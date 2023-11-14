Пылесосы Dreame позволят навести дома идеальную чистоту. Где купить их по самой выгодной цене

Представить современный дом без хорошего пылесоса уже практически невозможно. Кто-то пользуется роботами-пылесосами и совсем не вмешивается в процесс уборки, а кто-то, наоборот, предпочитает все контролировать и наводить порядок исключительно своими руками. Именно поэтому на распродаже 11.11 на АлиЭкспресс можно найти гаджеты на все случаи жизни. Хотите крутой робот-пылесос? Пожалуйста. Предпочитаете убираться сами? Вот вам шикарный вертикальный беспроводной пылесос. И все это от известной своими устройствами для уборки компании Dreame.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Так, парочку роботов Dreame L10s Pro, Dreame L10 Ultra и ручной беспроводной пылесос Dreame T30 можно заказать по отличной цене и получить идеальных помощников в нелегком деле. Успевайте, пока действуют скидки, чтобы сэкономить семейный бюджет.

Робот-пылесос с влажной уборкой

Если вы ищите мощный робот-пылесос и не готовы переплачивать за какие-то дополнительные функции, то вам стоит обратить внимание на Dreame L10s Pro. Он получил движок с мощностью всасывания до 5300 Па. Это флагманское значение, перед которым не устоит никакая грязь. Ну а чтобы он эффективно боролся с шерстью и волосами, Dreame L10s Pro получил еще и специальную резиновую щетку, которая идеально собирает их с пола.

Но Dreame L10s Pro — это не только про сухую, но и про влажную уборку. Для наибольшей эффективности в роботе-пылесосе используются две жесткие губки с высокой скоростью вращения. Это позволяет оттереть даже застарелые загрязнения. Устройства конкурентов, которые просто развозят грязь обычной влажной салфеткой, могут только позавидовать такому решению. Кстати, пылесос может поднимать губки на высоту 7 мм. Это решение позволяет не намочить ковры в процессе уборки.

Нельзя не отметить и систему навигации, которая используется в Dreame L10s Pro. Мало того, что робот умеет строить карту помещения и делает это всего за 5-10 минут, но и благодаря усовершенствованным алгоритмам 3D-сканирования легко определяет препятствия и объезжает их без каких-либо проблем. То есть даже разбросанные ребенком игрушки не станут для него непреодолимыми.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Dreame L10s Pro оснащен и емким аккумулятором на 5200 мАч. Вместе с контейнером для сбора мусора на 450 мл и резервуаром для воды на 190 мл его хватит на уборку даже большой квартиры. Так что если вы давно хотели себе крутой робот-пылесос за адекватные деньги, то успевайте заказать Dreame L10s Pro до 17 ноября. Так он обойдется вам примерно в 28 тысяч рублей.

Купить Dreame L10s Pro

Робот-пылесос с самоочисткой

Есть в арсенале роботов-пылесосов Dreame еще одна крутая модель. Она идеально подойдет для тех, кто совершенно не хочет участвовать в процессе уборки. Dreame L10 Ultra поставляется сразу со специальной станцией самоочистки. С помощью нее пылесос может самостоятельно выгружать собранный мусор в течение 60 дней. И это при условии, что убираться он будет 3 раза в неделю. Но станция самоочистки умеет не только это. Она поможет вам еще постирать чистящие губки. Ну а чтобы они не затухли, еще и как следует просушит их. По сути, вам потребуется только выливать грязную и наливать чистую воду в станцию, а все остальное будет делаться автоматически.

Не стал производитель экономить в Dreame L10 Ultra и на движке, который гарантирует вам шикарную мощность всасывания — 5300 Па. Переживать о том, что этот робот пропустит какой-то мусор, точно не придется. Все будет беспощадно убрано. Кстати, во время влажной уборки, если Dreame L10 Ultra определит ковер с помощью своих датчиков, то моющие губки будут подняты на высоту 7 мм. Это позволит не намочить его и не допустить неприятного запаха.

Как и полагается топовому роботу-пылесосу, Dreame L10 Ultra умеет строить карты помещений и управляется с помощью голоса через популярных ассистентов. Через приложение можно запланировать уборку на нужный день и время и ограничить территорию, по которой будет ездить робот. Хотите себе такого помощника? Значит, самое время купить Dreame L10 Ultra. До 17 ноября это можно сделать с приличной скидкой. С автоматической скидкой в корзине на АлиЭкспресс обойдется он вам чуть дороже 52 тысяч рублей.

Купить Dreame L10 Ultra

Мощный вертикальный беспроводной пылесос

В арсенале у Dreame есть и отличная модель вертикального беспроводного пылесоса специально для тех, кто предпочитает наводить порядок дома исключительно самостоятельно. Dreame T30 получил движок с мощностью всасывания 27 000 Па. Если вы думаете, что работать при этом пылесос будет пару минут, то у меня есть для вас очень хорошая информация. В энергосберегающем режиме вы можете убираться в квартире или доме до 90 минут, в стандартном до — 35. Ну а турбо-режим даст вам возможность пылесосить 7,5 минут при максимальной производительности. Обратите внимание, что это непрерывная работа пылесоса. Но никто не убирается вообще без пауз. Так что автономность у Dreame T30 просто шикарное.

Должна вас порадовать и интеллектуальная система определения загрязнений. Пылесос сам идентифицирует количество мусора и подстраивает под это мощность всасывания. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора без ущерба для эффективности уборки. Самое крутое, что на экране можно увидеть уровень загрязнений, который определяет пылесос и благодаря этому как следует поработать надо конкретным местом в доме.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Ну а чтобы собранная с помощью Dreame T30 пыль не попадала обратно в дом из контейнера, производитель предусмотрел многослойную систему фильтрации. Она улавливает частицы размером до 0,3 мкм, что гарантирует вам чистоту. Кстати, над громкостью в Dreame T30 тоже поработали. Она снижена до комфортного уровня, так что можно убираться, даже когда кто-то отдыхает. До 17 ноября на Dreame T30 на AliExpress действует специальная цена — 22,5 тысячи рублей. Так что успевайте купить крутой вертикальный беспроводной пылесос, пока действует акция.

Купить Dreame T30