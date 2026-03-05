Полезные товары с AliExpress: 10 недорогих гаджетов от 50 рублей

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

AliExpress снова доказывает: полезные вещи не обязаны стоить дорого. В этой подборке — 10 товаров, которые реально упрощают жизнь. Собрали для вас кухонные гаджеты для быстрой готовки, инструменты для мастерской, аксессуары для диагностики техники и пару находок с вирусным потенциалом. Цены — от 50 до 4 250 рублей, высокие рейтинги и положительные отзывы тысяч реальных покупателей. Всё отобрано вручную: никакого хлама, только то, что реально покупают и реально хвалят. Читайте, выбирайте — и скорее всего захотите купить сразу несколько полезных товаров с AliExpress.

Полезные товары с AliExpress: 10 недорогих гаджетов от 50 рублей. Как всегда ,собрали самое интересное. Фото.

Как всегда ,собрали самое интересное.

Нож для выковыривания зелени из клубники

Небольшой инструмент с лезвием из нержавеющей стали и пластиковой ручкой, который вонзается в клубнику и вытаскивает плодоножку вместе с белой сердцевиной — это реальность. Работает он аккуратно, без потерь ягодной мякоти. Принцип чем-то напоминает штопор, только для фруктов.

Нож для выковыривания зелени из клубники. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Актуален в сезон клубники, когда нужно быстро перебрать несколько килограммов на варенье или десерт. Легко моется, не занимает много места. Тот случай, когда маленький кухонный гаджет реально ускоряет процесс, а не просто пылится в ящике.

Цена: 150 рублей

Купить выковыривалку для клубники

Как резать лук быстро и правильно

Металлическая штуковина с зубьями из нержавеющей стали — насаживаешь на неё луковицу, и она больше не скользит и не крутится под ножом. Нарезка получается ровной, пальцы, а пальцы целыми. Работает и с другими овощами — картошкой, свёклой, кабачком.

Как резать лук быстро и правильно. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Редкие товары с AliExpress, которые вам точно пригодятся.

От слез такая штука не избавит, но процесс нарезки будет более быстрым, а значит и дышать луком придется меньше. Материал не ржавеет, моется быстро под краном или в посудомоечной машине. Это небольшое, но крутое дополнение к кухонному арсеналу, особенно если нож у тебя хороший и острый. С ним и процесс пойдет быстрее и за руки страшно не будет.

Цена: 150 рублей

Купить удобный держатель для резки лука

Тестер тока для зарядки

Этот тестер вставляется в разъём Type-C и сразу показывает напряжение, ток, мощность, ёмкость и даже пульсации. Всё отображается на цветном дисплее в реальном времени. Поддерживает ток до 12A и мощность до 240W, умеет определять протоколы быстрой зарядки. И все это при крохотном размере 55×24×11 мм. Для понимания: это примерно как зажигалка.

Тестер тока для зарядки. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Незаменимая вещь для тех, кто хочет знать, реально ли зарядник выдает то, что написано на коробке, или просто делает вид. Также помогает диагностировать кабели, павербанки и порты. Для такой цены набор функций просто отличный.

Цена: 1 200 рублей

Купить тестер тока для зарядки

Портативный вентилятор для уборки

Компактный ручной вентилятор с бесщёточным мотором мощностью 100W и скоростью воздушного потока до 42 м/с — это не просто обмахивалка, это уже что-то близкое к фену. Аккумулятор на 26.64Wh заряжается за счёт встроенной быстрой зарядки 18W, а стартует гаджет за 0,3 секунды.

Портативный вентилятор для уборки. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Хорошие товары с AliExpress, которые я заказал себе. Ваша очередь.

Есть резьба 1/4 дюйма, чтобы можно было закрепить гаджет на штативе. Управляется одной рукой и есть плавная регулировка скорости. Такой пригодится туристам, рабочим на жаре, операторам для продувки реквизита или для чистки компьютера. А еще с такой мощностью им можно сдувать снег с машины.

Цена: 4 250 рублей

Купить портативный вентилятор для уборки

Ручка для ремонта молнии на сумке и одежде

Эти пластиковые заменители бегунков для молний разных размеров пригодятся, когда у куртки, сумки или чехла отламывается ушко, а менять всю молнию не хочется. Просто цепляешь новую защёлку и продолжаешь жить дальше. Размер средний и не будет инородно смотретьcя на молнии.

Ручка для ремонта молнии на сумке и одежде. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Аксессуар доступен в нескольких цветах, включая чёрный и коричневый под кожу. Устанавливаются без инструментов за пару секунд. Более 18000 покупок и хороший рейтинг это уже не просто статистика, а качество, которому можно доверять. Такая копеечная штука сэкономит сотни рублей на ремонте молнии и тысячи на покупке новой вещи.

Цена: 50 рублей

Купить ручка для ремонта молнии

Быстросъёмная гайка для болгарки

Фланцевая гайка с быстросъёмным механизмом для угловых шлифмашин с резьбой M14 позволяет поменять отрезной или шлифовальный диск без ключа, просто двумя пальцами. Экономит массу времени при активной работе, когда диски приходится менять по несколько раз за сессию.

Быстросъёмная гайка для болгарки. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Сделана из стали, сидит плотно, не болтается и не раскручивается в процессе работы. Если есть болгарка и ты её реально используешь, эта гайка окупится уже на первом проекте. Заодно не надо будет постоянно думать где ключ, который постоянно теряется.

Цена: 350 рублей

Купить быстросъёмную гайку для болгарки

Силиконовый палец на кроксы

Съёмная силиконовая накладка в виде человеческого пальца, которая вставляется в отверстие кроксов. Выглядит ровно так, как звучит — странно, дерзко и максимально мемно. Материал мягкий, реалистичный, не натирает и не выпадает при ходьбе.

Силиконовый палец на кроксы. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Это не про практичность — это про реакцию окружающих. Отличный способ выделиться на пляже, потроллить коллег или просто порадовать человека, у которого уже есть всё. Продаётся поштучно, доступен в нескольких телесных оттенках. Такой аксессуар точно запомнится тому, кому его подарили, или тому, кто встретит вам на пляже.

Цена: 150 рублей

Купить силиконовый палец на кроксы

Ножницы для яиц

Такой металлический гаджет пригодится тем, кто любит завтракать вареными яйцами. Он аккуратно срезает верхушку скорлупы одним нажатием — никаких кусочков в тарелке, никаких неровных краёв. Работает как небольшие щипцы: зажал, надавил, готово. Материал — полированная сталь, которая легко моется и не ржавеет.

Ножницы для яиц. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений. Новый ТОП-10.

Актуально для варёных яиц всмятку и вкрутую, а ещё для сырых, когда надо вылить содержимое аккуратно. Выглядит солидно и занимает минимум места в ящике кухонного стола. Для любителей яиц на завтрак это маленький, но очень удобный апгрейд.

Цена: 250 рублей

Купить ножницы для яиц

Самоклеящаяся липучка

Полиэстер/нейлон, ширина от 16 до 100 мм, длина 1 метр — этой штукой можно закрепить буквально всё, что не прибито гвоздём. Шторы, провода, инструменты на стене мастерской, органайзеры в шкафу — сфера применения ограничена только фантазией. Клеевой слой держит крепко, поэтому не отвалится даже при в меру большой нагрузке.

Самоклеящаяся липучка. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Материал не гниёт, не тянется и не теряет форму со временем. Лента доступна в нескольких цветах и размерах, так что под любую задачу найдётся нужный вариант. За такую цену это вообще базовый расходник, который должен быть дома про запас.

Цена: 100 рублей

Купить самоклеящуюся липучку

Настольная лампа на монитор, которая не слепит

Крепится прямо на монитор и заливает стол мягким светом, не слепя и не создавая бликов на экране. Три цветовых режима: холодный 6300K для работы, нейтральный 4000K для учёбы, тёплый 2700K для вечернего кино. Плавная регулировка яркости одним касанием делает использование приятным — скачков уровня освещенности не будет.

Настольная лампа на монитор, которая не слепит. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Отличные товары с AliExpress, в которые невозможно не влюбиться.

Корпус из алюминиевого сплава выглядит аккуратно, не перегревается и вписывается в любой рабочий стол. Четкая свето-теневая граница позволяет настроить ее так, чтобы она освещала весь стол, не не светила в глаза. Это топовое решение от именитого бренда для тех, кто проводит за экраном по 8+ часов в день и хочет, чтобы глаза к вечеру ещё функционировали.

Цена: 2 400 рублей

Купить настольную лампу на монитор

Теги
Новости по теме
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Не приходит посылка. Почему в России массово задерживают доставку отправлений перед Новым годом
Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой
Лонгриды для вас
HUAWEI выпустила смарт-часы Watch GT 6 и Ultimate 2. Автономность, функции и цена приятно удивляют

Компания HUAWEI решила последовать примеру Apple и выпустила новые устройства - смарт-часы Watch GT 6, GT 6 Pro и Watch Ultimate 2. Свежие версии вновь обладают впечатляющими характеристиками, несмотря на то, что апгрейд получился не таким уж масштабным. Новые HUAWEI Watch GT 6 хороши еще и тем, что являются весьма доступными: в отличие от Apple Watch, их сможет позволить себе каждый.

Читать далее
Сколько раз повербанк заряжает смартфон: результаты тестов и объяснение

Из-за того, что современные смартфоны оснащены большими и яркими экранами, а их процессоры обладают консольным уровнем производительности, повербанки продолжают оставаться незаменимыми устройствами. Они позволяют подзарядиться даже вдали от розетки, но есть нюанс. Если вы купите повербанк на 10000 мАч, он не сможет дважды восстановить энергию смартфона с батареей на 5000 мАч. Знаете, почему?

Читать далее
OnePlus 15 выходит в России! Чем хорош новый смартфон на Андроиде и где купить его выгоднее всего

OnePlus снова решила порадовать всех фанатов новым флагманом и представила OnePlus 15. Глядя на этот смартфон, становится понятно, чем инженеры занимались в предыдущий год. Аппарат получил высокую производительность, качественные камеры, продвинутый ИИ, а объединяется это всё более чем адекватной ценой. Давайте поближе познакомимся с новым OnePlus 15 и посмотрим, чем он может порадовать не только поклонников бренда, но и обычных покупателей.

Читать далее
Новости партнеров
Почему дорожают цветы перед 8 Марта и кто на этом зарабатывает
Почему дорожают цветы перед 8 Марта и кто на этом зарабатывает