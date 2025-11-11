Прикольные товары с распродажи 11.11 на AliExpress по самым выгодным ценам

На AliExpress стартовала долгожданная распродажа 11.11, которая в этом году продлится аж до 17 ноября. Все это время на китайском маркетплейсе будут действовать чумовые скидки, и многие из них реально заслуживают внимания. Да, отдельные товары не стали дешевле, но стоимость большинства позиций все-таки улетела вниз. По этому случаю мы выбрали лучшие гаджеты с AliExpress, достойные того, чтобы оказаться в вашей корзине.
Повербанк Baseus с большой скидкой
Рейтинг: 4.9
Цена: от 520 ₽
Повербанк от надежного бренда, да еще и за копейки? Пфф… Пожалуйста! Повербанк Baseus на 10000 мАч сейчас стоит всего 500 рублей по купону на странице товара. И это реальная редкость, ведь модель вполне себе продвинутая: есть информативный дисплей, поддержка быстрой зарядки до 22.5 Вт и целая россыпь разъемов вплоть до постепенно уходящих в небытие Micro-USB и Lightning.
Набор флешек MOVESPEED
Рейтинг: 5.0
Цена: от 1 367 ₽ (за 10 штук)
Почти на развес. Это целый набор флешек, которые можно раздать друзьям, или оставить себе для раздельного хранения документов. Объем небольшой (4 или 8 ГБ), но и цена бросовая: в сумме выходит чуть больше 100 рублей за одну флешку. И опять же: это цена не за подвальный продукт, а за надежный накопитель от известного бренда.
Портативная колонка Anker
Рейтинг: 4.9
Цена: от 1 529 ₽
Soundcore Select 4 Go — одна из самых популярных Bluetooth-колонок последнего времени. Она вышла всего несколько месяцев назад, но уже успела полюбиться покупателям. Несмотря на компактные габариты, она выдает чистые 5 Вт звука, причем довольно чистого, ведь производителем заявлена сертификация Hi-Res Audio. Работает до 20 часов на одном заряде и готова похвастать полноценной влагозащитой стандарта IP67.
Мощная зарядка AOHI
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 147 ₽
Стильная, мощная и компактная зарядка от нового бренда AOHI. Она способна заряжать гаджеты током мощностью до 140 Вт, позволяя одновременно подключить к себе сразу 3 устройства. Кстати, о подходящем кабеле не забыли: он уже входит в комплект поставки.
Смарт-часы Redmi Watch 5 Active
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 168 ₽
Возможно, самые популярные часы Xiaomi. Модель Redmi Watch 5 Active относительно новая, но при этом чрезвычайно доступная: всего за пару тысяч рублей на распродаже 11.11 можно урвать полноценные смарт-часы с функцией Bluetooth-звонков. Настраиваемые циферблаты, функции контроля здоровья и сопряжения с телефоном тоже присутствуют.
Топовые наушники UGREEN Studio Pro
Рейтинг: 4.8
Цена: от 2 539 ₽
Недорогие наушники полноразмерного типа, успевшие полюбиться даже самым предвзятым меломаном. Еще бы, ведь за эти деньги UGREEN Studio Pro — едва ли не единственная модель с двойными драйверами, да еще и полным набором флагманских фишек: Hi-Res Audio, LDAC, ANC. Все при них!
Массажная маска от Xiaomi
Рейтинг: 5.0
Цена: от 3 039 ₽
Удивительный гаджет от Xiaomi, с которым удобно не только засыпать, но и расслаблять глаза в течение рабочего дня. Массажная маска нагревается и создает приятную вибрацию, стимулируя мышцы, благодаря чему исчезают головные боли и даже сухость в глазах. Самое время протестировать на себе!
Портативный принтер Xiaomi
Рейтинг: 5.0
Цена: от 4 745 ₽
Xiaomi Portable Photo Printer 1S — новая модель портативного принтера, который успел полюбиться еще пару лет назад. Очередное поколение предлагает более высокое качество и повышенную скорость печати, но суть остается прежней: принтер печатает фотографии с телефона без чернил на специальной бумаге.
Недорогой робот-пылесос с LiDAR
Рейтинг: 4.7
Цена: от 5 672 ₽
Возможно, самый доступный робот-пылесос с LiDAR, способный тщательно отсканировать помещение для эффективной уборки. Причем модель ILife A20 выполняет как сухую, так и влажную уборку, выполняя функции сразу двух устройств. Ну а управление можно настроить через приложение — все, как мы любим.
Недорогой смартфон realme P3 Lite
Рейтинг: 5.0
Цена: от 6 928 ₽
Новый смартфон до 10000 рублей, недавно появившийся на AliExpress. Удивительно, что за столь скромный прайс realme P3 Lite готов порадовать здоровенным аккумулятором 6300 мАч, нехилым процессором и экраном с частотой 120 Гц. Стоит присмотреться.