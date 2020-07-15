Представлены наушники с USB Type-C и шумоподавлением, которые работают с любым Android

Каждый раз, когда Apple выпускает новый аксессуар, пользователи Android интересуются, будет ли он работать со смартфонами на операционной системе от Google. AirPods Pro, в отличие от многих других устройств Apple, можно без проблем подключить к телефону на Android. Но здесь другая проблема — «яблочные» наушники с активным шумоподавлением стоят ну уж очень дорого, около 20 000 рублей. Неудивительно, что другие производители ведут разработку собственных наушников с шумоподавлением, и за счет отсутствия переплаты за бренд они имеют возможность устанавливать более доступные цены. Одни такие наушники были не так давно представлены, и они имеют гибридное шумоподавление.

Что такое гибридное шумоподавление

Большинство наушников с активным шумоподавлением имеют два разных чипа для обработки сигнала Bluetooth и, непосредственно, самого шумоподавления. Однако современные процессоры позволяют совместить две эти технологии на одном процессоре. Например, чип QCC5124, разработанный Qualcomm, который используется в новых наушниках Tronsmart Apollo Bold.

Зачем это нужно? Наушники могут подавлять шум в широком и узком диапазонах для достижения наилучшего эффекта. Например, если обычные TWS наушники могут подавлять шум только до 25-28 дБ, то с гибридной системой этот показатель увеличивается до 35 дБ. Для этого микрофоны «слушают» звуки вокруг и убирают все лишнее, чтобы вы остались наедине с музыкой. По факту все работает именно так: зашли в метро, включили активное шумоподавление — и минимизировали все посторонние звуки. А на улице или дома они вовсе пропадают, словно надели беруши с возможностью воспроизведения звука.

Характеристики наушников Tronsmart Apollo Bold

Графеновые драйверы с поддержкой кодека aptX;

Шесть встроенных микрофонов обеспечивают лучшее качество звука при звонках;

Лазерная LDS антенна для более надежного соединения;

До 30 часов работы с зарядным кейсом (до 10 часов от одной зарядки);

Функция обнаружения в ухе.

Также в наушниках используется специально разработанная технология синхронной передачи сигналов TrueWireless Stereo Plus. То есть звук поступает одновременно на оба наушника, тогда как часто используется схема, при которой приемником выступает один вкладыш, а второй «получает» звук уже от него. Получается, наушники без проблем работают по отдельности, а за счет наличия функции обнаружения в ухе смогут останавливать воспроизведение, если вы достанете их. Прямо как AirPods Pro.

При этом стоят эти наушники в два раза дешевле тех же AirPods Pro — около 9 000 рублей против 20 000 рублей за наушники Apple.

Apollo Bold имеют сенсорное управление — для этого сбоку обоих наушников установлены высокочувствительные панели. Можно регулировать громкость, остановить или продолжить воспроизведение, ответить на звонок, завершить разговор и многое другое. Достаточно выучить пару-тройку комбинаций и потом управлять наушниками, даже не задумываясь.

Конечно, для многих 9 000 рублей — тоже немалые деньги, но за превосходные наушники с возможностью подключения по Bluetooth и активным шумодавом, а также всеми функциями AirPods Pro (даже защита от воды и пота есть), цена, на наш взгляд, вполне оправдана. Наушники уже доступны на AliExpress, еще и скидки сейчас на них.

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