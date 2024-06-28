Появился идеальный массажер для спины и шеи. Пока он стоит 5 тысяч, надо брать!

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Появление компьютеров упростило многие рабочие процессы, но в то же время вынудило миллионы людей начать вести сидячий образ жизни, имеющий пагубные последствия. Из-за постоянного пребывания в одном положении повышается нагрузка на мышцы спины и шеи, что приводит к неприятным ощущениям. Избавиться от них помогает регулярный массаж, требующий, как правило, дополнительных расходов и траты времени на посещение специалиста. Альтернативный вариант решения проблемы — электрический массажер для шеи и спины.

У этого устройства, заменяющего собой живого массажиста, есть несколько преимуществ. Во-первых, им можно пользоваться, не отрываясь от рабочего процесса, экономя тем самым свободное время. Во-вторых, цена электрического массажера невысока, и прибор окупается уже через несколько процедур. Не верите? Тогда взгляните на массажер Deerma DEM-M502N, который продают со скидкой по промокоду TPSRSNG38200.

Узнать цену Deerma DEM-M502N

Универсальный массажер Deerma DEM-M502N

Массажер Deerma DEM-M502N надевается на шею, выполняя массаж сразу нескольких зон нашего тела. Конечно же, это сама шея, помимо которой массируется лопаточная область спины — самое уязвимое место во время работы за компьютером.

При этом вес массажера составляет всего 1.3 кг. То есть при условии правильного закрепления он совсем не чувствуется и в нем можно спокойно находиться, попутно занимаясь своими делами.

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В процессе работы Deerma DEM-M502N массирует шею и имитирует движения ладонями в области трапециевидных мышц. Причем устройство поддерживает несколько режимов массажа. Их можно настроить на свое усмотрение.

Как пользоваться массажером

Управление массажером осуществляется при помощи сенсорной панели. С ее помощью предлагается выбрать один из трех вариантов движений, которые будет совершать прибор.

Что интересно, переключение режимов сопровождается голосовыми подсказками. Они помогут вовремя остановиться и сменить тип массажа на более подходящий для вашего сценария использования.

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Электрический массажер с подогревом

Deerma DEM-M502N — массажер с подогревом. Сопровождение им поступательных движений необходимо для усиления эффекта, достигающего максимум на второй скорости. Если первая осуществляет нагрев в области шеи до 40°C, обеспечивая комфорт и расслабление, то вторая — до 45°C, благодаря чему полностью снимается напряжение.

Несмотря на то, что прибор выполняет несколько действий, очевидным образом потребляющих энергию, Deerma DEM-M502N — беспроводной массажер. Его не нужно подключать к источнику питания, поскольку он имеет встроенный аккумулятор. На одном заряде он обеспечивает 90 минут непрерывной работы, что эквивалентно двум-трем полноценным сеансам массажа. Как только батарея сядет, сразу ставим устройство на зарядку и ждем примерно 3 часа.

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Сколько стоит Deerma DEM-M502N

Сравнивать цену Deerma DEM-M502N с услугами массажиста бессмысленно, поскольку сразу ясно, на чьей стороне окажется преимущество (спойлер: на стороне электрического прибора). А вот попытаться найти лучший магазин, чтобы купить массажер для тела, будет очень кстати.

Купить Deerma DEM-M502N

В российской рознице Deerma DEM-M502N продают за 7 999 ₽, однако сейчас на OZON действует специальное предложение, в рамках которого стоимость устройства составляет примерно 5 500 ₽, а с картой маркетплейса и по промокоду TPSRSNG38200 еще меньше. Так что OZON — пожалуй, лучшее место для заказа массажера, способного окупиться буквально за неделю.

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