Полезные товары с AliExpress: от защиты зубной щётки до настольного светильника

Артем Сутягин

Собрали подборку практичных мелочей и полезных гаджетов с AliExpress, которые упрощают быт и решают конкретные задачи без лишних трат. В списке нашлись защитные колпачки для зубных щёток по 50 рублей, праздничные наклейки для новогоднего декора, точный лазерный дальномер для ремонта, конструктор двигателя V8 для любителей механики и профессиональные инструменты для столярной мастерской. Все товары проверены на практике, имеют адекватные цены и реальное применение в повседневной жизни — от гигиены до творчества и работы по дому.

Полезные товары с AliExpress: от защиты зубной щётки до настольного светильника.

Собрали самое интересное за неделю на AliExpress

Колпачки для зубных щеток

Колпачки для зубных щеток. Изображение: AliExpress. Фото.

Носите зубную щетку в сумке или рюкзаке и постоянно переживаете, что на нее оседает вся пыль и грязь из недр вашей «барсетки»? Эти колпачки решают проблему раз и навсегда. В комплекте идет 5 штук разных цветов, так что можно распределить их по всей семье или менять под настроение. Материал — пластик, легкий и прочный, ничего лишнего. Этот аксессуар можно отнести к простым и функциональным штукам для гигиены. Берете колпачок, надеваете на щетку и забываете про микробов — идеально для поездок, офиса или спортзала.

Цена: 50 рублей

Купить колпачки для зубных щеток

Рождественские наклейки

Рождественские наклейки. Изображение: AliExpress. Фото.

Хочется создать праздничную атмосферу без заморочек с гирляндами и елками? Набор из 50 наклеек в винтажном стиле с Дедом Морозом, оленями, подарками и рождественскими сценками превратит любую поверхность в новогоднюю открытку. Клеятся на все подряд — ноутбук, холодильник, блокноты, подарочные коробки. Диаметр каждой около 8 см, так что они достаточно крупные и заметные. Цвета теплые, винтажные, с налетом ностальгии по старым европейским открыткам. Весят всего 0,05 кг, зато настроения добавляют на все сто. Отличный вариант для декора комнаты или упаковки подарков перед праздниками.

Цена: 150 рублей

Купить рождественские наклейки

Лазерный дальномер для дома

Лазерный дальномер для дома. Изображение: AliExpress. Фото.

Замеры на глаз остались в прошлом веке, особенно когда есть такой компактный гаджет. Этот лазерный дальномер измеряет расстояния до 100 метров с точностью до миллиметра. Есть версии с другим максимальным расстоянием. Работает от аккумулятора, имеет яркий дисплей и много режимов измерения: площадь, объем, непрямые расстояния. Весит немного, легко помещается в карман. Просто прикладываешь к одной стене, направляешь луч на другую и получаешь результат. Сертификаты Евротест и FCC подтверждают надежность устройства.

Цена: 1700 рублей

Купить лазерный дальномер для дома

Конструктор модели двигателя V8

Конструктор модели двигателя V8. Изображение: AliExpress. Фото.

Если ваш ребенок или вы сами фанатеете от техники и механизмов, этот набор из 692 деталей станет настоящим испытанием для терпения и инженерной смекалки. Собирается модель двигателя V8 с электроприводом, которая крутится и показывает, как работают поршни, коленвал и другие внутренности мотора. Материал — пластик, все детально проработано, включая желтые акценты на элементах. Это отличный способ разобраться в устройстве автомобильного сердца, не пачкая руки маслом. Такой конструктор затянет на несколько вечеров, а потом станет крутым элементом декора на полке.

Цена: 2450 рублей

Купить конструктор модели двигателя V8

Подставка для угловой шлифовальной машины

Подставка для угловой шлифовальной машины. Изображение: AliExpress. Фото.

Болгарка в руках — это хорошо, но иногда нужна точность, как у станка. Эта подставка превращает обычную УШМ в стационарный отрезной станок, фиксируя инструмент под нужным углом. Конструкция из металла и пластика, салатового цвета, крепкая и функциональная. Подходит для деревообработки и других материалов — можно делать ровные резы без танцев с бубном. Регулировка угла, надежная фиксация, черная платформа-основа для заготовок. Если часто работаете с болгаркой и устали держать ее на весу, эта штука сэкономит силы и повысит точность резки.

Цена: 3450 рублей

Купить подставку для угловой шлифовальной машины

RGB ночник Yeelight с датчиком движения

RGB ночник Yeelight с датчиком движения. Изображение: AliExpress. Фото.

Ночью идешь на кухню или в туалет, а включать свет лень, да и глаза режет. Этот ночник от Yeelight решает проблему элегантно — он реагирует на движение и автоматически загорается мягким светом. RGB-подсветка позволяет выбрать любой цвет под настроение, есть магнитное крепление для установки где угодно. Работает от аккумулятора, так что провода не нужны. Бренд Yeelight известен качественными умными светильниками, а этот еще и перезаряжаемый, что экономит батарейки.

Цена: 1150 рублей

Купить RGB ночник Yeelight с датчиком движения

Механический плотничный карандаш

Механический плотничный карандаш. Изображение: AliExpress. Фото.

Обычные карандаши постоянно тупятся, ломаются и теряются в самый нужный момент. Этот механический плотничный карандаш избавляет от всех этих проблем — просто щелкаешь кнопкой, и новый грифель выезжает на замену старому. На выбор предлагаются наборы сменных стержней разных цветов: черные, красные, желтые, коричневые — на все случаи жизни. Модель предназначена для деревообработки и строительства. Маркер с глубоким отверстием позволяет делать четкие пометки даже на шершавых поверхностях. Удобная штука для столяров, строителей или просто любителей мастерить своими руками.

Цена: 250 рублей

Купить механический плотничный карандаш

Зажимы для столов Allsome 2 шт

Зажимы для столов Allsome 2 шт. Изображение: AliExpress. Фото.

Когда нужно зафиксировать деталь на верстаке, а обычные струбцины не дотягиваются, эти зажимы становятся настоящим выходом. Модель JD037 от Allsome представляет собой металлическую конструкцию с красными рукоятками и прижимными планками — крепко держат заготовку, не давая ей сдвинуться. В комплекте 2 штуки, так что можно зафиксировать деталь с двух сторон. Применение — деревообработка и другие столярные работы, где важна надежная фиксация. Отличный инструмент для домашней мастерской или профессионального цеха, особенно если часто работаете с длинными досками или фанерой.

Цена: 3250 рублей

Купить зажимы для столов

Магнитный настольный светильник BASEUS

Магнитный настольный светильник BASEUS. Изображение: AliExpress. Фото.

Работаете за компьютером допоздна и устали от бликов на экране? Этот настольный светильник от BASEUS крепится к монитору на магните и подсвечивает клавиатуру или рабочую зону мягким светом. Современный стиль, черный корпус с желтыми акцентами, напряжение 5 В, питание от USB. Сертификат PoXc подтверждает качество, а бренд BASEUS давно славится надежными аксессуарами для гаджетов. Светильник компактный, не занимает места на столе, а самое главное, не слепит. Четкая Свето-теневая граница направляет свет только вниз.

Цена: 3100 рублей

Купить магнитный настольный светильник

Лонгриды для вас
Samsung Galaxy S25 обрушился в цене. Теперь он дешевле китайских смартфонов

Многие люди ошибочно считают смартфоны Samsung оверпрайсом в условиях, когда есть множество устройств от производителей из Поднебесной. Но, если сравнивать цены в официальной рознице, выяснится: «китайцы» и «корейцы» стоят плюс-минус одинаково. А если мы заглянем на AliExpress, то вовсе удивимся, насколько подешевел Galaxy S25. Цена актуального флагмана Samsung опустилась более чем в два раза, и теперь его покупка не бьет по кошельку.

Читать далее
Летняя распродажа AliExpress: 10 брендовых устройств, подешевевших до неприличия

Чаще всего на AliExpress заказывают китайские безделушки, но я предпочитаю закупаться полезными гаджетами. Тем более, что на площадке представлены многие именитые производители от Xiaomi до Samsung. Причем c 16 по 25 июня проходит Фестиваль брендов AliExpress. В рамках этой распродажи мне удалось найти с десяток классных устройств, которые сейчас дешевле, чем во время более раскрученных акций 11.11 и Черная пятница.

Читать далее
На сколько реальных зарядок телефона хватит повербанка с Qi2 на 10 000 мАч

Pixel 10 выделяется на фоне других смартфонов тем, что поддерживает беспроводную зарядку Qi2. Благодаря ей устройство совместимо с аксессуарами вроде кошельков и настольными зарядным устройствами. Но самое главное - с магнитными повербанками на 25 Вт, которые позволяют зарядить батарею без проводов. Но имейте в виду, что емкости в 10 000 мАч хватит только на одну зарядку. Это не шутка!

Читать далее
