Раскачай вечеринку с беспроводными колонками Tronsmart: крутой звук, низкая цена и классный дизайн

Те, кто регулярно устраивает различные вечеринки с друзьями, точно знают, как важна в таких ситуациях хорошая музыка. Но мало грамотно подобрать композиции, надо еще на чем-то их воспроизвести. Не будете же вы включать песни на смартфоне. Именно для таких случаев вам и нужна беспроводная колонка. Ее можно подключить к любому смартфону или планшету и запустить любимую музыку. Вот только как правильно подойти к выбору этого устройства? Собрали специально для вас шесть разных беспроводных колонок на любой вкус, кошелек и потребности, а бонусом предлагаем недорогие, но хорошие TWS-наушники. Успевайте сделать заказ до 27 марта, пока идет распродажа или переходите в официальный магазин Tronsmart на AliExpress и познакомьтесь со всеми доступными вариантами.

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Tronsmart Halo 200 — блютуз колонка с караоке

Для любителей погромче, побольше и помощнее сразу предлагаем присмотреться к беспроводной колонке Tronsmart Halo 200. Она порадует вас трехполосной аудиосистемой мощностью 120 Вт. Благодаря этому вы легко сможете прокачать целую квартиру, а заодно разбудить всех соседей. Отдельно стоит выделить специальный разъем для микрофона. После его подключения можете петь караоке всей компанией и ошеломлять окружающих своим вокальным талантом.

Порадует вас и внешний вид Tronsmart Halo 200. Производитель оснастил Bluetooth-колонку тремя светодиодными кольцами, работу которых можно настроить через приложение. Не забыли и про встроенный аккумулятор. Tronsmart Halo 200 может проработать 18 часов без перерыва, поэтому легко сможете взять ее с собой в поездку и не переживать, что останетесь без музыки в самый ответственный момент.

Цена: $135

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Tronsmart Bang SE — колонка с защитой от воды

У каждого из нас есть особенный друг, который, находясь навеселе, может начать вытворять много всего необъяснимого. Если в вашей компании такой тоже есть, то стоит подумать о покупке защищенной беспроводной колонки Tronsmart Bang SE. Она сертифицирована по стандарту IPX6, поэтому о том, что ее могут чем-то залить или уронить в воду, можете не переживать. Хотя достать ее все-таки из водоема необходимо будет максимально оперативно.

Эта Bluetooth-колонка идеально подойдет для путешественников. Благодаря встроенному аккумулятору она может проигрывать музыку непрерывно целые сутки. Так что даже если вы отправляетесь в поездку на несколько дней, то сможете наслаждаться любимыми песнями. Отдельно стоит выделить возможность объединить две Tronsmart Bang SE в стереопару и сделать звук еще круче.

Цена: $53

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Tronsmart T7 — портативная беспроводная колонка

Бывают ситуации, когда размер колонки выходит на первое место. Например, если вы едете на отдых или на дачу, а место в сумке у вас строго ограничено. Здесь вам поможет Tronsmart T7. Эта колонка, несмотря на свои габариты, получила неплохой звук благодаря использованию двух твиттеров и одного вуфера. К тому же вы можете настроить его через мобильное приложение, сделав более персонализированным.

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Стоит выделить защиту от воды по стандарту IPX7 и неплохую автономность. Tronsmart T7 может проработать от аккумулятора до 12 часов. Учитывая скромные габариты, это очень достойный показатель. Так что, если вы искали портативную Bluetooth-колонку, то этот вариант будет для вас идеальным.

Цена: $38

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Tronsmart T7 Lite — колонка с хорошим аккумулятором

Если Tronsmart T7 показалась вам недостаточно компактной, то в линейке колонок Tronsmart есть еще один вариант. Tronsmart T7 Lite отличается от предыдущей модели наличием двух полноразмерных динамиков и трех пассивных излучателей, что гарантирует качественный звук. К тому же она порадует вас приятной светодиодной подсветкой, которая будет пульсировать и меняться в такт музыке.

В отличие от Tronsmart T7 в T7 Lite установили аккумулятор емкостью в два раза больше, что гарантирует до 24 часов непрерывного воспроизведения музыки. Никуда не делась и защита от воды по стандарту IPX7. Можете взять ее не только в поход или на дачу, но и к водоему и не переживать, что из-за влаги устройство выйдет из строя.

Цена: $28

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Tronsmart Bang — Bluetooth-колонка с подсветкой

Bluetooth-колонку Tronsmart Bang производитель позиционирует как отличное решение для тусовок на улице. Благодаря динамикам мощностью 60 Вт и возможности синхронизировать сразу 100 колонок между собой вы можете круто раскачать любую вечеринку. Кстати, защита от воды по стандарту IPX6 здесь тоже не будет лишней.

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Такой колонке не страшен дождь, а значит, неожиданного завершения веселья можно будет легко избежать и продолжать танцевать до упаду. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения музыки. К тому же у вас есть возможность использовать Tronsmart Bang в качестве повербанка. Подключаете к нему смартфон, и он заряжается. Очень удобно.

Цена: $75

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Tronsmart Bang Max — мощная беспроводная колонка

Если же вам нужна максимально мощная беспроводная колонка, то вам однозначно стоит обратить внимание на Tronsmart Bang Max. Ее оснастили динамиками мощностью 130 Вт. Потратьте немного времени на настройку эквалайзера под свои предпочтения, и сможете наслаждаться звуком, приятным именно для ваших ушей. Через мобильное приложение можно в дополнение к этому выставить и режим работы светодиодной подсветки.

Tronsmart Bang Max получила аккумулятор емкостью 18 000 мАч. Такой объем батареи даст вам возможность слушать музыку без перерыва целые сутки. Не забыли в этой модели и про безопасность. Колонка защищена от воды по стандарту IPX6. Отличный вариант для тех, кому нужна максимальная мощность в относительно компактном корпусе с хорошим временем автономной работы.

Цена: $150

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Tronsmart Sounfii R4 — хорошие беспроводные наушники для телефона

Однако далеко не всем нужны колонки. А вот пользователей наушников несколько больше. Поэтому мы подготовили для вас небольшой бонус в виде Tronsmart Sounfii R4. Это хорошие, а главное недорогие TWS-наушники с отличным временем автономной работы. Они могут радовать вас музыкой до 7 часов без перерыва, а зарядка в кейсе даст еще 28 часов воспроизведения. В Tronsmart Sounfii R4 используется 12-мм драйвер, гарантирующий качественный звук с мощными басами.

Отдельно стоит отметить удобное управление непосредственно с наушников. Вы можете не только принимать вызовы или запускать и останавливать воспроизведение, но и регулировать громкость. Все это, не доставая смартфон из кармана. Выбирайте белую или черную версию в зависимости от ваших предпочтений и оформляйте заказ, пока наушники еще есть в наличии.

Цена: $12

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