Подборка гаджетов с AliExpress, которые не оставят вас равнодушными

Бывало у вас такое, что кто-то из друзей покупает какой-то гаджет на AliExpress, а вы и не знали, что такой вообще есть? Или может быть вы видели что-то подобное, но не знали, сколько это стоит, думая, что очень дорого. Для того, чтобы вы первыми узнавали об интересных гаджетах с этого популярного маркетплейса, мы постоянно публикуем самые интересные подборки. В этот раз не будем ограничиваться как-то одной темой, а поговорим о самых разнообразных товарах. Не будем откладывать, давайте начинать.

Универсальный светодиодный фонарь

Этот фонарь выпускается в двух версиях, а отличаются они только размером. Он может светить как обычный фонарь, который вы держите в руке. Кроме этого, у него есть дополнительная светодиодная панель на боковой части, которая позволит закрепить его на головном или другом ремне. А еще у него есть встроенные магниты. Они помогут закрепить фонарь на какой-то металлической основе в гараже или на даче. Заряжается фонарь через USB.

Цена: 673 рубля

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Внешний аккумулятор в виде аудиокассеты

Фанатам всего олдскульного посвящается. Этот просто Power Bank, но в довольно необычном формате. Он выглядит как аудиокассета, с которой слушали музыку меломаны 15-20 лет назад. Внутрь корпуса встроен аккумулятор на 10 000 мАч, который выдает мощность для смартфонов Huawei 22,5 Вт, а для смартфонов с поддержкой PD — 18 Вт. Можно подключать одновременно два устройства, но скорость зарядки в этом случае будет намного ниже. Экранчик для отображения остатка заряда есть.

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Цена: 1 350 рублей

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Самый удобный способ снимать на телефон

Мобильная фотография давно перестала быть просто способом что-то снять рядом с собой. Теперь это полноценный инструмент, который позволяет творчески выражать свои стремления и видение мира. Этот гаджет сделает процесс более удобным. Он представляет из себя держатель, который связывается с телефоном через Bluetooth и при нажатии на кнопку спуска делает фотографию. Разница только в том, что телефон будет удобнее держать, а значит, снимки будут более интересными. Поддерживаются смартфоны с шириной корпуса от 62 до 83 мм. Марка почти не имеет значения.

Цена: 735 рублей

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Универсальный переходник для любого смартфона

С этим набором вы забудете, что такое совместимость зарядки. У него есть USB Type-С на обоих концах, но если вам нужен другой разъем, вы можете использовать насадки для достижения любой комбинации разъемов. Все это упаковано в удобный футляр, в котором все лежит на своих местах. Кроме переходников, есть места для карт памяти, симок и ”скрепки” для их замены. Есть даже выезжающий держатель для телефона, чтобы удобно было пользоваться им в дороге.

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Цена: 790 рублей

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Большие наушники с шумоподавлением

Наушники стали обязательным аксессуаром для любого городского жителя. Но системы с активным шумоподавлением долгое время были очень дорогими. Сейчас многое изменилось. Эта модель при невысокой стоимости предлагает активный шумодав, поддержку Hi-Res аудио, 40-мм драйвер, Bluetooth 5.0 и два цвета на выбор. А еще эти наушники просто стильно выглядят и получили сотни положительных отзывов.

Цена: 3 750 рублей

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Портативный монитор, который можно взять с собой

Это просто монитор, хотя чем-то он напоминает планшет. Сбоку у него есть разъемы для подключения HDMI и USB Type-C. Через них на него выводится изображение. Он очень тонкий и имеет хорошие характеристики. При этом пользоваться им можно как для работы, если нужен второй экран, так и для развлечений, если хотите в дороге поиграть или посмотреть видео на большом экране. Чтобы он стоял на столе, есть магнитная подставка.

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Цена: 7 750 рублей

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Умный ошейник для собаки или кота

Это как трекер для человека. Он позволяет узнать уровень активности питомца, что часто бывает полезно, если он находится на особом питании, восстанавливается после чего-то или готовится к выставке/соревнованиям. Так же есть и поисковая функция. Встроенный Bluetooth не просто позволит найти метку в зоне действия соединения, но и может помочь в случае, если питомец потеряется. На смартфон нашедшего будет передана информация о вас и кличке животного. А это уже незаменимая функция для питомца, который время от времени гуляет.

Цена: 820 рублей

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