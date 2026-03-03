Редкие товары с AliExpress, которые вам точно пригодятся

Почему мы любим заказывать из Китая? Конечно, по причине огромного ассортимента. А потому мы регулярно рассказываем о самых интересных товарах с AliExpress, которые так и хочется заказать себе. Среди них встречаются и очень популярные вещи, и уникальные штуковины, известные лишь единицам. Именно такие попали в сегодняшнюю подборку с AliExpress. Так что готовьте свои кошельки!

Редкие товары с AliExpress, которые вам точно пригодятся.

Вновь нашли интересную годноту с AliExpress

Зарядное устройство для батареек

Зарядное устройство для батареек.

Сэкономьте деньги на зарядке батареек

Рейтинг: 4.7

Цена: от 107 ₽

Этим товаром AliExpress еще раз напоминает, что аккумуляторные батарейки можно перезаряжать, но для этого понадобится специальная зарядка. Она позволяет разместить АКБ разных типов (10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 21700, 18350, 18500, 18650 и 26650) и восстановить их энергию даже от USB-разъема ноутбука или повербанка, не говоря уже об обычной электросети.

Купить зарядку

Детектор скрытых камер

Детектор скрытых камер.

Не забывайте брать детектор в путешествия

Рейтинг: 4.8

Цена: от 154 ₽

Такая малютка — идеальная вещь, которая поможет обнаружить скрытые камеры в помещении. Снимаете квартиру или заселяетесь в отель? Эта штуковина придется как никогда кстати, ведь вы наверняка не хотите, чтобы ваши ночные приключения оказались в объективе скрытой камеры.

Купить детектор камер

Повербанк со встроенной вилкой

Повербанк со встроенной вилкой.

Идеальный повербанк, у которого есть встроенная вилка

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 546 ₽

Как выглядит идеальный повербанк, если вынести за скобки его емкость и мощность? У него должен быть встроенный кабель, а еще лучше — вилка, чтобы внешний аккумулятор можно было подключить к розетке. Все это имеет при себе повербанк MOVESPEED, рассчитанный на 10000 мАч и поддерживающий зарядку мощностью 22.5 Вт.

Купить повербанк с вилкой

Полезные товары с AliExpress для дома и развлечений

Электрическая машина для попкорна

Электрическая машина для попкорна.

Машина, созданная специально для приготовления попкорна

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 662 ₽

Попкорн можно готовить по-разному. Кто-то жарит кукурузные зерна на сковороде, а кто-то использует для этого микрофолновку. Но удобнее всего готовить попкорн в специальной машине, которая продается на AliExpress. Причем стоит она меньше пары тысяч. Надо брать!

Купить электрическая машина

Портативная стиральная машина

Портативная стиральная машина.

Небольшая стиралка, которую можно брать с собой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 099 ₽

Портативным может быть не только устройство для приготовления попкорна, но и стиральная машина, ведь эта модель с AliExpress отличается невероятной компактностью. Она вмещает в себя аж 7 литров белья и при этом легко складывается для комфортной транспортировки. Такую стиралку можно брать с собой в любое место.

Купить портативную стиралку

Умные очки с камерой и микрофоном

Умные очки с камерой и микрофоном.

Настоящие смарт-очки по смешной цене

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 289 ₽

Думаете, умные очки — это что-то дорогое? А вот и нет! Эти смарт-очки с AliExpress продаются всего за пару тысяч, но они умеют и видео в 4K записывать, и на звонки отвечать, и с голосовым ассистентом общаться. Все при них, поэтому не грех и заказать.

Купить умные очки

Термокружка с подогревом от Xiaomi

Термокружка с подогревом от Xiaomi.

Идеальная термокружка для холода

Рейтинг: 5.0

Цена: от 2 351 ₽

В обширном арсенале гаджетов Xiaomi есть место термокружке с электрическим подогревом. За счет нержавеющей стали она долго сохраняет тепло жидкости, а при подключении к электропитанию даже подогревает ее. Вмещает кружка 500 мл, чего будет достаточно для зимней прогулки.

Купить термокружку

Свежая подборка годноты с AliExpress

Смарт-часы в стиле Apple Watch Ultra

Смарт-часы в стиле Apple Watch Ultra.

Аналог Apple Watch Ultra от надежного производителя

Рейтинг: 4.9

Цена: от 2 856 ₽

Компания realme знает толк в трендах, а потому известный производитель смартфонов недавно выпустил аналог Apple Watch Ultra. Эти часы выглядят так же дорого и стильно, но стоят меньше 3 тысяч рублей. Почему бы не заказать, если перед нами не очередная китайская паль, а товар от надежного бренда?

Купить realme Watch 5

Мужская куртка с подогревом

Мужская куртка с подогревом.

Лучшая куртка для мужчин на зиму

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 279 ₽

Чтобы комфортно чувствовать себя на улице в холодную погоду, нужен толстый пуховик? А что, если купить куртку с электрическим подогревом? Тогда вам не только будет тепло в любую температуру, но и двигаться не придется. А еще такая куртка выглядит намного аккуратнее обычного пуховика.

Купить куртку с подогревом

Робот для мытья окон

Робот для мытья окон.

Полезный робот на эту весну

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 380 ₽

Весна уже наступила, а скоро — теплая погода. Придет время мыть окна, и с этой задачей отлично справится мойщик окон с AliExpress, который сделает все за вас. Просто смочите его тряпки и отправьте бороздить оконную раму. Результат вас приятно удивит.

Купить мойщик окон

