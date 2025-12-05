Полезные товары с AliExpress: от защиты зубной щётки до настольного светильника

Собрали подборку практичных мелочей и полезных гаджетов с AliExpress, которые упрощают быт и решают конкретные задачи без лишних трат. В списке нашлись защитные колпачки для зубных щёток по 50 рублей, праздничные наклейки для новогоднего декора, точный лазерный дальномер для ремонта, конструктор двигателя V8 для любителей механики и профессиональные инструменты для столярной мастерской. Все товары проверены на практике, имеют адекватные цены и реальное применение в повседневной жизни — от гигиены до творчества и работы по дому.

Колпачки для зубных щеток

Носите зубную щетку в сумке или рюкзаке и постоянно переживаете, что на нее оседает вся пыль и грязь из недр вашей «барсетки»? Эти колпачки решают проблему раз и навсегда. В комплекте идет 5 штук разных цветов, так что можно распределить их по всей семье или менять под настроение. Материал — пластик, легкий и прочный, ничего лишнего. Этот аксессуар можно отнести к простым и функциональным штукам для гигиены. Берете колпачок, надеваете на щетку и забываете про микробов — идеально для поездок, офиса или спортзала.

Цена: 50 рублей

Рождественские наклейки

Хочется создать праздничную атмосферу без заморочек с гирляндами и елками? Набор из 50 наклеек в винтажном стиле с Дедом Морозом, оленями, подарками и рождественскими сценками превратит любую поверхность в новогоднюю открытку. Клеятся на все подряд — ноутбук, холодильник, блокноты, подарочные коробки. Диаметр каждой около 8 см, так что они достаточно крупные и заметные. Цвета теплые, винтажные, с налетом ностальгии по старым европейским открыткам. Весят всего 0,05 кг, зато настроения добавляют на все сто. Отличный вариант для декора комнаты или упаковки подарков перед праздниками.

Цена: 150 рублей

Лазерный дальномер для дома

Замеры на глаз остались в прошлом веке, особенно когда есть такой компактный гаджет. Этот лазерный дальномер измеряет расстояния до 100 метров с точностью до миллиметра. Есть версии с другим максимальным расстоянием. Работает от аккумулятора, имеет яркий дисплей и много режимов измерения: площадь, объем, непрямые расстояния. Весит немного, легко помещается в карман. Просто прикладываешь к одной стене, направляешь луч на другую и получаешь результат. Сертификаты Евротест и FCC подтверждают надежность устройства.

Цена: 1700 рублей

Конструктор модели двигателя V8

Если ваш ребенок или вы сами фанатеете от техники и механизмов, этот набор из 692 деталей станет настоящим испытанием для терпения и инженерной смекалки. Собирается модель двигателя V8 с электроприводом, которая крутится и показывает, как работают поршни, коленвал и другие внутренности мотора. Материал — пластик, все детально проработано, включая желтые акценты на элементах. Это отличный способ разобраться в устройстве автомобильного сердца, не пачкая руки маслом. Такой конструктор затянет на несколько вечеров, а потом станет крутым элементом декора на полке.

Цена: 2450 рублей

Подставка для угловой шлифовальной машины

Болгарка в руках — это хорошо, но иногда нужна точность, как у станка. Эта подставка превращает обычную УШМ в стационарный отрезной станок, фиксируя инструмент под нужным углом. Конструкция из металла и пластика, салатового цвета, крепкая и функциональная. Подходит для деревообработки и других материалов — можно делать ровные резы без танцев с бубном. Регулировка угла, надежная фиксация, черная платформа-основа для заготовок. Если часто работаете с болгаркой и устали держать ее на весу, эта штука сэкономит силы и повысит точность резки.

Цена: 3450 рублей

RGB ночник Yeelight с датчиком движения

Ночью идешь на кухню или в туалет, а включать свет лень, да и глаза режет. Этот ночник от Yeelight решает проблему элегантно — он реагирует на движение и автоматически загорается мягким светом. RGB-подсветка позволяет выбрать любой цвет под настроение, есть магнитное крепление для установки где угодно. Работает от аккумулятора, так что провода не нужны. Бренд Yeelight известен качественными умными светильниками, а этот еще и перезаряжаемый, что экономит батарейки.

Цена: 1150 рублей

Механический плотничный карандаш

Обычные карандаши постоянно тупятся, ломаются и теряются в самый нужный момент. Этот механический плотничный карандаш избавляет от всех этих проблем — просто щелкаешь кнопкой, и новый грифель выезжает на замену старому. На выбор предлагаются наборы сменных стержней разных цветов: черные, красные, желтые, коричневые — на все случаи жизни. Модель предназначена для деревообработки и строительства. Маркер с глубоким отверстием позволяет делать четкие пометки даже на шершавых поверхностях. Удобная штука для столяров, строителей или просто любителей мастерить своими руками.

Цена: 250 рублей

Зажимы для столов Allsome 2 шт

Когда нужно зафиксировать деталь на верстаке, а обычные струбцины не дотягиваются, эти зажимы становятся настоящим выходом. Модель JD037 от Allsome представляет собой металлическую конструкцию с красными рукоятками и прижимными планками — крепко держат заготовку, не давая ей сдвинуться. В комплекте 2 штуки, так что можно зафиксировать деталь с двух сторон. Применение — деревообработка и другие столярные работы, где важна надежная фиксация. Отличный инструмент для домашней мастерской или профессионального цеха, особенно если часто работаете с длинными досками или фанерой.

Цена: 3250 рублей

Магнитный настольный светильник BASEUS

Работаете за компьютером допоздна и устали от бликов на экране? Этот настольный светильник от BASEUS крепится к монитору на магните и подсвечивает клавиатуру или рабочую зону мягким светом. Современный стиль, черный корпус с желтыми акцентами, напряжение 5 В, питание от USB. Сертификат PoXc подтверждает качество, а бренд BASEUS давно славится надежными аксессуарами для гаджетов. Светильник компактный, не занимает места на столе, а самое главное, не слепит. Четкая Свето-теневая граница направляет свет только вниз.

Цена: 3100 рублей

