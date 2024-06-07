Пора менять зубную щетку на Soocas Spark! Она реально удаляет налет и продается с большой скидкой

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Герман Вологжанин

Звуковые зубные щетки, выполняющие чистку полости рта за счет сильной вибрации, вошли в нашу жизнь не вчера. Но оттого следить за развитием подобного рода устройств не стало скучнее. Тем более, что в последнее время производители начали выпускать модели, которые впечатляют не только качеством чистки, но и своими конструктивными особенностями. Такими, как у зубной щетки Soocas Spark.

Пора менять зубную щетку на Soocas Spark! Она реально удаляет налет и продается с большой скидкой. Soocas Spark — одна из самых компактных электрических щеток. Фото.

Soocas Spark — одна из самых компактных электрических щеток

Soocas Spark — сравнительно недорогая электрическая зубная щетка. Она продается с доставкой из России на Ozon или Wildberries со скидкой 58%. А на Ozon и вовсе можно применить промокод TPSRSNG38200, чтобы скинуть цену еще на 200 ₽, или закинуть в корзину еще несколько товаров Soocas, ведь при заказе на сумму от 7 500 ₽ дается скидка 750 ₽, а от 14 000 ₽ — 1 400 ₽.

Soocas Spark на Ozon

Soocas Spark на Wildberries

Удобная зубная щетка Soocas Spark

Как правило, электрические зубные щетки намного крупнее своих мануальных аналогов, из-за чего к ним крайне неудобно привыкать. Но Soocas Spark — пример совершенно из другой оперы. Эта щетка обладает тонкой ручкой (всего 12.5 мм в диаметре), которую удобно держать в руке привычным хватом.

Удобная зубная щетка Soocas Spark. Soocas Spark (слева) на фоне других щеток. Фото.

Soocas Spark (слева) на фоне других щеток

А еще почти все зубные щетки делают из пластика независимо от того, являются они мануальными или электрическими. В этом отношении Soocas Spark тоже есть чем удивить. Ведь ее корпус выполнен из алюминия. Он дает приятный холодок, но еще важнее тот факт, что металл обладает высокой антибактериальной и коррозийной стойкостью.

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Конечно, имея такой премиальный корпус, зубная щетка Soocas Spark не боится воды. Она защищена по стандарту IPX8, а потому ее можно спокойно мыть под краном, не опасаясь поломки из-за контакта с жидкостью.

Электрическая зубная щетка с мощным мотором

Несмотря на свои компактные размеры, Soocas Spark отлично справляется с задачей по уходу за полостью рта. Более того, она в 5 раз лучше удаляет зубной налет, чем обычная электрическая щетка подобных размеров. И как же такое возможно?

Электрическая зубная щетка с мощным мотором. Компактная, но очень мощная щетка от Soocas. Фото.

Компактная, но очень мощная щетка от Soocas

Главная причина эффективности Soocas Spark — мощный мотор, развивающий скорость до 31 000 колебаний в минуту. Но есть еще один немаловажный фактор: насадка с алмазными щетинками, расположенными под углом 18.5°.

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Относительно мощности мотора зубной щетки Soocas Spark нужно отметить еще одну деталь: несмотря на завидную силу вибраций, во время работы она издает звук громкостью не выше 55 дБ. Мелочь, а приятно.

Время работы электрической щетки

Время работы электрической щетки. В таком компактном корпусе удалось спрятать довольно емкий аккумулятор. Фото.

В таком компактном корпусе удалось спрятать довольно емкий аккумулятор

Раз уж мы говорим об электрической зубной щетке, то нельзя обойти стороной вопрос ее автономности. Итак, Soocas Spark оснащена довольно емким аккумулятором, полного заряда которого хватает на 40 дней работы при условии чистки зубов 2 раза в день.

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На восстановление энергии зубной щетке требуется 2 часа. Примечательно, что о потенциальной разрядке становится известно заранее, ведь Soocas Spark имеет специальный индикатор, который загорается, когда уровень аккумулятора опускается до 20%. Видим огонек? Значит, пора в ближайшее время подключить щетку к розетке через разъем USB-C.

Бесплатный футляр для зубной щетки

Бесплатный футляр для зубной щетки. Soocas Spark поставляется в комплекте с футляром. Фото.

Soocas Spark поставляется в комплекте с футляром

Приятным бонусом при покупке Soocas Spark станет комплектный футляр для зубной щетки, помогающий перевозить ее с собой. Кроме того, упаковка включает в себя пару сменных насадок, сменить истрепавшуюся насадку, пока не закажешь комплект новых.

Soocas Spark на Ozon

Soocas Spark на Wildberries

Все это доступно при заказе Soocas Spark на Ozon или Wildberries. Но срок действия акции, в рамках которой зубную щетку получится приобрести со скидкой, ограничен. Поэтому всем, кому нужна компактная зубная щетка в дорогу, стоит поторопиться.

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