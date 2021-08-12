Посмотрел презентацию Samsung и, кажется, влюбился в Z Flip 3

Я нейтрально отношусь к презентациям смартфонов и редко смотрю их полностью, ведь проще прочитать готовый обзор о всех характеристиках новинок, чем смотреть двухчасовую презентацию компании. Вчерашняя презентация Samsung оказалась второй из всех, что я видел в своей жизни (первой была презентация iPhone X). Стоит отметить, что и к смартфонам Samsung я тоже отношусь весьма холодно. Но те новинки, которые я увидел вчера, перевернули мой мир, и я даже впервые всерьез задумался о том, чтобы сменить iOS на Android! Пришло время поделиться тем, почему я влюбился в новый Z Flip 3, хотя раньше никогда не обращал внимания на такие странные смартфоны.

Чем Z Flip отличается от Z Fold

До недавнего времени я понятия не имел, чем отличаются эти две модели — раскладушки и ладно. Но на самом деле отличие есть — Z Flip складывается по горизонтали в отличие от Z Fold. Соответственно, экран меньше, зато сам смартфон компактнее (при условии, если вам не нужен планшет). Есть отличия и в характеристиках — 8 Гб оперативной памяти против 12 Гб, емкость аккумулятора у компактного Z Flip 3 поскромнее — 3300 мА*ч. В моменте, когда я смотрел презентацию, в сложенном виде Z Flip напомнил мне классическую раскладушку Samsung из 2000-х — это вряд ли можно считать комплиментом в адрес новинки. Тех раскладушек было пруд пруди, все глянцевые и похожие друг на друга, будто из одной пробирки. То ли я соскучился по «лучшим временам», то ли в жизни не хватает разнообразия, но Z Flip 3 не выходит из головы уже второй день. А вы уже видели новинки Samsung? Поделитесь своими ощущениями в нашем Telegram-чате!

Чем отличается Z Flip 3 от других аналогов

С самого начала всей этой истории со складными смартфонами мне казалось, что у них нет будущего, и бессмысленнее был только перезапуск «ПрожекторПерисХилтон». В один момент и Motorola решила попробовать вернуть 2007-й год своим необычным RAZR 5G — не знаю, как вам эта попытка, но я посчитал ее удачной. Складной смартфон действительно получился красивым, но характеристики могли быть и лучше, когда за устройство просят больше ста тысяч рублей. А вот то, как инженеры обыграли дизайн старого доброго RAZR V3i — это шедевр.

Внешний дисплей приспособили для повседневных задач (просмотра уведомлений) и для съемки селфи в сложенном виде. До презентации Z Flip 3 я считал RAZR 5G мечтой, которая никогда не сбудется (смартфон до сих пор стоит около 120 тысяч рублей), вряд ли использование складного смартфона может быть практичным в повседневной жизни — учитывая то, как часто в течение дня мы проверяем уведомления или что-то ищем в интернете, шарнир попросту устанет. С другой стороны, возможно, такой форм-фактор сделает нас менее зависимыми от наших телефонов.

Коллеги по редакции до сих пор недоумевают, зачем нужен Z Flip в принципе. Не согласен с ребятами, но очень сложно сформулировать доводы. Этот смартфон просто нравится, и ничего с этим не поделать.

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Самый компактный смартфон

Вот уже который год СМИ трубят о том, что многие производители задумываются о складных смартфонах. Станут ли они популярными? Сомневаюсь. Скорее, это будет нишевый продукт для тех, кто устал от громадных смартфонов. Или тем, кому хочется чего-то нового, да и денег не жалко.

Z Flip — на мой взгляд, самый компактный смартфон. В закрытом виде на него можно делать селфи, оплачивать покупки (когда в презентации Samsung специалист по маркетингу в Европе Кристина Бёртон оплатила покупку закрытым Z Flip 3, я просто обалдел, насколько это практично). А цвет корпуса? В Samsung подошли к этому вопросу ответственно, предложив бежевый, черный, лавандовый и зеленый!

Еще меня поразила простота в использовании этого смартфона. Возможно, я опоздал с похвалой, но складной смартфон — это нереально удобно. Чего стоит только съёмка фото и видео! Сложил Z Flip 3 под углом 90 градусов, поставил на стол и сделал фото — такие простые решения, безумно впечатляют. Честно говоря, я испытываю дикий восторг, чистую радость, которой я не испытывал со времен подарков на Новый Год в детстве.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z Flip 3

Новая реальность с айфонами, ценник которых улетел далеко за 100 тысяч рублей, давно не удивляет. Да и сама новинка от Samsung стоит немало — рекомендуемая цена на «малыша» от 89 990 рублей за стартовую версию на 128 Гб, на 5 тысяч дороже будет версия с 256 Гб. Возьму ли я его себе? Не уверен. Сумма неподъемная, тем более, когда речь идет о смартфоне. Но у меня есть ощущение, что, стиснув зубы, я все же прикуплю его. Зачем? Понтоваться смартфоном в 2021 году ведь бессмысленно, об этом мы уже писали в нашем Яндекс.Дзен, поэтому я прикуплю Z Flip 3 просто для себя, чтобы ежедневно наслаждаться форм-фактором. Вы знаете, наверное, я даже не поскуплюсь и приобрету для него тот самый чехол, не глядя на стоимость аксессуара.

Когда выходило первое поколение Z Flip, эксперты посчитали, что его ждет успех, если не обнаружится серьезных конструктивных проблем. Кажется, проблем нет, значит пришло время присмотреться к новинке и попробовать что-то новое.