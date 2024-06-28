Появился идеальный массажер для спины и шеи. Пока он стоит 5 тысяч, надо брать!

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

ERID: 2SDnjdbRkMG

Появление компьютеров упростило многие рабочие процессы, но в то же время вынудило миллионы людей начать вести сидячий образ жизни, имеющий пагубные последствия. Из-за постоянного пребывания в одном положении повышается нагрузка на мышцы спины и шеи, что приводит к неприятным ощущениям. Избавиться от них помогает регулярный массаж, требующий, как правило, дополнительных расходов и траты времени на посещение специалиста. Альтернативный вариант решения проблемы — электрический массажер для шеи и спины.

Появился идеальный массажер для спины и шеи. Пока он стоит 5 тысяч, надо брать! Новый массажер, доступный со скидкой на OZON. Фото.

Новый массажер, доступный со скидкой на OZON

У этого устройства, заменяющего собой живого массажиста, есть несколько преимуществ. Во-первых, им можно пользоваться, не отрываясь от рабочего процесса, экономя тем самым свободное время. Во-вторых, цена электрического массажера невысока, и прибор окупается уже через несколько процедур. Не верите? Тогда взгляните на массажер Deerma DEM-M502N, который продают со скидкой по промокоду TPSRSNG38200.

Узнать цену Deerma DEM-M502N

Универсальный массажер Deerma DEM-M502N

Массажер Deerma DEM-M502N надевается на шею, выполняя массаж сразу нескольких зон нашего тела. Конечно же, это сама шея, помимо которой массируется лопаточная область спины — самое уязвимое место во время работы за компьютером.

Универсальный массажер Deerma DEM-M502N. Уникальная конструкция позволяет массировать сразу две области. Фото.

Уникальная конструкция позволяет массировать сразу две области

При этом вес массажера составляет всего 1.3 кг. То есть при условии правильного закрепления он совсем не чувствуется и в нем можно спокойно находиться, попутно занимаясь своими делами.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В процессе работы Deerma DEM-M502N массирует шею и имитирует движения ладонями в области трапециевидных мышц. Причем устройство поддерживает несколько режимов массажа. Их можно настроить на свое усмотрение.

Как пользоваться массажером

Управление массажером осуществляется при помощи сенсорной панели. С ее помощью предлагается выбрать один из трех вариантов движений, которые будет совершать прибор.

Как пользоваться массажером. Для управления предусмотрены кнопки, расположенные на сенсорной панели. Фото.

Для управления предусмотрены кнопки, расположенные на сенсорной панели

Что интересно, переключение режимов сопровождается голосовыми подсказками. Они помогут вовремя остановиться и сменить тип массажа на более подходящий для вашего сценария использования.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Электрический массажер с подогревом

Deerma DEM-M502Nмассажер с подогревом. Сопровождение им поступательных движений необходимо для усиления эффекта, достигающего максимум на второй скорости. Если первая осуществляет нагрев в области шеи до 40°C, обеспечивая комфорт и расслабление, то вторая — до 45°C, благодаря чему полностью снимается напряжение.

Электрический массажер с подогревом. На одном заряде массажер работает полтора часа. Фото.

На одном заряде массажер работает полтора часа

Несмотря на то, что прибор выполняет несколько действий, очевидным образом потребляющих энергию, Deerma DEM-M502Nбеспроводной массажер. Его не нужно подключать к источнику питания, поскольку он имеет встроенный аккумулятор. На одном заряде он обеспечивает 90 минут непрерывной работы, что эквивалентно двум-трем полноценным сеансам массажа. Как только батарея сядет, сразу ставим устройство на зарядку и ждем примерно 3 часа.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сколько стоит Deerma DEM-M502N

Сравнивать цену Deerma DEM-M502N с услугами массажиста бессмысленно, поскольку сразу ясно, на чьей стороне окажется преимущество (спойлер: на стороне электрического прибора). А вот попытаться найти лучший магазин, чтобы купить массажер для тела, будет очень кстати.

Купить Deerma DEM-M502N

В российской рознице Deerma DEM-M502N продают за 7 999 ₽, однако сейчас на OZON действует специальное предложение, в рамках которого стоимость устройства составляет примерно 5 500 ₽, а с картой маркетплейса и по промокоду TPSRSNG38200 еще меньше. Так что OZON — пожалуй, лучшее место для заказа массажера, способного окупиться буквально за неделю.

Реклама. Рекламодатель ООО «Топ Сорсинг»

Теги
Лонгриды для вас
Отличные товары с Алиэкспресс, которые можно купить для себя и в подарок

Я лично и каждый у нас в редакции часто заказываем что-то на AliExpress. Поэтому у нас накопился огромный опыт в поиске товаров с этой площадки, которым мы охотно делимся, предлагая вам самые интересные и необычные товары. Сегодня рассмотрим крутой подарок для любого ребенка, лучший аксессуар для Nintendo Switch, USB-хаб, которого вы раньше не видели, и другие хорошие вещи, которые вы могли пропустить и не купить. Пришло время исправлять ситуацию. Выбирайте на здоровье! Кстати, не забывайте использовать промокоды, которые можно найти на специальных сайтах, таких как promokodoff.ru.

Читать далее
10 хороших товаров с AliExpress, которые помогут в ежедневных делах

В мире онлайн-шопинга AliExpress выступает как неиссякаемый источник удивительных находок. Однако среди множества предложений выделить действительно качественные товары бывает непросто. Чтобы вам было проще выбрать что-то для себя или в подарок, мы еженедельно готовим крутые подборки. Вот одна из них, в которой для вас будет много всего интересного. К определенной теме привязываться не будем, но рассмотрим товары, которые больше всего достойны внимания.

Читать далее
Топовые товары с AliExpress, о которых не расскажут другие

Заходя на AliExpress, хочется купить буквально всё. Вы добавляете в корзину что-то одно, получаете рекомендации, и всё начинается по кругу. Чтобы не попадаться на уловки площадки, мы регулярно готовим подборки интересных товаров, которые достойны вашего внимания. Сегодня рассмотрим товары для дома, для путешествия и даже для вакуумной упаковки еды на обычной кухне. Каждый найдет для себя то, что ему понравится. Будет интересно! Давайте начинать!

Читать далее