Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress

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Артем Сутягин 0

Не так давно начался сезон распродаж на одной из самых популярных площадок по продаже всего, что только угодно. В этот момент многие поймали себя на мысли, что заходили в приложение или на сайт и не могли выбрать то, что им нужно. С одной стороны, хотелось купить все, на что была установлена действительно привлекательная цена, а с другой — почти все пользователи зашорены в рамках своих привычек поиска. Обычно в рекомендациях выдается только то, что вы и так видели или очень близкое к этому. Чтобы как-то разорвать это порочный круг, мы каждую неделю и лезем в вашу новостную ленту с подборками. Вот еще одна, которая может вам понравиться.

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. На Али есть много товаров для любого дома. Фото.

На Али есть много товаров для любого дома.

Удобная ручка для любого шкафа

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Удобная ручка для любого шкафа. Фото.

Шкаф, ящик и другие предметы мебели часто не дают ими нормально пользоваться, если у них неудобные ручки. С такой ручкой можно сделать более удобным любой шкаф. А если купить ее не для одного ящика или дверки, а для всей мебели, то можно еще и изменить их внешний вид. Ручка подгоняется под размер и крепится на внутреннюю часть ящика/дверки. Наружу через щель выходит основная часть — за нее и надо тянуть.

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Трусы-боксеры от Xiaomi

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Трусы-боксеры от Xiaomi. Фото.

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Кажется, что это такая бытовая вещь, которой пользуется каждый, но она максимально далека от мира гаджетов. Видимо, маркетологам Xiaomi тоже так показалось, когда они думали, что же еще не взяли в работу. И вот теперь у нас есть трусы-боксеры от Xiaomi. Они выпускаются в нескольких цветах и во всех основных размерах. Все покупатели очень хвалят ткань и крой. В общем, если вам надо, можно брать. Тем более, цена вполне нормальная для качественного товара. В комплекте три штуки, а некоторые из вариантов есть с быстрой доставкой со склада в России.

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Магнитные крючки и крепления

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Магнитные крючки и крепления. Фото.

Крепление всего и на все — вот основное предназначение этих креплений. В основе лежит магнит, к которому можно прикрепить крючок, фиксатор или просто ответную часть магнита, которая крепится на любой предмет небольшого веса. Это может быть пульт от телевизора, удлинитель для проводов и другие вещи. В общем, порядка с такими креплениями станет больше. Главное, выбрать правильное.

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Система хранения для рабочего места

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Система хранения для рабочего места. Фото.

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Когда все валяется по всему рабочему столу, а то и выходит за его пределы, хочется навести порядок. Такая система крепления монтируется на стене в виде пластины с монтажными отверстиями. На них уже можно вешать остальные компоненты, которые можно заказать у того же продавца. Так можно и разложить канцтовары, и найти место для наушников, и оптимизировать хранение проводов, и даже обустроить место в мастерской или детской комнате.

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Значок в честь игры Doom

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Значок в честь игры Doom. Фото.

Тут и добавить нечего — все есть на картинке и в заголовке. Это просто значок с рисунком дискеты с логотипом игры Doom, которая была популярна как раз в те времена, когда информацию передавали на этих носителях объемом 1,4 МБ. Тогда больше и не нужно было. А Doom до сих пор актуален. Особенно на волне ностальгии.

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Летающий глобус

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Летающий глобус. Фото.

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По сути, это просто украшение. Но оно выполняет функцию лампы или просто интерьерного света. Сам глобус внутри буквально летает в воздухе, удерживаясь на весу за счет взаимодействия сил магнитов. Только при установке надо будет воспользоваться специальной прокладкой, а потом убрать ее. Есть несколько вариантов исполнения, чтобы можно было выбрать то, что вам больше нравится.

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Насадка для душа с разными режимами

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Насадка для душа с разными режимами. Фото.

Кажется, что насадка для душа это то, что можно купить и забыть, но это не так. Кроме того, что она изнашивается, она еще и засоряется. Частицы, растворенные в воде, время от времени забивают форсунки, и вода течет хуже. Можно их прочистить, но иногда это уже становится невозможным. А если купить новую насадку, то можно еще и режимы дополнительные получить. Тут их сразу шесть. Установить ее очень просто — достаточно выкрутить из шланга старую и прикрутить новую. Даже инструменты не нужны.

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Держатель для провода

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Держатель для провода. Фото.

Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress.

Это простой держатель, который можно приклеить к любой вертикальной или горизонтальной поверхности, а в него вставить зарядный кабель, когда вы им не пользуетесь. Потом не придется его искать, а жизнь станет более удобной. На выбор есть сразу 16 цветов, чтобы вы точно выбрали тот, который будет вам по душе.

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Что делать, если выпадают наушники из ушей

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress. Что делать, если выпадают наушники из ушей. Фото.

Изначально этот аксессуар позиционируется как выпущенный для AirPods, но можно пользоваться им и с другими наушниками подобной конструкции. Они пригодятся, если вы занимаетесь спортом или просто постоянно теряете наушники. Минус в том, что придется надевать их на корпус наушников каждый раз, но потерять дорогой гаджет еще хуже. Жесткая дужка перекидывается за ухо, а мягкое кольцо натягивается на ножку наушника.

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