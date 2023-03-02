Подборка товаров с Алиэкспресс, достойных того, чтобы их купить

Весна – это время обновлений, и всегда хочется купить что-то новое и интересное. Но иногда просто не знаешь, на что обратить внимание. Идеальным местом для таких покупок является AliExpress. Проблема только в том, что найти что-то с ходу довольно сложно. Особенно, если вы часто там что-то покупаете и у вас сформировался список рекомендаций. Чтобы решить эту проблему, мы каждую неделю готовим для вас подборку самых интересных гаджетов и просто товаров для жизни. И вот пришло время очередной.

Брелок-отвертка для ключей

Иногда бывает надо что-то открутить, а отвертки под рукой нет. Не носить же с собой все инструменты, верно? Вот для этого и сделали такие брелоки-отвертки, которые вешаются на связку ключей, а на конце у них фигурная и шлицевая отвертки. Если надо открутить что-то закисшее или просто сильно затянутое, можно вставить один в другой для того, чтобы сделать рычаг.

Цена: 66 рублей

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Плоская зарядка Baseus

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Все блоки питания обычно бывают довольно толстыми. Особенно, если это GaN-зарядки. Но в этом случае она сделана максимально плоской, чтобы разместить ее за диваном, рядом со столом или в других местах, чтобы не цепляться за провода, которые торчат из стены. Подключение возможно через USB Type-C или обычный USB, а максимальная мощность составляет 65 Вт. Есть версии для всех типов розеток. Надо только выбрать при заказе.

Цена: 3 400 рублей

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Электронный замок для ящика

Запирать ящик на ключ иногда просто необходимо. Вот только обычный замок с ключом — это как-то архаично, и хочется чего-то более современного. Такой замок работает от электронного ключа, который достаточно просто приложить к считывателю. В комплекте три ключа, поэтому потерять один не страшно. А заодно можно дать кому-то копию. В качестве бонуса есть пластиковая карта, которую носить с собой еще проще. Установить замок можно на любой ящик или дверку.

Цена: 680 рублей

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Батарейки с зарядкой через USB-C

Хорошие товары с АлиЭкспресс, которые я опробовал сам и вам советую вам.

Аккумуляторы всегда лучше простых батареек. Но заряжать их отдельным зарядным устройством не всегда удобно. Поэтому китайцы подумали и встроили в каждую батарейку разъем для зарядки. Можно купить разное количество, но чем больше взять за раз, тем будет дешевле. Предлагается только один формат — ААА.

Цена: 270 рублей

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Маленький разветвитель USB

Подключить несколько USB-устройств к одному разъему можно через любой разветвитель, но этот — самый удобный, так как он маленький и имеет сразу 4 разъема. Его удобно не только использовать дома, но и брать с собой. Есть версии с обычным USB и USB Type-C, а скорость передачи позволит подключить к разветвителю даже SSD-накопитель.

Цена: 140 рублей

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Xiaomi Band 7 Pro со скидкой

Подборка редких товаров с Алиэкспресс, которые сложно найти.

Это отличный гаджет, который уже лучше, чем фитнес-браслет, но еще не стоит как полноценные смарт-часы. Он предлагает экран с диагональю 1,64”, 70% покрытия передней панели экраном, разрешение 80 на 456 точек с плотностью 326 точек на дюйм и много режимов тренировки. Про него можно написать отдельный обзор, поэтому пока ограничимся просто рекомендацией.

Цена: 5 600 рублей

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Шторка для лобового стекла

Весна уже близко! А за ней лето. А там надо будет несколько месяцев парковать автомобиль под палящим солнцем. Все бы ничего, но передняя панель обычно сильно нагревается, и кондиционеру потом нужно много времени, чтобы охладить не только салон, но и ее. С этой раздвижной шторкой вы легко защитите себя от этого. Просто сдвиньте ее перед уходом, когда оставляете машину на стоянке надолго и не переживайте из-за перегрева салона и его выгорания.

Цена: 185 рублей

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Компактный проектор для дома

Телевизор есть в каждом доме. Хотя бы для того, чтобы посмотреть YouTube или сериалы. Теперь с этим может справить недорогой проектор с AliExpress. Он работает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч и выдает до 90 минут непрерывной работы. Можно подключить питание от сети — в этом случае время работы не будет ограничено, а яркость вырастет с 2000 люмен до 3000. С таким размером проектор буквально умещается на ладони и его можно взять с собой.

Цена: 6 980 рублей

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Строгий рюкзак для города

Этот рюкзак выполнен в классическом стиле и не пестрит разными цветами. Он не очень большой, поэтому в него можно убрать ноутбук с диагональю только до 15,6 дюйма. Благодаря этому он очень компактный и не выглядит громоздким. У него есть много карманов, а если надо больше места, то достаточно будет просто расстегнуть молнию по периметру и можно увеличить объем в два раза. А еще он защищен от воды. В озеро его бросать не стоит, но под дождем он точно не промокнет.

Цена: 2 900 рублей

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