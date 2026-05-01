Я год носил Xiaomi Smart Band 10 на запястье практически не снимая — и этот юбилейный фитнес-браслет дал мне неплохой повод пересмотреть отношение ко всей линейке Mi Band. По цене 2700-3000 рублей на маркетплейсах он остаётся самым сбалансированным предложением в своём сегменте. Но без компромиссов не обошлось — рассказываю, к каким выводам я пришёл за год использования.

Дизайн Xiaomi Smart Band 10 — насколько комфортно носить весь день

Я обожаю этот браслет просто потому, что он есть. С годами линейка сильно изменилась, но Xiaomi Smart Band 10 остался таким же компактным, как и десять лет назад. Корпус сохранил знакомую форму капсулы, но избавился от главной болячки прошлых поколений — у дисплея наконец-то симметричные рамки, а пресловутый «подбородок» канул в прошлое. Вес — 15,95 грамм без ремешка, габариты 46,57×22,54×10,95 мм. На запястье браслет ощущается как продолжение кожи: я забывал, что он на руке, особенно ночью при отслеживании сна.

Главное, что радует — это огромный по меркам гаджета AMOLED-экран. 1,72 дюйма с разрешением 212×520 пикселей и пиковой яркостью 1500 нит — заметный апгрейд по сравнению с Smart Band 9. Картинка плавная, без тех рывков, которые были у предыдущих поколений. Автояркость срабатывает нереально точно: на солнце экран читается без проблем, а в темноте не слепит. Красивых циферблатов стало заметно больше, плюс масса опций кастомизации меню — настраиваешь под себя за пять минут.

Брал алюминиевый корпус — за год так ничего и не поцарапалось, держится отлично. А вот силиконовый ремешок — традиционно слабое место. Затирается об одежду, красится, отмыть это нельзя никак. Крепление при этом надёжное: браслет держится на руке прочно, ни разу не слетел даже на тренировке.

Автономность Xiaomi Smart Band 10 — сколько реально держит заряд

Аккумулятор 233 мАч — той же ёмкости, что и у предшественника. Xiaomi обещает до 21 дня работы в стандартном режиме и около 9 дней при включённом Always-On Display. Честно говоря, заряд держит уже не так резво, как раньше, и это с учётом адаптивного Always-On Display, который активен только по расписанию.

Но если отключить всё ненужное — постоянный мониторинг пульса, лишние датчики, AOD на полный день — то полторы недели набегает стабильно. Зарядка быстрая, полный цикл занимает около часа через магнитный кабель. Единственное, магнитный коннектор по-прежнему неудобный по сравнению с теми же Apple Watch — приходится ловить правильное положение, контакты иногда не сцепляются с первого раза.

Вышел OnePlus Pad 4 — флагманский планшет с 8 динамиками и батареей 13 380 мАч

Тренировки и спортивные режимы Xiaomi Smart Band 10

В тренировках по-прежнему всё хорошо. Браслет поддерживает более 150 спортивных режимов через приложение Mi Fitness, есть автозапуск тренировки, закрытие колец активности и максимально развёрнутая сводка по каждой сессии. Из всего этого списка реально используются 5-7: бег на улице и в помещении, ходьба, велосипед, плавание, силовые. Остальное — для галочки.

Оптический пульсометр работает заметно точнее предыдущих поколений — теперь показатели стабилизируются почти сразу, без того лага в первые минуты. Появились VO2 max, время восстановления после нагрузки и передача пульса по Bluetooth на велотренажёр или беговую дорожку. Защита 5 АТМ позволяет плавать в бассейне, режим плавания распознаёт стиль гребков и считает дорожки.

Но есть один большой минус — отсутствие GPS. Из-за этого браслет неправильно считает расстояние: вместо реального километра насчитывает метров 700, а к концу пробежки ты якобы пробежал на 1,5-2 км больше реальной дистанции. Ну и по традиции — считает шаги, пока едешь в транспорте. В этом плане CMF Watch 3 Pro намного точнее — там встроенный GPS, и маршрут пишется без ошибок.

Совместимость Mi Band 10 со смартфонами и приложение Mi Fitness

Xiaomi Smart Band 10 работает через Bluetooth 5.4 и совместим с Android 8.0 и iOS 14.0 или новее. По мониторингу здоровья вопросов нет: можно включить сразу все измерения — пульс, SpO2, датчик стресса, фазы сна — и получить подробный обзор того, что с тобой происходит за день. Правда, заодно получишь и быстро разряженную батарею.

С совместимостью в целом проблем нет, но есть неприятные нюансы. В приложении Mi Fitness постоянно висит уведомление с просьбой разрешить браслету работать в фоновом режиме — что это значит и зачем оно нужно, до конца непонятно. А ещё виджеты Mi Fitness обновляются только после ручного входа в приложение, а не в фоне. С часами CMF или Apple Watch таких проблем нет — там данные подтягиваются сами.

Год пользуюсь Nothing Phone — и не понимаю, что мешает Samsung и Xiaomi делать такие же крутые смартфоны

Недостатки Xiaomi Smart Band 10 — стоит ли покупать в 2026 году

Если суммировать слабые места: отсутствие GPS с погрешностью в дистанции, прожорливый софт при включённых всех датчиках, мутная история с фоновой работой Mi Fitness и силиконовый ремешок, который теряет вид за пару месяцев. Ничего критичного, но и приукрашивать не буду.

Тем не менее за 2700-3000 рублей претензии быстро отходят на второй план. Mi Band 11 вряд ли станет принципиально лучше — линейка давно вышла на плато и каждое поколение получает едва заметные изменения. Так что смело берите Xiaomi Smart Band 10 прямо сейчас.

Чудес не ждите — он будет просто надёжно работать, не отвлекать от дел и перенесёт все тяготы и лишения вместе с вами. По совокупности параметров это лучший фитнес-браслет в своём сегменте, и альтернативы от Honor или Huawei кажутся экзотичными и менее надежными.