”+1” к удобству дома. Просто подносите руку и моментально получаете порцию вспененного мыла. Не путайте с теми приборами, которые стоят в общественных местах и работают через раз. Тут все нормально и четко. Мыло можно покупать оригинальное, но гораздо дешевле и быстрее будет покупать аналоги на маркетплейсах. Хотя на AliExpress тоже можно найти аналоги оригинального мыла.

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Шипы для любой обуви

5 крутых смартфонов 2022 года, которые есть только на AliExpress.

Этот гаджет позволит вам быть в большей безопасности зимой. Это шипы, которые надеваются на любую обувь и помогают вам не скользить. В городе это не так актуально, но если вы часто оказываетесь за городом, то там они просто незаменимы. Для использования надо надеть их на ботинки, не снимая их. Конструкция резиновая и хорошо тянется, а сами шипы мощные и острые, чтобы зацепиться за любой лед.

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Умный датчик температуры для дома

Все, что вам нужно — просто разместить этот датчик в какой-нибудь части вашего дома. Можно даже повесить несколько таких. Но кроме того, что они сами будут показывать температуру и влажность, они еще и будут передавать данные на смартфон. Так вы, например, сможете посмотреть, какая температура сейчас в комнате, где спит ребенок и, если она очень низкая/высокая, принять меры.

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Капельная система полива для растений

Реально полезные товары с AliExpress, которые лучше взять прямо сейчас.

С такой системой вы можете забыть, что такое поливать цветы каждый день. А еще сможете уехать в отпуск и не просить соседку поливать что-либо. Просто втыкаете ее в грунт, устанавливаете сверху бутылку и открываете краник, а он по капле будет выдавать воду. Так вы не зальете растение, но сможете не заниматься поливом каждый день. В комплекте будет сразу 12 таких поливалок. Этого хватит на все горшки.

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