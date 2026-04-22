Обычный телевизор давно перестал быть «умным» сам по себе: чтобы смотреть Netflix, YouTube и запускать IPTV, можно просто купить отдельный гаджет. Самый простой способ — ТВ-приставка с Андроид, которая подключается по HDMI. В подборке — пять устройств: четыре классических TV Box со Smart TV разных ценовых категорий и один бонус в виде портативного проектора на Android. Разберём, какая приставка подойдет именно вам.

HOMATICS Dongle G 4K Google TV — компактный стик со Смарт ТВ

Первый герой подборки — это даже не привычный ТВ-бокс со Смарт ТВ, а компактный стик, который втыкается прямо в HDMI-порт телевизора. Homatics Dongle G 4K — прямой конкурент Chromecast с Google TV, но с важным бонусом: у него есть порт Ethernet.

Параметр Значение Формат ТВ-стик Процессор Amlogic S905Y4, 4 ядра Cortex-A35, 2 ГГц Память 2 ГБ / 32 ГБ ОС Google TV (Android 11) Видео 4K@60fps, AV1, Dolby Vision Сеть Wi-Fi 5, Ethernet 100 Мбит, BT 5.0 Сертификация Google, Netflix, Widevine L1

Приставка Смарт ТВ сертифицирована Google и Netflix, поэтому 4K оптимизирован «из коробки», будет работать без сбоев. В комплекте голосовой пульт G10 с кнопками Netflix и YouTube. Идеальный ТВ Бокс в спальню, на дачу или в отпуск — помещается в карман.

Homatics Dongle G 4K

RockTek GT1 UHD — ТВ-приставка для просмотра фильмов через интернет

RockTek GT1 — один из самых интересных сертифицированных боксов на рынке. Построен на свежем чипсете Realtek RTD1325 и работает на Google TV 12. Главное отличие от конкурентов на Amlogic — фирменные AI-алгоритмы улучшения картинки и полноценный HDMI 2.1, что обеспечит зеркалирование экрана и вывод изображения без сбоев.

Параметр Значение Процессор Realtek RTD1325, 4 ядра Cortex-A55, 1.7 ГГц Память 2 ГБ / 32 ГБ eMMC ОС Google TV 12 Видео 4K, HDR10+, AV1, Dolby Atmos, AI-PQ/AI-SR Сеть Wi-Fi 5 2T2R, BT 5.2, Ethernet 100 Мбит Игровые функции QMS, VRR, ALLM

AI-SR апскейлит HD-видео до 4K, AI-PQ адаптивно повышает качество картинки. Dolby Vision нет, но есть Dolby Atmos и игровые функции HDMI 2.1. Оптимальная Андроид ТВ приставка для просмотра кино в 4K без обходных путей.

RockTek GT1

Mecool KM7 SE — недорогой ТВ-бокс с Google TV

Mecool KM7 SE — «младший» в семействе KM7, который Mecool выпустил как доступную альтернативу KM7 Plus. Здесь есть лицензия Google и полный набор HDR-форматов — HDR10+, HDR10 и HLG. Так что, берете проверенный вариант, без китайщины.

Параметр Значение Процессор Amlogic S905Y4, 4 ядра Cortex-A35, 2 ГГц Память 2 ГБ / 32 ГБ eMMC + microSD ОС Android TV 11 (Google-сертификат) Видео 4K@60fps, AV1, HDR10+, HDR10, HLG Сеть Wi-Fi 5, BT 5.1, Ethernet 100 Мбит Порты HDMI 2.1, 2x USB 2.0, AV, microSD

Netflix и другие приложения ставятся вручную через APK, но зато доступны Chromecast, голосовой поиск и Гугл Ассистент, а также AV-выход для старых телевизоров. Смарт тв приставка подойдёт любителям IPTV и YouTube, готовым смотреть фильмы в Full HD.

Mecool KM7 SE

VONTAR RT-X2 — мощный ТВ-бокс с Android TV

VONTAR RT-X2 — брат-близнец RockTek GT1 по начинке, но с важными отличиями. Тот же чипсет Realtek RTD1325, зато вдвое больше оперативки, гигабитный Ethernet и свежий Android TV 14. Правда, сертификатов Google и Widevine L1 нет.

Параметр Значение Процессор Realtek RTD1325, 4 ядра Cortex-A55, 1.7 ГГц Память 4 ГБ DDR4 / 32 или 64 ГБ ОС Android TV 14 (без сертификата) Видео 4K, AV1, HDR10, AI-SR/AI-PQ Сеть Wi-Fi 5, BT 5.2, Gigabit Ethernet HDMI 2.1b с VRR и QMS

Netflix в 4K официально не запустить, но есть 4 ГБ оперативной памяти и root-права из коробки. Для любителей Kodi, Plex и IPTV — самый «жирный» ТВ-бокс со Smart TV в подборке по железу за свои деньги.

VONTAR RT-X2

DITONG X3 Plus — Андроид-проектор 2-в-1 вместо телевизора

Бонус-герой подборки для тех, кто ищет альтернативу Смарт-телевизору. DITONG X3 Plus — портативный проектор весом всего 1 кг с Android 11 внутри, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Бросает картинку до 130 дюймов и сам берёт на себя роль приставки.

Параметр Значение Формат Портативный LCD-проектор Яркость 600 ANSI люмен Разрешение Native 1920×1080, поддержка 4K Картинка 40–130 дюймов ОС Android 11 Сеть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Фишки автофокус, автокоррекция трапеции, 1 кг

Работает как полноценная приставка Смарт ТВ: ставите YouTube, Кинопоиск и IPTV прямо из Play Market. Яркости 600 ANSI хватает для тёмной комнаты, но днём картинка бледновата, если в комнате светло. Смело берите для спальни или дачи.

DITONG X3 Plus

Какую приставку выбрать в итоге

Если коротко, выбор ТВ-бокса в 2026 зависит от нескольких ситуаций. Смотрите, кому что подойдет: у нас тут набор на все случаи жизни.

А что предпочитаете вы? Приставку, проектор или просто новый телевизор со Смарт ТВ?