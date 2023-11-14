Пылесосы Dreame позволят навести дома идеальную чистоту. Где купить их по самой выгодной цене

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Кирилл Пироженко

Представить современный дом без хорошего пылесоса уже практически невозможно. Кто-то пользуется роботами-пылесосами и совсем не вмешивается в процесс уборки, а кто-то, наоборот, предпочитает все контролировать и наводить порядок исключительно своими руками. Именно поэтому на распродаже 11.11 на АлиЭкспресс можно найти гаджеты на все случаи жизни. Хотите крутой робот-пылесос? Пожалуйста. Предпочитаете убираться сами? Вот вам шикарный вертикальный беспроводной пылесос. И все это от известной своими устройствами для уборки компании Dreame.

Пылесосы Dreame позволят навести дома идеальную чистоту. Где купить их по самой выгодной цене. Современные роботы-пылесосы позволяют не заниматься их чисткой самостоятельно. Фото.

Современные роботы-пылесосы позволяют не заниматься их чисткой самостоятельно

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Так, парочку роботов Dreame L10s Pro, Dreame L10 Ultra и ручной беспроводной пылесос Dreame T30 можно заказать по отличной цене и получить идеальных помощников в нелегком деле. Успевайте, пока действуют скидки, чтобы сэкономить семейный бюджет.

Робот-пылесос с влажной уборкой

Если вы ищите мощный робот-пылесос и не готовы переплачивать за какие-то дополнительные функции, то вам стоит обратить внимание на Dreame L10s Pro. Он получил движок с мощностью всасывания до 5300 Па. Это флагманское значение, перед которым не устоит никакая грязь. Ну а чтобы он эффективно боролся с шерстью и волосами, Dreame L10s Pro получил еще и специальную резиновую щетку, которая идеально собирает их с пола.

Робот-пылесос с влажной уборкой. Dreame L10s Pro оснащен мощным движком, который соберет с пола весь мусор. Фото.

Dreame L10s Pro оснащен мощным движком, который соберет с пола весь мусор

Но Dreame L10s Pro — это не только про сухую, но и про влажную уборку. Для наибольшей эффективности в роботе-пылесосе используются две жесткие губки с высокой скоростью вращения. Это позволяет оттереть даже застарелые загрязнения. Устройства конкурентов, которые просто развозят грязь обычной влажной салфеткой, могут только позавидовать такому решению. Кстати, пылесос может поднимать губки на высоту 7 мм. Это решение позволяет не намочить ковры в процессе уборки.

Нельзя не отметить и систему навигации, которая используется в Dreame L10s Pro. Мало того, что робот умеет строить карту помещения и делает это всего за 5-10 минут, но и благодаря усовершенствованным алгоритмам 3D-сканирования легко определяет препятствия и объезжает их без каких-либо проблем. То есть даже разбросанные ребенком игрушки не станут для него непреодолимыми.

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Dreame L10s Pro оснащен и емким аккумулятором на 5200 мАч. Вместе с контейнером для сбора мусора на 450 мл и резервуаром для воды на 190 мл его хватит на уборку даже большой квартиры. Так что если вы давно хотели себе крутой робот-пылесос за адекватные деньги, то успевайте заказать Dreame L10s Pro до 17 ноября. Так он обойдется вам примерно в 28 тысяч рублей.

Купить Dreame L10s Pro

Робот-пылесос с самоочисткой

Есть в арсенале роботов-пылесосов Dreame еще одна крутая модель. Она идеально подойдет для тех, кто совершенно не хочет участвовать в процессе уборки. Dreame L10 Ultra поставляется сразу со специальной станцией самоочистки. С помощью нее пылесос может самостоятельно выгружать собранный мусор в течение 60 дней. И это при условии, что убираться он будет 3 раза в неделю. Но станция самоочистки умеет не только это. Она поможет вам еще постирать чистящие губки. Ну а чтобы они не затухли, еще и как следует просушит их. По сути, вам потребуется только выливать грязную и наливать чистую воду в станцию, а все остальное будет делаться автоматически.

Робот-пылесос с самоочисткой. Просто замените мешок для мусора через 60 дней и все. Фото.

Просто замените мешок для мусора через 60 дней и все

Не стал производитель экономить в Dreame L10 Ultra и на движке, который гарантирует вам шикарную мощность всасывания — 5300 Па. Переживать о том, что этот робот пропустит какой-то мусор, точно не придется. Все будет беспощадно убрано. Кстати, во время влажной уборки, если Dreame L10 Ultra определит ковер с помощью своих датчиков, то моющие губки будут подняты на высоту 7 мм. Это позволит не намочить его и не допустить неприятного запаха.

Как и полагается топовому роботу-пылесосу, Dreame L10 Ultra умеет строить карты помещений и управляется с помощью голоса через популярных ассистентов. Через приложение можно запланировать уборку на нужный день и время и ограничить территорию, по которой будет ездить робот. Хотите себе такого помощника? Значит, самое время купить Dreame L10 Ultra. До 17 ноября это можно сделать с приличной скидкой. С автоматической скидкой в корзине на АлиЭкспресс обойдется он вам чуть дороже 52 тысяч рублей.

Купить Dreame L10 Ultra

Мощный вертикальный беспроводной пылесос

В арсенале у Dreame есть и отличная модель вертикального беспроводного пылесоса специально для тех, кто предпочитает наводить порядок дома исключительно самостоятельно. Dreame T30 получил движок с мощностью всасывания 27 000 Па. Если вы думаете, что работать при этом пылесос будет пару минут, то у меня есть для вас очень хорошая информация. В энергосберегающем режиме вы можете убираться в квартире или доме до 90 минут, в стандартном до — 35. Ну а турбо-режим даст вам возможность пылесосить 7,5 минут при максимальной производительности. Обратите внимание, что это непрерывная работа пылесоса. Но никто не убирается вообще без пауз. Так что автономность у Dreame T30 просто шикарное.

Мощный вертикальный беспроводной пылесос. Dreame T30 весит совсем немного, так что рука во время уборки точно не устанет. Фото.

Dreame T30 весит совсем немного, так что рука во время уборки точно не устанет

Должна вас порадовать и интеллектуальная система определения загрязнений. Пылесос сам идентифицирует количество мусора и подстраивает под это мощность всасывания. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора без ущерба для эффективности уборки. Самое крутое, что на экране можно увидеть уровень загрязнений, который определяет пылесос и благодаря этому как следует поработать надо конкретным местом в доме.

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Ну а чтобы собранная с помощью Dreame T30 пыль не попадала обратно в дом из контейнера, производитель предусмотрел многослойную систему фильтрации. Она улавливает частицы размером до 0,3 мкм, что гарантирует вам чистоту. Кстати, над громкостью в Dreame T30 тоже поработали. Она снижена до комфортного уровня, так что можно убираться, даже когда кто-то отдыхает. До 17 ноября на Dreame T30 на AliExpress действует специальная цена — 22,5 тысячи рублей. Так что успевайте купить крутой вертикальный беспроводной пылесос, пока действует акция.

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