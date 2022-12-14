Просто хорошие товары с AliExpress, которые достойны внимания

В этой части нашей традиционной подборки товаров с AliExpress, мы не стали ограничиваться какими-то ценовыми или тематическими категориями. Вместо этого мы решили поговорить о том, что может пригодиться или просто понравиться каждому. Есть все — от товаров для дома до приятных мелочей, которые могут стать отличным подарком для себя или друзей. Если вы хотите поделиться другими находками с AliExpress, пишите о них в комментариях, а пока вот, что нашли на этой неделе мы.

Сумка-органайзер или косметичка

Это просто сумка для вещей первой необходимости. Обычно мы берем такие с собой в дорогу. К ним относятся гель для душа, шампунь, бритва, зубная щетка и тому подобное. В общем, все будет в одном месте. Внутри есть крючок, чтобы можно было повесить ее на стену в гостинице. А на выбор предлагается 4 цвета, чтобы каждый выбрал тот, который ему по душе.

Цена: 350 рублей

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Массажные стельки

Еще больше крутых крутых товаров с AliExpress можно найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

В зависимости от того, верите ли вы в учения об энергетических точках или нет, относиться к этим стелькам можно по-разному. Если нет, то это просто удобные и недорогие стельки для обуви. Правда, они не являются ортопедическими, и это надо учитывать. Если вы верите, что на стопах есть точки, которые отвечают за различные системы работы организма, то они подойдут вам еще больше. На них есть специальная разметка и выступы. Как обычно, на выбор есть несколько цветов и все основные размеры.

Цена: 95 рублей

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Удобный дозатор для зубной пасты

Чтобы зубная паста не валялась в шкафу или на краю раковины в непотребном мятом виде, можно воспользоваться таким дозатором. Устанавливаете его на стену, вставляете сверху тюбик зубной пасты и все готово. Теперь просто подносите щетку в специальную выемку и на нее выдавливается нужное количество пасты. Так все можно делать одной рукой, а тюбик всегда будет на месте. Детям это понравится и процесс чистки зубов для них станет более увлекательным.

Цена: 380 рублей

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Подставка для мелочей на телевизор или монитор

HUAWEI выпустила часы с наушниками внутри, но на AliExpress такие в 10 раз дешевле.

Такая подставка позволит намного более рационально использовать пространство даже несмотря на то, что она имеет не такую уж и большую площадь. Зато только представьте себе, что пульт от телевизора всегда на месте, на рабочем столе вам не приходится искать телефон или степлер, а ТВ-приставка всегда находится на своем месте, а не валяется в пыли за телевизором. Подставка крепится на любой плоский экран, а регулируемые ножки позволяют выровнять уровень площадки.

Цена: 320 рублей

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Нескользящие носки для детей и взрослых

Если у вас есть дети, которые бегают по квартире, и паркетные или ламинатные полы, то вам надо задуматься о безопасности. С этими носками дети будут иметь намного больше сцепления с поверхностью, по которой они бегают. Резиновые накладки намного лучше цепляются за поверхность, чем просто ткань. На выбор есть несколько цветов и размеров.

Цена: 70 рублей

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Игрушка толстый рыжий кот

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

Наверное, изначально планировалось сделать Гарфилда, но или что-то пошло не так, или производитель в последний момент решил пофантазировать. В итоге получился Гарфилд, как он выглядел бы утром первого января (вы поняли, о чем я). Смотрится это довольно забавно, качество игрушки высокое, а на выбор есть два размера.

Цена: 900 рублей

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Штрих для писем и посылок

Тут все просто: выкидывая упаковку от посылок, вы оставляете на помойке бумажку с вашими данными (адрес, имя, телефон). Это небезопасно, а чтобы решить проблему, можно воспользоваться таким штрихом, прокатив роликом по тексту и сделав его нечитаемым. Подойдет не только для посылок, но и для писем, и других документов.

Цена: 140 рублей

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Настенные часы с дополнительными функциями

Что подарить коллеге на новый год с AliExpress.

Это просто настенные часы, в которых есть календарь с отображением дня недели и даты. Так же есть пульт управления, с которого можно управлять гаджетом. Например, можно установить таймер. Цифры яркие, дизайн минималистичный, а полезность высокая.

Цена: 1 300 рублей

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Тед из фильма

Смотрели фильм TED (в России назывался ”Третий лишний”)? Если смотрели и остались неравнодушными к хулиганистому, но харизматичному медведю, то вот он. Есть несколько версий — от обычного до продавца. Есть даже тот, в котором он ходил на свидание. В общем, если вам нравится этот медведь, то надо брать.

Цена: 1 600 рублей

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