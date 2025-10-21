Пять причин почему вы не захотите покупать Pixel Watch 3, когда есть Pixel Watch 4

Артем Сутягин

Google продолжает развивать линейку своих умных часов, и выход Pixel Watch 4 стал серьезным шагом вперед по сравнению с прошлым поколением. Часы получили более емкий аккумулятор, улучшенную систему зарядки, восхитительный 3D‑дисплей и инновационные возможности взаимодействия с голосовым ассистентом Gemini. Все это делает Pixel Watch 4 самым продуманным и зрелым устройством в истории носимой электроники Google. Давайте разберемся более подробно почему стоит купить именно новое поколение.

Пять причин почему вы не захотите покупать Pixel Watch 3, когда есть Pixel Watch 4. Pixel Watch и в прошлом поколении были хорошими, но стали еще лучше. Изображение: Android Central. Фото.

Pixel Watch и в прошлом поколении были хорошими, но стали еще лучше. Изображение: Android Central

Увеличенное время автономной работы Pixel Watch 4

Одним из наиболее заметных отличий между Google Pixel Watch 4 и Pixel Watch 3 стала автономность. В новых часах компания наконец приблизилась к стандартам рынка: при тех же настройках и включенном постоянно активном дисплее модель четвертого поколения работает до 42–44 часов без подзарядки. Это почти на треть дольше, чем в Pixel Watch 3, где средний результат составлял около 32 часов.

Такой прирост означает, что теперь пользователям не нужно заряжать часы ежедневно. Возможность использовать устройство два дня подряд без компромиссов в функциональности делает взаимодействие с ним гораздо комфортнее. Хотя результат все еще уступает фитнес-моделям Fitbit или номерным моделям часов HUAWEI с их четырьмя-семью днями, для умных часов Google это серьезный шаг вперед.

Более стабильная и быстрая зарядка

Pixel Watch 4 получили полностью обновленную систему зарядки. Вместо магнитной площадки с вертикальной фиксацией теперь используется боковое подключение. Это решение оказалось заметно более удобным. Часы не соскальзывают с зарядного диска, не касаются дисплеем поверхности и позволяют удобно следить за процессом зарядки.

Кроме того, Google увеличила скорость пополнения энергии. За 20–25 минут часы заряжаются с половины до 100%, а за 15 минут при уровне 20% можно получить 70–80%, чего достаточно для целого дня использования. Такое улучшение вкупе с увеличенной емкостью аккумулятора фактически избавляет владельца от постоянной тревоги из‑за уровня заряда.

Более стабильная и быстрая зарядка. Такая зарядка намного более удобна, чем раньше. Изображение: Engadget. Фото.

Такая зарядка намного более удобна, чем раньше. Изображение: Engadget

Новый 3D‑дисплей и визуальные впечатления

Одной из самых сильных сторон Pixel Watch 4 стал обновленный экран. Под куполообразным стеклом расположена 3D‑панель, создающая эффект глубины — изображение будто «всплывает» к глазам пользователя. Вживую это выглядит значительно эффектнее, чем на фото, где невозможно передать блеск и плавный переход между дисплеем и рамками.

По сравнению с ним экран Pixel Watch 3 воспринимается уже устаревшим — плоским и менее выразительным. Визуальная составляющая играет важную роль для носимого устройства, и здесь Google удалось добиться почти совершенного баланса между эстетикой и функциональностью.

Жесты для управления Gemini на часах

В Pixel Watch 4 Google изменила способ взаимодействия с голосовым ассистентом Gemini. Теперь достаточно поднять запястье — часы активируют ассистента без команды «Окей, Google» или нажатия кнопок. Этот жест делает использование функций голосового управления естественным и быстрым.

Появляется возможность оперативно уточнить погоду, задать вопрос, проверить календарь или выполнить перевод — просто подняв руку. Хотя функция иногда реагирует слишком чувствительно, сама идея превращает голосового помощника из второстепенного инструмента в действительно удобную часть повседневного сценария.

Сложно ли ремонтировать Pixel Watch 4

Сложно ли ремонтировать Pixel Watch 4. Ремонтировать Pixel Watch стало проще. Изображение: DGL.RU. Фото.

Ремонтировать Pixel Watch стало проще. Изображение: DGL.RU

Одной из самых недооцененных, но значимых модернизаций стала высокая ремонтопригодность Pixel Watch 4. Google полностью переработала внутреннюю архитектуру часов: вместо клея теперь используются винты, добавлены прокладки для сохранения водозащиты, а аккумулятор и дисплей стали съемными.

Благодаря этим изменениям iFixit присвоил Pixel Watch 4 рейтинг ремонтопригодности 9 из 10 — лучший показатель среди всех умных часов. Это означает, что при случайном повреждении устройство можно восстановить, а не выбрасывать. Для пользователей это прямой путь к экономии и снижению экологического воздействия.

Как аккумулятор смартфона влияет на его производительность

Стоит ли покупать Pixel Watch 4

Pixel Watch 4 — не просто эволюция, а завершенный продукт, который исправляет большинство слабых сторон предыдущих поколений. Дольше держит заряд, заряжается быстрее и удобнее, выглядит современнее, предлагает новые способы взаимодействия и становится гораздо более надежным и ремонтопригодным.

Стоит ли покупать Pixel Watch 4. Наконец-то Google начала делать нормальную и самодостаточную экосистему устройств. Изображение: DGL.RU. Фото.

Наконец-то Google начала делать нормальную и самодостаточную экосистему устройств. Изображение: DGL.RU

Для владельцев Pixel Watch 3 обновление не является обязательным с точки зрения функций, но для всех, кто ищет лучший опыт использования умных часов под Android, четвертое поколение стало тем самым «зрелым» устройством, которое, наконец, воплощает идею идеальных круглых смарт‑часов Google.

