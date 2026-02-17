Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений. Новый ТОП-10

Зачем нужен AliExpress? Чтобы находить и покупать интересные товары из Китая, о существовании которых ты даже не знаешь. Стоит один раз открыть главную страницу маркетплейса, как глаза начинают разбегаться. Мы попробовали отыскать только самые полезные вещи и собрали топ лучших товаров с AliExpress. Думали, что приобрести? Пришло время выбирать и заказывать! Поехали!
Электрическая грелка для ног
Рейтинг: 4.8
Цена: от 499 ₽
Если в вашем доме холодно зимой, самое важное — сохранить в тепле ноги. С этим поможет справиться специальная грелка. Она уютная и мягкая, в ней удобно сидеть на диване или кресле, сняв носки. Настоящий кайф и здоровье для ваших ног.
Машинка для мыльных пузырей
Рейтинг: 5.0
Цена: от 838 ₽
Машинка для мыльных пузырей — идеальная находка для создания праздничного настроения дома. Заливаешь в нее мыльный раствор, и она делает все сама. Весь дом в пузырьках! Не забудь только вставить 4 пальчиковые батарейки формата AA.
Прикольный детектор лжи
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 194 ₽
Классное развлечение для семьи или компании друзей. Это игрушечный детектор лжи, который поможет определить, кто из присутствующих врет, а кто — говорит правду. Не воспринимайте его показания всерьез, а лучше повеселитесь от души.
Bluetooth-наушники с экраном
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 231 ₽
Незаменимый гаджет в прикольном исполнении. Эти Bluetooth-наушники HTC оснащены экраном, который расположен прямо на кейсе. Он помогает управлять не только воспроизведением музыки, но и отдельными функциями смартфона. Прикольно, технологично, недорого!
Автоматический диспенсер для мыла
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 253 ₽
Полезный гаджет в ванную — автоматический диспенсер мыла. Прибор работает при помощи встроенного сенсора, благодаря которому дозатор сам понимает, кому и куда лить жидкое мыло. Батарейки не требуются. Все работает от аккумулятора.
Штатив и селфи-палка 2 в 1
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 678 ₽
Многофункциональный аксессуар для блогеров и простых людей, которые любят снимать себя и красоту вокруг. Это селфи-палка, способная легким движением руки превратиться в штатив. Особенность приспособления заключается в магнитном креплении. Именно на нем будет держаться ваш смартфон.
Ручной отпариватель Xiaomi
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 354 ₽
Зачем разглаживать вещи утюгом, когда у Xiaomi есть ручной отпариватель? Он справится с поставленной задачей еще лучше, не оставив ни единой складки. Но учтите: работает прибор от сети. То есть его придется подключать к розетке.
Рюкзак с цветным дисплеем
Рейтинг: 5.0
Цена: от 2 507 ₽
Рюкзак, способный удивить всех окружающих. Ведь он оснащен дисплеем, на который можно вывести любое изображение или анимацию с телефона. Для этого предусмотрено специальное приложение, а сам экран работает от перезаряжаемого аккумулятора.
Робот для мытья окон
Рейтинг: 4.8
Цена: от 3 239 ₽
Весна приближается, а значит — пора задуматься, как и чем мыть окна. Чтобы не делать это вручную, предлагаем взять робота для мытья окон. Такие гаджеты уже не являются новинкой, но все равно удивляют соседей и помогают тем, кто догадался заказать их с AliExpress.
Мощный пылесос для мебели
Рейтинг: 5.0
Цена: от 5 238 ₽
Xiaomi разработала специальный пылесос для мягкой мебели. Он выбивает всю дурь из диванов и кресел, не оставляя ни пылинки. Кроме того, прибор отлично борется с пылевыми клещами, делая мягкую мебель еще и безопасной. Пользуйтесь!