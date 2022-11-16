Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress

Не так давно начался сезон распродаж на одной из самых популярных площадок по продаже всего, что только угодно. В этот момент многие поймали себя на мысли, что заходили в приложение или на сайт и не могли выбрать то, что им нужно. С одной стороны, хотелось купить все, на что была установлена действительно привлекательная цена, а с другой — почти все пользователи зашорены в рамках своих привычек поиска. Обычно в рекомендациях выдается только то, что вы и так видели или очень близкое к этому. Чтобы как-то разорвать это порочный круг, мы каждую неделю и лезем в вашу новостную ленту с подборками. Вот еще одна, которая может вам понравиться.

Удобная ручка для любого шкафа

Шкаф, ящик и другие предметы мебели часто не дают ими нормально пользоваться, если у них неудобные ручки. С такой ручкой можно сделать более удобным любой шкаф. А если купить ее не для одного ящика или дверки, а для всей мебели, то можно еще и изменить их внешний вид. Ручка подгоняется под размер и крепится на внутреннюю часть ящика/дверки. Наружу через щель выходит основная часть — за нее и надо тянуть.

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Трусы-боксеры от Xiaomi

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Кажется, что это такая бытовая вещь, которой пользуется каждый, но она максимально далека от мира гаджетов. Видимо, маркетологам Xiaomi тоже так показалось, когда они думали, что же еще не взяли в работу. И вот теперь у нас есть трусы-боксеры от Xiaomi. Они выпускаются в нескольких цветах и во всех основных размерах. Все покупатели очень хвалят ткань и крой. В общем, если вам надо, можно брать. Тем более, цена вполне нормальная для качественного товара. В комплекте три штуки, а некоторые из вариантов есть с быстрой доставкой со склада в России.

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Магнитные крючки и крепления

Крепление всего и на все — вот основное предназначение этих креплений. В основе лежит магнит, к которому можно прикрепить крючок, фиксатор или просто ответную часть магнита, которая крепится на любой предмет небольшого веса. Это может быть пульт от телевизора, удлинитель для проводов и другие вещи. В общем, порядка с такими креплениями станет больше. Главное, выбрать правильное.

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Система хранения для рабочего места

Крутые товары с AliExpress, которые вы могли пропустить.

Когда все валяется по всему рабочему столу, а то и выходит за его пределы, хочется навести порядок. Такая система крепления монтируется на стене в виде пластины с монтажными отверстиями. На них уже можно вешать остальные компоненты, которые можно заказать у того же продавца. Так можно и разложить канцтовары, и найти место для наушников, и оптимизировать хранение проводов, и даже обустроить место в мастерской или детской комнате.

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Значок в честь игры Doom

Тут и добавить нечего — все есть на картинке и в заголовке. Это просто значок с рисунком дискеты с логотипом игры Doom, которая была популярна как раз в те времена, когда информацию передавали на этих носителях объемом 1,4 МБ. Тогда больше и не нужно было. А Doom до сих пор актуален. Особенно на волне ностальгии.

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Летающий глобус

Дешевые товары с распродажи AliExpress и не только, которые нужно успеть купить.

По сути, это просто украшение. Но оно выполняет функцию лампы или просто интерьерного света. Сам глобус внутри буквально летает в воздухе, удерживаясь на весу за счет взаимодействия сил магнитов. Только при установке надо будет воспользоваться специальной прокладкой, а потом убрать ее. Есть несколько вариантов исполнения, чтобы можно было выбрать то, что вам больше нравится.

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Насадка для душа с разными режимами

Кажется, что насадка для душа это то, что можно купить и забыть, но это не так. Кроме того, что она изнашивается, она еще и засоряется. Частицы, растворенные в воде, время от времени забивают форсунки, и вода течет хуже. Можно их прочистить, но иногда это уже становится невозможным. А если купить новую насадку, то можно еще и режимы дополнительные получить. Тут их сразу шесть. Установить ее очень просто — достаточно выкрутить из шланга старую и прикрутить новую. Даже инструменты не нужны.

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Держатель для провода

Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress.

Это простой держатель, который можно приклеить к любой вертикальной или горизонтальной поверхности, а в него вставить зарядный кабель, когда вы им не пользуетесь. Потом не придется его искать, а жизнь станет более удобной. На выбор есть сразу 16 цветов, чтобы вы точно выбрали тот, который будет вам по душе.

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Что делать, если выпадают наушники из ушей

Изначально этот аксессуар позиционируется как выпущенный для AirPods, но можно пользоваться им и с другими наушниками подобной конструкции. Они пригодятся, если вы занимаетесь спортом или просто постоянно теряете наушники. Минус в том, что придется надевать их на корпус наушников каждый раз, но потерять дорогой гаджет еще хуже. Жесткая дужка перекидывается за ухо, а мягкое кольцо натягивается на ножку наушника.

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