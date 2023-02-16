Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти

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Артем Сутягин 0

Когда открываешь AliExpress, обычно на глаза попадается или примерно то, что вы уже искали, или какие-то вещи, которые сейчас в тренде. Но гораздо больше вариантов остаются незамеченными. Чтобы вы их не пропускали, мы еженедельно готовим подборки таких гаджетов и публикуем их на нашем сайте. Вот еще одна, которая точно не оставит вас равнодушными. Выбирайте и делитесь в комментариях товарами, которые вы хотели бы посоветовать.

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Не все товары легко найти на AliExpress. Фото.

Не все товары легко найти на AliExpress

Маленькая лампочка с USB

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Маленькая лампочка с USB. Фото.

Иногда источник света нужен в самом необычно месте. Или просто нужен ночник с простой и понятной установкой. Можно купить дорогой специальный прибор или просто выбрать такую миниатюрную лампочку за 50 рублей. Светит она не очень ярко, но со своей задачей справляется.

Цена: 50 рублей

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Лампочка для кемпинга или гаража

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Лампочка для кемпинга или гаража. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Еще одна лампочка, которая пригодится для использования в палатке, на даче, в гараже или в других подобных местах. Она вешается за крючок и имеет встроенный USB-кабель длиной чуть меньше метра. Запитать лампочку можно от любого USB, включая Power Bank, если под рукой нет другого источника энергии

Цена: 120 рублей

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Красивый цветной светильник для дома

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Красивый цветной светильник для дома. Фото.

Этот необычный светильник имеет форму кольца, а его внутрення часть светится цветом, который выберете вы. Можно настроить свечение одним цветом или несколькими, а для питания может использоваться обычная розетка или и вовсе USB. Есть два размера — 16 или 26 сантиметров. В комплекте есть пульт, а приложение можно установить на любой телефон.

Цена: 1 570 рублей

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Удобная подставка для наушников

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Удобная подставка для наушников. Фото.

Лучшие подарки с АлиЭкспресс для близких и друзей. Этим гаджетам будет рад каждый.

Наушники, которые просто валяются на столе, это некрасиво и неудобно. Для решения этой проблемы и существуют подобные подставки. Они выпускаются в нескольких цветах и форматах. Для использования просто ставите ее на стол и вешаете на нее наушники. Если вам не нравится строгая форма, есть вариант из плетеного прутка.

Цена: 370 рублей

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Как лучше всего хранить провода

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Как лучше всего хранить провода. Фото.

Этот моток ленты решает буквально все проблемы с хранением проводов. Надо только отрезать небольшой кусок, обмотать им скрученный провод и убрать его, не переживая из-за того, что он перепутается с остальными. На выбор есть мотки от 0,5 метра до 5 метров. На один провод обычно нужно 7-10 см липучки.

Цена: от 50 рублей

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Эластичные шнурки с магнитной застежкой

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Эластичные шнурки с магнитной застежкой. Фото.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Суть шнурков проста. Продеваете их в отверстия обуви, крепите на зажимах пряжки и соединяете их между собой, когда надо надеть обувь. Шнурки тянутся, а значит с использованием проблем не будет. На выбор есть несколько цветов. А если у вас уже есть хорошие шнурки, просто купите пару пряжек за приятную цену.

Цена: от 130 рублей

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Внешний аккумулятор в форме кассеты

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Внешний аккумулятор в форме кассеты. Фото.

Многие уже и не вспомнят, как мы слушали музыку с таких кассет и перематывали их при помощи карандаша, чтобы не сажать батарейки в плеере. Теперь в таком формате выпускается Power Bank с мощность до 20 Вт и поддержкой PD. На корпусе есть все: 2 USB, по одному USB Type-C, microUSB и Lightning, а также фонарик и экран остатка заряда. Емкость 10 000 мАч.

Цена: 1 560 рублей

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Короткий USB Type-C

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Короткий USB Type-C. Фото.

Лучшие товары с АлиЭкспресс для машины, животных и просто для жизни.

Я сам долго искал такие кабели, когда попробовал комплектный кабель от SSD SanDisk. Короткий кабель очень удобен при работе с ноутбуком, когда не надо тянуть длинный. А еще им можно пользоваться для зарядки телефона от внешнего аккумулятора, неся его в руке. В общем, вариантов масса, но только сейчас у нас появился кабель длиной 13 сантиметров. Есть даже версия с USB 4.0.

Цена: от 270 рублей

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Маленький пауэр банк

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Маленький пауэр банк. Фото.

Этот внешний аккумулятор по размеру чуть больше губной помады. При этом в него встроена батарея на 3 350 мАч. В походе такая штука вряд ли спасет вас, но в городе, когда нужен просто небольшой запас энергии, вы едва ли найдете что-то лучше.

Цена: 740 рублей

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Подсветка для телевизора или монитора

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Подсветка для телевизора или монитора. Фото.

Крутые товары с АлиЭкспресс до 400 рублей. Их можно купить на последние деньги.

Это просто красивая подсветка, которая позволит вам украсить свой интерьер. Ее можно разместить на задней стенке ЖК-телевизора или монитора. Есть две версии — с пультом или с управлением через приложение — и несколько вариантов длины от 1 до 5 метров.

Цена: от 330 рублей

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Кран со встроенным нагревателем

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти. Кран со встроенным нагревателем. Фото.

Когда у вас есть помещение, где нет горячей воды (например, на даче), можно воспользоваться таким нагревателем. Он устанавливается, как обычный кран, а нагревательная часть подключается к розетке. Принимать душ в такой воде едва ли захочется, но помыть руки с комфортом можно.

Цена: 1 540 рублей

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