Разные товары с AliExpress, которые сразу хочется купить

Самые крутые и неожиданные товары с AliExpress, которые заставят вас их купить, часто спрятаны от невнимательных глаз. Мы собрали все от гаджетов, превращающих вашу машину в прохладный оазис, до кулинарных помощников, способных сделать из вас звезду социальных сетей. Как обычно мы проверили десятки предложений и нашли то, что будет вам интересно. Об этом мы и поговорим в нашей традиционной еженедельной подборке лучших товаров с AliExpress.

Автоматический складной зонт с защитой от ветра

Этот зонт — просто топовое решение для тех, кто устал от мокрой одежды и вывернутого купола. С автоматическим механизмом открытия и закрытия вы сможете укрыться от дождя одним нажатием кнопки. Ветроустойчивая конструкция не даст вам улететь как Мэри Поппинс, а светоотражающие полоски сделают вас заметным даже в самую хмурую погоду. Компактный размер позволит носить его в сумке или рюкзаке. Теперь вы всегда будете готовы к капризам природы.

Цена: 1050 рублей

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Сумка-слинг для фотоаппарата

10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей.

Фотографам на заметку: это сумка, которая превратит вас из обычного любителя в настоящего профи. Такая сумка-слинг не просто хранит вашу камеру, она защищает ее как броня от превратностей судьбы. С водонепроницаемой внешней мембраной и мягкой внутренняя отделка — ваша техника будет в полной безопасности. Удобные ремни и множество карманов позволят таскать с собой весь свой фото-арсенал, не чувствуя себя при этом вьючным осликом. А если надо, можно вытащить из нее перегородки и носить просто как обычную сумку.

Цена: 2600 рублей

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Электрический душ для кемпинга и дачи

А теперь информация для кемперов и любителей комфортных походов. Эта штука позволит вам с принимать приятный душ даже в самом диком лесу. Этот портативный электрический душ весит всего 302 грамма, но способен превратить любую лужу в спа-салон. Быстрая зарядка, несколько режимов работы и защита от воды — теперь вы сможете освежиться где угодно. Идеально подходит для тех, кто любит природу, но не готов полностью отказаться от благ цивилизации. Ваши попутчики оценят вашу чистоту и свежесть.

Цена: 4350 рублей

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Набор гвоздодеров SHALL

ТОП товаров с AliExpress, которые надо хотя бы увидеть.

Надоело ломать пальцы, вытаскивая гвозди? Этот набор из трех стальных гвоздодеров SHALL станет вашим лучшим другом в ремонте. С ними вы сможете выдернуть любой гвоздь, будто это соломинка в коктейле. Разные размеры позволят справиться как с мелкими гвоздиками, так и с чем-то очень серьезным. Яркий красный цвет инструментов не даст ему затеряться в куче строительного мусора. Теперь разборка старой мебели или слом отделки превратится из пытки в веселое приключение.

Цена: 1950 рублей

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Гибкий штатив-осьминог Ulanzi

Устали мучиться с селфи-палкой! Этот гибкий штатив-осьминог Ulanzi — настоящий прорыв для блогеров и фотолюбителей. Его «щупальца» обхватят любую поверхность, позволяя снимать с самых невероятных ракурсов. Bluetooth-пульт даст возможность делать снимки на расстоянии, а компактный размер позволит всегда носить штатив с собой. С ним ваши фото и видео станут настолько крутыми, что подписчики повалят, как пассажиры в час пик из вагона метро на станции в центре города.

Цена: 1200 рублей

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Титановая открывалку-брелок с гаечными ключами

ТОП-10 отличных товаров с АлиЭкспресс дешевле 100 рублей.

Этот малыш из титанового сплава — настоящая мощь среди открывашек. Почти невесомый, но очень крепкий, он справится с любой бутылкой, даже если та будет сопротивляться. Компактный размер позволит всегда носить его с собой — мало ли где вам понадобится срочно открыть бутылочку. А вырезу под гайки и сменные биты позволят использовать его и как карманный инструмент, если надо что-то открутить.

Цена: 450 рублей

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Солнцезащитный козырек для авто

Представьте, что ваша машина превратилась в прохладный оазис посреди раскаленной парковки. С этим козырьком так и будет! Он не только защитит салон от перегрева, но и добавит вашему авто индивидуальности. Разнообразие дизайнов позволит выбрать козырек под любое настроение — от милых котиков до настоящих монстров. А складная конструкция займет сделает так, что он займет минимум места в пасмурные дни. Теперь ваша тачка будет самой прохладной на парковке.

Цена: 500 рублей

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Красивые и комфортные кроссовки

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Эти кроссы — просто находка для ваших ног. Дышащая сетка не даст ступням вспотеть даже в самый жаркий день. Отсутствие шнурков — настоящий подарок для лентяев. Натянул и побежал! Мягкая подошва смягчит удары при беге или быстром шаге. Стильный дизайн сделает вас заметным, ведь все любят красивый кроссрвки. С ними вы будете готовы к любым приключениям — от пробежки до вечеринки.

Цена: 1800 рублей

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Резак для арбуза

Хватит страдать, нарезая арбуз огромными ножами! Этот резак превратит разделку любимого лакомства в веселое развлечение. Острые лезвия прорежут мякоть как по маслу, а удобные ручки не дадут ему выскользнуть из рук. Теперь вы сможете нарезать идеальные дольки всего за пару секунд. Порадуйте своих гостей красивой подачей и сохраните свои пальцы целыми. С этим гаджетом наслаждаться арбузом станет еще проще.

Цена: 300 рублей

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Слайсер для овощей

Что купить на AliExpress в первый раз? 10 полезных товаров по невероятно низкой цене.

. Спиральные чипсы, фигурные дольки — выбор за вами. Удивите своих гостей необычной подачей блюд. Острое лезвие справится даже с самой твердой морковкой. А компактный размер позволит хранить его на кухне любого размера. С этим слайсером вы если и не почувствуете себя шеф-поваром мишленовского ресторана, то точно сможете украшать блюда быстро и просто.

Цена: 350 рублей

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