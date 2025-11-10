Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID?

Юрий Кудлович

Ходят слухи, что Samsung готовит к выходу новую технологию, которую компания якобы будет использовать в своих будущих флагманах Galaxy. Инсайдеры утверждают, что это сделает разблокировку устройств быстрее, точнее и безопаснее, чем когда-либо. Детали пока держатся в секрете, но первые сведения уже взбудоражили поклонников бренда. Рассказываем, что же такого готовит Samsung.

Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID? Кажется, главная фишка Galaxy S27 Ultra уже раскрыта. Изображение: genk.vn. Фото.

Кажется, главная фишка Galaxy S27 Ultra уже раскрыта. Изображение: genk.vn

Если верить утечкам, флагманский Galaxy S27 Ultra получит модуль Polar ID. Эта система использует инфракрасные светодиоды с поляризованным свечением для создания уникального отпечатка лица пользователя. Она позволит устройству точно различать владельца даже при плохом освещении, в полной темноте или когда человек в очках и маске. В общем, это фирменный аналог технологии Face ID, которая используется в устройствах Apple.

Главное отличие Polar ID от привычных систем распознавания лица для Android заключается в аппаратных характеристиках. Вместо фронтальной камеры Samsung планирует использовать специальный сенсор ISOCELL Vizion и отдельный чип безопасности под названием BIO-Fusion Core. Такая комбинация будет выполнять разблокировку устройства почти мгновенно. По предварительным данным, скорость распознавания лица Galaxy S27 Ultra составляет примерно 180 миллисекунд. Это практически тот же уровень, который пока доступен только в решениях Apple.

Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID? Так устроена система Face ID у Apple. Изображение: techlevel24.de. Фото.

Так устроена система Face ID у Apple. Изображение: techlevel24.de

Для обычного пользователя практическая польза от такого нововведения очевидна. Система Polar ID избавит от необходимости каждый раз вводить пароль или прикладывать палец, так что телефон можно будет быстро разблокировать даже зимой в перчатках или ночью без яркой экрана. Кроме того, технология должна быть устойчивой к попыткам обхода с помощью фотографий или 3D-масок, что делает ее максимально надежной и безопасной.

Однако пока речь идет лишь об утечке. Polar ID может находиться на стадии тестирования и не попасть в финальную версию Galaxy S27 Ultra. Например, ранее подобные упоминания уже встречались в коде прошивки S25 Ultra, но в серийном смысле технология так и не появилась. Тем не менее, если Samsung действительно внедрит эту систему, пользователи получат удобную, почти идеальную биометрическую разблокировку, работающую в любых условиях.

Как лучше заряжать iPhone: большое сравнение быстрой и медленной зарядки и их влияние на аккумулятор
Могут ли кошки заразиться простудой от человека?
Крупные хедж-фонды и правительства расширяют инвестиции в криптовалюты. Что это значит для рынка?
