Продажи Samsung Galaxy S26 могут начаться на месяц позже. Причины серьезные, но их держат в тайне

  2. Темы
  3. Гаджеты
Юрий Кудлович

Если вы планировали обновить прошлогодний флагман Galaxy на новый уже в феврале следующего года, есть плохие новости. Судя по свежим утечкам, ждать придется как минимум на месяц дольше. Что же произошло у Samsung и почему компания может нарушить привычный график?

Продажи Samsung Galaxy S26 могут начаться на месяц позже. Причины серьезные, но их держат в тайне. Новые Galaxy опоздают на месяц. Что случилось? Фото.

Новые Galaxy опоздают на месяц. Что случилось?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По сложившейся традиции Samsung проводит презентации Galaxy Unpacked в январе, а продажи новых смартфонов стартуют вскоре после анонса. Однако в этот раз, если верить инсайдерам, компания планирует провести презентацию Galaxy S26 только в феврале. Но и это еще не все. Продажи новинок тоже могут начаться позже обычного. Речь идет почти о месяце задержки. Для сравнения, серия Galaxy S25 была представлена в январе 2025 года и поступила в продажу уже в феврале. Теперь же старт может сдвинуться на март.

Почему так происходит, точно неизвестно. По некоторым данным, массовое производство моделей Galaxy S26 все еще не вышло на нужный уровень. Сообщается, что базовая версия смартфона отстает от графика разработки. Также есть мнение, что причиной переноса сроков стали сложности с новым дизайном и общей подготовкой линейки к выпуску.

Все это выглядит довольно странно. Особенно, если учитывать, что в последние годы Samsung и так не слишком часто радует пользователей радикальными изменениями. Обычно речь идет о минорных апгрейдах. Смартфоны получают более мощный и энергоэффективный процессор, тогда как камеры, дисплеи и корпуса зачастую остаются практически без изменений. При этом другие производители умудряются ежегодно менять дизайн, увеличивать емкость аккумуляторов и улучшать камеры без срыва сроков.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Характеристики Samsung Galaxy S26

Базовая модель Galaxy S26, по данным инсайдеров, может получить немного увеличенный дисплей, а также чуть большую батарею по сравнению с S25. Смартфон наверняка будет работать на фирменном чипе Exynos 2600 и получит не менее 12 ГБ оперативной памяти при минимуме 256 ГБ внутреннего хранилища. Модель S26 Plus, по слухам, получит схожие параметры с базовой версией, но будет с немного большим экраном, возможно, чуть большей батареей.

Характеристики Samsung Galaxy S26. Пока сложно представить, что это за дизайн, который тормозит выпуск устройств. Изображение: wccftech.com. Фото.

Пока сложно представить, что это за дизайн, который тормозит выпуск устройств. Изображение: wccftech.com

Версия Ultra, конечно, станет самой мощной в линейке. Она эксклюзивно будет построена на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также флагман получит дисплей на 6,9 дюйма, улучшенную камеру, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Зарядка на Ultra может будет быстрее, чем у предшественника, а батарея, вероятно, останется около 5000 мА*ч. ￼

Также сообщают, что Samsung может добавить новые ИИ-функции в One UI 8.5 и поддержку улучшенных технологий беспроводной зарядки.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Впрочем, пока стоит помнить, что речь идет лишь об утечках и неподтвержденной информации. Samsung официально не называла ни дату анонса, ни сроки начала продаж Galaxy S26. Скорее всего, настоящее расписание станет известно ближе к очередному событию Galaxy Unpacked. Есть в этом и плюс. У потенциальных владельцев Galaxy S26 будет больше времени спокойно оценить новинки после презентации и принять взвешенное решение о покупке, а не действовать на эмоциях сразу после анонса.

Теги
Новости по теме
Когда выйдет бета-версия One UI 8.5 на Samsung, и что в ней появится
В Госдуме объявили о готовности заблокировать сервисы Google в России
Вышла бета-версия One UI 8.5 для смартфонов Samsung: что нового и как установить
Лонгриды для вас
Опасно ли носить умные кольца? Оказывается да

История с Galaxy Ring вновь заставила задуматься о безопасности носимых гаджетов. Недавно один из популярных техноблогеров столкнулся с крайне неприятным и пугающим инцидентом. Дело в том, что батарея в его умном кольце начала набухать прямо на пальце. В результате устройство застряло, вызвать боль и даже привело к обращению в больницу. Более того, ситуация стала настолько серьезной, что блогеру отказали в посадке на рейс до полного устранения проблемы. Случай тут же вызвал активную дискуссию в сети. Все стали задаваться вопросом можно ли доверять таким устройствам и действительно ли умные кольца безопасны для пользователя?

Читать далее
Samsung слила Galaxy XR: все о гарнитуре смешанной реальности на Android — характеристики, дата выхода и цена

Samsung готова бросить вызов Apple Vision Pro. В сеть утекли подробности о новой гарнитуре Project Moohan, которая, по всей видимости, выйдет под коммерческим названием Samsung Galaxy XR. Это станет первой серьезной попыткой компании ворваться в сегмент устройств смешанной реальности на базе Android XR: новой платформы, созданной Google совместно с Qualcomm.

Читать далее
LineageOS 23.0 расширяет поддержку Android 16: какие смартфоны теперь совместимы

Команда LineageOS продолжает активно расширять список поддерживаемых устройств, добавляя к Android 16 всё новые и новые телефоны. Это означает, что владельцы различных смартфонов получают возможность обновить свои гаджеты до последней версии операционной системы, даже если производитель уже перестал выпускать обновления. Мы собрали список устройств, владельцы которых теперь смогу установить себе обновление.

Читать далее
Новости партнеров
Почему на айфоне постоянно сбивается время и как это исправить
Почему на айфоне постоянно сбивается время и как это исправить
Почему слоны боятся мышей: правда, о которой мало кто знает
Почему слоны боятся мышей: правда, о которой мало кто знает
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора