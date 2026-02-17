Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений. Новый ТОП-10

Зачем нужен AliExpress? Чтобы находить и покупать интересные товары из Китая, о существовании которых ты даже не знаешь. Стоит один раз открыть главную страницу маркетплейса, как глаза начинают разбегаться. Мы попробовали отыскать только самые полезные вещи и собрали топ лучших товаров с AliExpress. Думали, что приобрести? Пришло время выбирать и заказывать! Поехали!

Электрическая грелка для ног

Рейтинг: 4.8

Цена: от 499 ₽

Если в вашем доме холодно зимой, самое важное — сохранить в тепле ноги. С этим поможет справиться специальная грелка. Она уютная и мягкая, в ней удобно сидеть на диване или кресле, сняв носки. Настоящий кайф и здоровье для ваших ног.

Машинка для мыльных пузырей

Рейтинг: 5.0

Цена: от 838 ₽

Машинка для мыльных пузырей — идеальная находка для создания праздничного настроения дома. Заливаешь в нее мыльный раствор, и она делает все сама. Весь дом в пузырьках! Не забудь только вставить 4 пальчиковые батарейки формата AA.

Прикольный детектор лжи

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 194 ₽

Классное развлечение для семьи или компании друзей. Это игрушечный детектор лжи, который поможет определить, кто из присутствующих врет, а кто — говорит правду. Не воспринимайте его показания всерьез, а лучше повеселитесь от души.

Bluetooth-наушники с экраном

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 231 ₽

Незаменимый гаджет в прикольном исполнении. Эти Bluetooth-наушники HTC оснащены экраном, который расположен прямо на кейсе. Он помогает управлять не только воспроизведением музыки, но и отдельными функциями смартфона. Прикольно, технологично, недорого!

Автоматический диспенсер для мыла

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 253 ₽

Полезный гаджет в ванную — автоматический диспенсер мыла. Прибор работает при помощи встроенного сенсора, благодаря которому дозатор сам понимает, кому и куда лить жидкое мыло. Батарейки не требуются. Все работает от аккумулятора.

Штатив и селфи-палка 2 в 1

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 678 ₽

Многофункциональный аксессуар для блогеров и простых людей, которые любят снимать себя и красоту вокруг. Это селфи-палка, способная легким движением руки превратиться в штатив. Особенность приспособления заключается в магнитном креплении. Именно на нем будет держаться ваш смартфон.

Ручной отпариватель Xiaomi

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 354 ₽

Зачем разглаживать вещи утюгом, когда у Xiaomi есть ручной отпариватель? Он справится с поставленной задачей еще лучше, не оставив ни единой складки. Но учтите: работает прибор от сети. То есть его придется подключать к розетке.

Рюкзак с цветным дисплеем

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 507 ₽

Рюкзак, способный удивить всех окружающих. Ведь он оснащен дисплеем, на который можно вывести любое изображение или анимацию с телефона. Для этого предусмотрено специальное приложение, а сам экран работает от перезаряжаемого аккумулятора.

Робот для мытья окон

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 239 ₽

Весна приближается, а значит — пора задуматься, как и чем мыть окна. Чтобы не делать это вручную, предлагаем взять робота для мытья окон. Такие гаджеты уже не являются новинкой, но все равно удивляют соседей и помогают тем, кто догадался заказать их с AliExpress.

Мощный пылесос для мебели

Рейтинг: 5.0

Цена: от 5 238 ₽

Xiaomi разработала специальный пылесос для мягкой мебели. Он выбивает всю дурь из диванов и кресел, не оставляя ни пылинки. Кроме того, прибор отлично борется с пылевыми клещами, делая мягкую мебель еще и безопасной. Пользуйтесь!

