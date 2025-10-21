Пять причин почему вы не захотите покупать Pixel Watch 3, когда есть Pixel Watch 4

Google продолжает развивать линейку своих умных часов, и выход Pixel Watch 4 стал серьезным шагом вперед по сравнению с прошлым поколением. Часы получили более емкий аккумулятор, улучшенную систему зарядки, восхитительный 3D‑дисплей и инновационные возможности взаимодействия с голосовым ассистентом Gemini. Все это делает Pixel Watch 4 самым продуманным и зрелым устройством в истории носимой электроники Google. Давайте разберемся более подробно почему стоит купить именно новое поколение.

Увеличенное время автономной работы Pixel Watch 4

Одним из наиболее заметных отличий между Google Pixel Watch 4 и Pixel Watch 3 стала автономность. В новых часах компания наконец приблизилась к стандартам рынка: при тех же настройках и включенном постоянно активном дисплее модель четвертого поколения работает до 42–44 часов без подзарядки. Это почти на треть дольше, чем в Pixel Watch 3, где средний результат составлял около 32 часов.

Такой прирост означает, что теперь пользователям не нужно заряжать часы ежедневно. Возможность использовать устройство два дня подряд без компромиссов в функциональности делает взаимодействие с ним гораздо комфортнее. Хотя результат все еще уступает фитнес-моделям Fitbit или номерным моделям часов HUAWEI с их четырьмя-семью днями, для умных часов Google это серьезный шаг вперед.

Более стабильная и быстрая зарядка

Pixel Watch 4 получили полностью обновленную систему зарядки. Вместо магнитной площадки с вертикальной фиксацией теперь используется боковое подключение. Это решение оказалось заметно более удобным. Часы не соскальзывают с зарядного диска, не касаются дисплеем поверхности и позволяют удобно следить за процессом зарядки.

Кроме того, Google увеличила скорость пополнения энергии. За 20–25 минут часы заряжаются с половины до 100%, а за 15 минут при уровне 20% можно получить 70–80%, чего достаточно для целого дня использования. Такое улучшение вкупе с увеличенной емкостью аккумулятора фактически избавляет владельца от постоянной тревоги из‑за уровня заряда.

Новый 3D‑дисплей и визуальные впечатления

Одной из самых сильных сторон Pixel Watch 4 стал обновленный экран. Под куполообразным стеклом расположена 3D‑панель, создающая эффект глубины — изображение будто «всплывает» к глазам пользователя. Вживую это выглядит значительно эффектнее, чем на фото, где невозможно передать блеск и плавный переход между дисплеем и рамками.

По сравнению с ним экран Pixel Watch 3 воспринимается уже устаревшим — плоским и менее выразительным. Визуальная составляющая играет важную роль для носимого устройства, и здесь Google удалось добиться почти совершенного баланса между эстетикой и функциональностью.

Жесты для управления Gemini на часах

В Pixel Watch 4 Google изменила способ взаимодействия с голосовым ассистентом Gemini. Теперь достаточно поднять запястье — часы активируют ассистента без команды «Окей, Google» или нажатия кнопок. Этот жест делает использование функций голосового управления естественным и быстрым.

Появляется возможность оперативно уточнить погоду, задать вопрос, проверить календарь или выполнить перевод — просто подняв руку. Хотя функция иногда реагирует слишком чувствительно, сама идея превращает голосового помощника из второстепенного инструмента в действительно удобную часть повседневного сценария.

Сложно ли ремонтировать Pixel Watch 4

Одной из самых недооцененных, но значимых модернизаций стала высокая ремонтопригодность Pixel Watch 4. Google полностью переработала внутреннюю архитектуру часов: вместо клея теперь используются винты, добавлены прокладки для сохранения водозащиты, а аккумулятор и дисплей стали съемными.

Благодаря этим изменениям iFixit присвоил Pixel Watch 4 рейтинг ремонтопригодности 9 из 10 — лучший показатель среди всех умных часов. Это означает, что при случайном повреждении устройство можно восстановить, а не выбрасывать. Для пользователей это прямой путь к экономии и снижению экологического воздействия.

Стоит ли покупать Pixel Watch 4

Pixel Watch 4 — не просто эволюция, а завершенный продукт, который исправляет большинство слабых сторон предыдущих поколений. Дольше держит заряд, заряжается быстрее и удобнее, выглядит современнее, предлагает новые способы взаимодействия и становится гораздо более надежным и ремонтопригодным.

Для владельцев Pixel Watch 3 обновление не является обязательным с точки зрения функций, но для всех, кто ищет лучший опыт использования умных часов под Android, четвертое поколение стало тем самым «зрелым» устройством, которое, наконец, воплощает идею идеальных круглых смарт‑часов Google.