Подборка гаджетов, которые надо просто купить и все

Иногда просто хочется купить что-то интересное и/или необычное. В результате мы оправляемся на просторы онлайн-шопинга и начинаем искать нужные товары. Ситуация осложняется тем, что у нас нет конкретной цели и нет потребности, которую надо закрыть, кроме самого факта покупки. Вот и получается, что поиски ничего не дают. Чтобы вам было проще найти, на что потратить несколько сотен рублей, мы публикуем такие подборки и находим что-то интересное за вас. На этот раз поговорим о гаджетах, которые разбросаны по категориям, но от этого не становятся менее интересными, а наоборот, привлекают еще больше внимания.

Кроме товаров в этой подборке, у нас для вас есть небольшой сюрприз, но о нем в конце статьи.

Мощный зарядный кабель

Быстрая зарядка стала настоящим трендом. А ведь кроме нее, есть еще ноутбуки и другие гаджеты, которые надо заряжать с большой мощностью тока. Для них нужен провод, способный выдержать это. И вот он.

Его производит компания Baseus, известная своими качественными и пока еще относительно недорогими аксессуарами. Провод с обеих сторон имеет разъем USB Type-C, а длину можно выбрать в соотвествии с потребностями. Для надежности он получил тканевую оплетку и усиленный коннектор. Подойдет для смартфонов, планшетов и ноутбуков с USB Type-C.

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Как проверить уровень кислорода в крови на дому

Сейчас особенно актуально стало пользоваться приборами для измерения уровня кислорода в крови. Времена непростые, а именно уровень кислорода — главный показатель состояния здоровья легких. Подобные датчики стали появляться в умных часах и браслетах, но есть и отдельные устройства.

В этом Telegram-канале можно найти еще больше крутых гаджетов с AliExpress, которые отобраны вручную.

Такую прищепку легко закрепить на пальце, а показания она выдает довольно точные для такой цены. Суть прибора проста, а в результате измерения вы узнаете свой пульс и уровень кислорода в крови.

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Неоновая вывеска для дома

Способов украшения дома, офиса и других мест проживания/работы/досуга стало очень много. Один из них — неоновые вывески. Вот еще несколько таких за вполне приличные деньги.

Они выпускаются в разных цветах и с разным узором. Повесить на стену их просто благодаря креплению в верхней части. Хотя некоторые из них будут лучше смотреться стоя. Жаль только, что они не работают от батареек или встроенного аккумулятора. Придется включать их в розетку, но провод почти незаметен.

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Подсветка шкафа

Некоторые шкафы изначально имеют подсветку, но не все, а так удобно, когда открываешь его, а там светло. Этот аксессуар позволит легко ”затюнинговать” ваш шкаф.

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Он крепится к штатной петле шкафа, и когда она открывается, кнопка на нем разблокируется, а светодиодная подсветка включается. Принцип прост и незамысловат. Чем-то это напоминает включение подсветки в холодильнике. Если нужно больше света, можно их повесить хоть на каждую петлю.

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Светильник Xiaomi

Свет дома нужен не только для того, чтобы было светло. Он нужен еще для создания атмосферы и достижения определенного уровня уюта. С такой лампой добиться этого будет проще, чем раньше.

Это ”бочонок”, который имеет сенсорное управление, меняет яркость и управляется через приложение или голосового ассистента. Есть даже поддержка Siri и HomeKit. А ночной режим с яркостью всего 2 люмена позволит не задумываться о ночниках.

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Компактный электрический насос

Мал да удал — наверное, так можно охарактеризовать этот компрессор. При весе всего 480 грамм и размере, сопоставимом со смартфоном или повербанком, он позволяет подкачать колесо автомобиля, велосипеда, самоката, гироскутера и другой техники. Так же подойдет для спортивного инвентаря, вроде мячей, ”ватрушек” и тому подобного.

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Внутри есть встроенный аккумулятор на базе двух банок формата 18650. Снизу находится USB Type-С для подключения зарядки. Такой гаджет никогда не будет лишним в бардачке или в рюкзаке при велопрогулке.

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Органайзер для проводов

Когда куда-то едешь, не лишним будет взять с собой внешний аккумулятор и пару проводов. Нести их россыпью не хочется. Лучше купить удобный органайзер.

Размером с портмоне, этот аксессуар позволяет разместить в нем повербанк, два провода и даже смартфон. Он закрывается на молнию и сохранит ваши аксессуары в одном месте.

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Мощная зарядка

Помните, в начале статьи я рассказал о проводе? Этот аксессуар отлично его дополнит. Тем более, что он тоже выпускается Baseus. Это адаптер питания с высокой мощностью.

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В него можно подключить чуть ли не всю мобильную технику, которая есть дома. Мощности в 100 Вт хватит для одновременного питания смартфона, планшета, часов, наушников и даже ноутбука. Главное, чтобы разъемов хватило.

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