Продажи Samsung Galaxy S26 могут начаться на месяц позже. Причины серьезные, но их держат в тайне

Если вы планировали обновить прошлогодний флагман Galaxy на новый уже в феврале следующего года, есть плохие новости. Судя по свежим утечкам, ждать придется как минимум на месяц дольше. Что же произошло у Samsung и почему компания может нарушить привычный график?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

По сложившейся традиции Samsung проводит презентации Galaxy Unpacked в январе, а продажи новых смартфонов стартуют вскоре после анонса. Однако в этот раз, если верить инсайдерам, компания планирует провести презентацию Galaxy S26 только в феврале. Но и это еще не все. Продажи новинок тоже могут начаться позже обычного. Речь идет почти о месяце задержки. Для сравнения, серия Galaxy S25 была представлена в январе 2025 года и поступила в продажу уже в феврале. Теперь же старт может сдвинуться на март.

Почему так происходит, точно неизвестно. По некоторым данным, массовое производство моделей Galaxy S26 все еще не вышло на нужный уровень. Сообщается, что базовая версия смартфона отстает от графика разработки. Также есть мнение, что причиной переноса сроков стали сложности с новым дизайном и общей подготовкой линейки к выпуску.

Все это выглядит довольно странно. Особенно, если учитывать, что в последние годы Samsung и так не слишком часто радует пользователей радикальными изменениями. Обычно речь идет о минорных апгрейдах. Смартфоны получают более мощный и энергоэффективный процессор, тогда как камеры, дисплеи и корпуса зачастую остаются практически без изменений. При этом другие производители умудряются ежегодно менять дизайн, увеличивать емкость аккумуляторов и улучшать камеры без срыва сроков.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Характеристики Samsung Galaxy S26

Базовая модель Galaxy S26, по данным инсайдеров, может получить немного увеличенный дисплей, а также чуть большую батарею по сравнению с S25. Смартфон наверняка будет работать на фирменном чипе Exynos 2600 и получит не менее 12 ГБ оперативной памяти при минимуме 256 ГБ внутреннего хранилища. Модель S26 Plus, по слухам, получит схожие параметры с базовой версией, но будет с немного большим экраном, возможно, чуть большей батареей.

Версия Ultra, конечно, станет самой мощной в линейке. Она эксклюзивно будет построена на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также флагман получит дисплей на 6,9 дюйма, улучшенную камеру, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Зарядка на Ultra может будет быстрее, чем у предшественника, а батарея, вероятно, останется около 5000 мА*ч. ￼

Также сообщают, что Samsung может добавить новые ИИ-функции в One UI 8.5 и поддержку улучшенных технологий беспроводной зарядки.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Впрочем, пока стоит помнить, что речь идет лишь об утечках и неподтвержденной информации. Samsung официально не называла ни дату анонса, ни сроки начала продаж Galaxy S26. Скорее всего, настоящее расписание станет известно ближе к очередному событию Galaxy Unpacked. Есть в этом и плюс. У потенциальных владельцев Galaxy S26 будет больше времени спокойно оценить новинки после презентации и принять взвешенное решение о покупке, а не действовать на эмоциях сразу после анонса.