Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений. Новый ТОП-10

Герман Вологжанин

Зачем нужен AliExpress? Чтобы находить и покупать интересные товары из Китая, о существовании которых ты даже не знаешь. Стоит один раз открыть главную страницу маркетплейса, как глаза начинают разбегаться. Мы попробовали отыскать только самые полезные вещи и собрали топ лучших товаров с AliExpress. Думали, что приобрести? Пришло время выбирать и заказывать! Поехали!

Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений. Новый ТОП-10.

Очередная подборка нескончаемой годноты с AliExpress

Электрическая грелка для ног

Электрическая грелка для ног.

Кайфули для ваших ног прямиком из Китая

Рейтинг: 4.8

Цена: от 499 ₽

Если в вашем доме холодно зимой, самое важное — сохранить в тепле ноги. С этим поможет справиться специальная грелка. Она уютная и мягкая, в ней удобно сидеть на диване или кресле, сняв носки. Настоящий кайф и здоровье для ваших ног.

Купить грелку для ног

Лучшие гаджеты для мужчин в подарок на 23 февраля

Машинка для мыльных пузырей

Машинка для мыльных пузырей.

Создаем праздничную атмосферу у себя дома

Рейтинг: 5.0

Цена: от 838 ₽

Машинка для мыльных пузырей — идеальная находка для создания праздничного настроения дома. Заливаешь в нее мыльный раствор, и она делает все сама. Весь дом в пузырьках! Не забудь только вставить 4 пальчиковые батарейки формата AA.

Купить машинку

Прикольный детектор лжи

Прикольный детектор лжи.

Классная игрушка для компании друзей

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 194 ₽

Классное развлечение для семьи или компании друзей. Это игрушечный детектор лжи, который поможет определить, кто из присутствующих врет, а кто — говорит правду. Не воспринимайте его показания всерьез, а лучше повеселитесь от души.

Купить детектор лжи

Bluetooth-наушники с экраном

Bluetooth-наушники с экраном.

Инновационные наушники со встроенным экраном

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 231 ₽

Незаменимый гаджет в прикольном исполнении. Эти Bluetooth-наушники HTC оснащены экраном, который расположен прямо на кейсе. Он помогает управлять не только воспроизведением музыки, но и отдельными функциями смартфона. Прикольно, технологично, недорого!

Купить Bluetooth-наушники

Автоматический диспенсер для мыла

Автоматический диспенсер для мыла.

Разливаем мыло по-умному

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 253 ₽

Полезный гаджет в ванную — автоматический диспенсер мыла. Прибор работает при помощи встроенного сенсора, благодаря которому дозатор сам понимает, кому и куда лить жидкое мыло. Батарейки не требуются. Все работает от аккумулятора.

Купить диспенсер для мыла

Штатив и селфи-палка 2 в 1

Штатив и селфи-палка 2 в 1.

Комбинированный аксессуар для вашего смартфона

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 678 ₽

Многофункциональный аксессуар для блогеров и простых людей, которые любят снимать себя и красоту вокруг. Это селфи-палка, способная легким движением руки превратиться в штатив. Особенность приспособления заключается в магнитном креплении. Именно на нем будет держаться ваш смартфон.

Купить штатив и селфи-палку

Занятные вещи с AliExpress, о которых я раньше не знал

Ручной отпариватель Xiaomi

Ручной отпариватель Xiaomi.

Отпарит так, что не останется ни одной складки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 354 ₽

Зачем разглаживать вещи утюгом, когда у Xiaomi есть ручной отпариватель? Он справится с поставленной задачей еще лучше, не оставив ни единой складки. Но учтите: работает прибор от сети. То есть его придется подключать к розетке.

Купить ручной отпариватель

Рюкзак с цветным дисплеем

Рюкзак с цветным дисплеем.

Удивительный рюкзак с экраном, который можно кастомизировать

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 507 ₽

Рюкзак, способный удивить всех окружающих. Ведь он оснащен дисплеем, на который можно вывести любое изображение или анимацию с телефона. Для этого предусмотрено специальное приложение, а сам экран работает от перезаряжаемого аккумулятора.

Купить рюкзак с экраном

Робот для мытья окон

Робот для мытья окон.

Отмоет окна сам и не заставит долго ждать

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 239 ₽

Весна приближается, а значит — пора задуматься, как и чем мыть окна. Чтобы не делать это вручную, предлагаем взять робота для мытья окон. Такие гаджеты уже не являются новинкой, но все равно удивляют соседей и помогают тем, кто догадался заказать их с AliExpress.

Купить мойщик окон

Мощный пылесос для мебели

Мощный пылесос для мебели.

Прибор, который выбьет всю пыль из мебели

Рейтинг: 5.0

Цена: от 5 238 ₽

Xiaomi разработала специальный пылесос для мягкой мебели. Он выбивает всю дурь из диванов и кресел, не оставляя ни пылинки. Кроме того, прибор отлично борется с пылевыми клещами, делая мягкую мебель еще и безопасной. Пользуйтесь!

Купить пылесос

