Некоторые читатели вспомнят времена, когда крутость телефона измеряли не размером дисплея и количеством камер, а мощностью динамиков. Всем было наплевать на качество звучания — главное, чтобы играло громко, аж до хрипоты. Так вот, времена громких мобилок возвращаются: на рынке появился настоящий конкурент легендарной Motorola E398, которую называли “магнитофоном в камране”.

Redmi представила K90 Pro Max — самый доступный флагман с сабвуфером на борту. Уникальная новинка со встроенной колонкой. Изображение: Redmi. Фото.

Уникальная новинка со встроенной колонкой. Изображение: Redmi

Компания Redmi представила новый флагман K90 Pro Max, который стал первым смартфоном бренда с настоящей 2.1-канальной аудиосистемой. В устройстве установлены два стереодинамика и отдельный сабвуфер, отвечающий за воспроизведение низких частот. Система была разработана совместно со специалистами Bose, которые полностью занимались настройкой звучания.

Для чего нужен сабвуфер в смартфоне

По словам компании, такое решение позволяет добиться глубоких басов, объемного звука и чистого воспроизведения вокала. Другими словами, телефон должен играть заметно лучше, чем большинство современных смартфонов, где обычно установлены только два динамика без отдельного сабвуфера. Это рассчитано на тех юзеров, которые часто слушают музыку, смотрят фильмы или играют на смартфоне без наушников.

Для чего нужен сабвуфер в смартфоне. Выглядит круто, но как звучит — вопрос. Изображение: Redmi. Фото.

Выглядит круто, но как звучит — вопрос. Изображение: Redmi

Сабвуфер в небольшом корпусе телефона — это вызов законам физики, так что неизвестно, будет ли НЧ-динамик реально выполнять свою задачу, или же это лишь маркетинг ради увеличения продаж смартфона. А что по остальным характеристикам?

Характеристики Redmi K90 Pro Max

Если не принимать во внимание аудиосистему новинки, в остальном это стандартный флагманский смартфон с привычными характеристиками для своей ценовой категории.

Дисплей новинки диагональю 6,9-дюйма выполнен по технологии RGB OLED. У него 2K-разрешение и частота обновления 120 Гц. Яркость панели достигает 3500 нит. Этого хватит, чтобы без проблем пользоваться устройством при ярком освещении и даже на улице в солнечный день.

Характеристики Redmi K90 Pro Max. В плане мерцания это один из лучших дисплеев на рынке. Изображение: Redmi. Фото.

В плане мерцания это один из лучших дисплеев на рынке. Изображение: Redmi

Процессор мощный и самый новый — это Snapdragon 8 Elite Gen 5, который вышел в 2025 году. Он комплектуется оперативной памятью до 16 ГБ и максимум 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0.

Камер здесь три: основная Light Hunter 950 на 50 МП с оптической стабилизацией и стеклянными линзами, телеобъектив на 50 МП и 50-МП сверхширокоугольный модуль. Хотя островок состоит из четырех “глазков”, один из них бутафорский. Зато есть поддержка USB 3.2, по которому можно быстро передавать фото и видео. А еще он поддерживает подключение внешних мониторов.

Характеристики Redmi K90 Pro Max. Основная камера топовая, зум тоже как у более дорогих конкурентов. Изображение: Redmi. Фото.

Основная камера топовая, зум тоже как у более дорогих конкурентов. Изображение: Redmi

Автономность у новинки самая топовая: аккумулятор емкостью 7560 мА*ч, что даже больше, чем у Xiaomi 17 — локомотива на рынке китайских флагманов 2025 года. А еще есть поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом.

Работает устройство на базе операционной системы HyperOS последней версии. Стартовая цена смартфона составляет примерно 45 тысяч рублей за 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется в 60 тысяч рублей. Это доступный флагман с балансом цены и характеристик. А еще у него есть уникальная расцветка: стилизация под джинс. Но это силикон, так что влаги и грязи можно не бояться.

