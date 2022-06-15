Развивающие и просто интересные игрушки с AliExpress для детей

Мы уже рассказывали о товарах с AliExpress, созданных для спорта, отдыха, дачи, ремонта и других дел. А уж подборок для любителей гаджетов у нас и вовсе было бесчисленное множество. Но одну тему мы не затрагивали довольно давно. Я говорю о детских товарах. Если ввести на AliExpress в поиске слово ”игрушки”, можно утонуть в объеме предложений, которые часто бывают очень дикими, а иногда и вовсе игрушками для взрослых. Вы понимаете, о чем я. В этой подборке соберем только лучшие гаджеты с высоким рейтингом для детей. Одни из них являются развивающими, а другие просто развлекательными, но все они достойны внимания.

Попит с AliExpress

Это классический Popit, популярность которого уже немного отходит, но он все равно является довольно интересным способом проводить время.

Кроме того, что эта игрушка развивает мелкую моторику у детей, она еще и позволяет играть в нее двум игрокам. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но правила игры можно найти в Интернете. Даже на странице товара по ссылке ниже есть их описание. На выбор доступно несколько вариантов разных форм и цветов. Выбирайте, что вам понравится.

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Игрушка гнущийся человечек

Это незамысловатое устройство, повторяющее нарисованного человечка, подойдет как самым маленьким детям, так и тем, кто немного постарше.

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Суть игры проста и незамысловата. Ребенку надо достать карточку с изображением позы человечка и повторить ее на фигуре. Руки, ноги и голова у нее гнутся, а значит места для творчества будет много. Так ребенок будет визуально запоминать картинки и учиться повторять увиденное. Ну, и про нашу любимую мелкую моторику на забываем.

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Трубка-головоломка

Все помнят, что такое пятнашки. Это простая игра, где надо переставлять местами цифры, чтобы получить их последовательность. Тут все примерно так же, только играть надо не на плоскости, а на окружности трубы. А вместо цифр будут цветные плитки.

Крутите части трубки, перемещаете в свободные места цветные плитки и делаете так, чтобы в одном ряду они все было одного цвета. Это все, что требуется от игрока. А значит, играть можно в любую свободную минуту — в транспорте, в пробке, в школе и даже просто в очереди в магазине. Есть несколько разных размеров. Чем трубка больше, тем выше уровень сложности. Можете заказать сразу несколько.

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Квадрокоптер с управляемой камерой

Этот небольшой коптер позволит летать и снимать видео с необычных ракурсов. И да, это очередная визуальная копия DJI Mavic.

Гаджеты для каждого. Подборка топчика с AliExpress.

Пусть вас не вводит в заблуждение пометка 4K в описании. Камера имеет разрешение только 1080p (FullHD). Зато она имеет угол обзора 110 градусов, а с пульта ее можно наклонять до 90 градусов, чтобы снимать виды вниз. Возможно управление с пульта и трансляция видео через Wi-Fi на телефон. Также можно управлять при помощи наклона телефона (гироскопом). Больших чудес ждать от этого коптера, учитывая его цену, не стоит, но немного поиграться его точно хватит. Только помните, что винты крутятся очень быстро и оставлять маленького ребенка без присмотра с этим коптером точно не стоит.

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Подушки-шарики с флагами

Помните мемы, где страны между собой что-то обсуждают? Там они изображаются в виде шариков в цветах национальных флагов. Так вот, такие шарики существуют.

Это подушки, разной формы и размера на выбор. Есть восемнадцать разных вариантов, включая флаги международных организаций. В том числе есть флаги России, Украины, США, Китая, Советского Союза и других стран.

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Кубик Рубика в стиле Лего

По большому счету, это обычный кубик Рубика, но его плитки сделаны не плоскими, а в виде деталек конструктора Лего, с характерными для них круглыми выступами.

Хорошие гаджеты с AliExpress из разных категорий.

Сборка традиционного кубика Рубика — отдельно искусство, но советы по тому, как сделать это быстрее можно найти в Интернете. Мы на этом подробно останавливаться не будем. Это просто бессмертная классика в новом исполнении.

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Забавный утенок

Это просто утенок, который не имеет никакого смысла кроме эстетического. Это что-то вроде знаменитого Басика — забавного кота, выпускаемого в разных исполнениях.

Утенок выпускается в разной одежде, в очках или без них, но это все равно один коллекционный образ. Если захотите, можно будет купить несколько образов, чтобы потом комбинировать образы.

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