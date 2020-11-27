Redmi Watch представлены официально. Что они могут за 45 долларов?

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Артем Сутягин 0

Смарт-часы становятся все более популярным гаджетом, особенно в условиях пандемии. Это заставило многих производителей иначе взглянуть на данный тип устройств. В этом году мы уже увидели много премьер, но сейчас свои первые часы выпустил бренд Redmi. Часы получили предсказуемое название Redmi Watch, а стоить они будут всего примерно 45 долларов. Во многом именно этим они вызывают большой интерес даже на фоне легендарного Mi Band, который стоит примерно столько же, но является только фитнес-браслетом. Осталось только понять, сможет ли новый аксессуар показать все, на что способен, и будет ли это ”топ за свои деньги”.

Redmi Watch

Новые часы — это всегда хорошо.

Новые часы Redmi Watch

Свои первые умные часы Redmi представила буквально вчера вместе с модернизированной серией Redmi Note 9. Носимое устройство, получившее название Redmi Watch, имеет квадратный дизайн с акцентом на «скандинавский стиль» и имеет все, чтобы можно было говорить о минимализме.

Если бросить только беглый взгляд и не всматриваться в форму и материалы корпуса, то можно с легкостью принять новые часы за Apple Watch. Это не удивительно, ведь многие производители стараются аккуратно скопировать внешний вид узнаваемого гаджета. Но, к счастью, мы не видим здесь соответствующих цен.

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Сколько стоят Redmi Watch

Хотя аксессуар и не такой дешевый, как Redmi Smart Band за 15 долларов, Redmi Watch будут продаваться всего за 299 юаней (45 долларов), что меньше, чем просят за Xiaomi Mi Smart Band 5. Более того, на старте продаж часы будут иметь еще и специальную ”рекламную” цену — 269 юаней (примерно 41 доллар)

В то время, как Mi Smart Band 5 — более серьезное устройство для фитнеса, а Redmi Smart Band — самый дешевый выбор, часы Redmi, возможно, выглядят на их фоне наиболее привлекательным решением.

Redmi Watch

На руке часы смотрятся симпатично.

Характеристики Redmi Watch

Пользователи получат возможность использовать один из ремешков, прикрепленных к 1,4-дюймовому квадратному дисплею с плотностью пикселей 323 PPI. Цвета ремешков, которые предлагаются для Redmi Watch, включают: черный, белый, синий, розовый и зеленый. Часы также довольно легкие (35 граммов), но при этом обладают внушительным 12-дневным временем автономной работы.

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Как и в случае с большинством носимых устройств, выпущенных в 2020 году, в Redmi нет функций отслеживания фитнеса, которые остались бы за бортом. Часы имеют отслеживание семи спортивных режимов, включая бег на свежем воздухе, бег в помещении, езда на велосипеде на открытом воздухе, езда на велосипеде в помещении, ходьба и плавание в бассейне.

Активность также отслеживается с помощью круглосуточного мониторинга сердечного ритма и отслеживания стоячего положения. Когда пользователь спит, часы могут автоматически отслеживать время, в течение которого вы спали. Также есть тренировка дыхания и даже защита от воды до 50 метров.

Redmi Watch

Выбрать будет из чего.

Если пользователь имеет со спортом мало общего, то он может использовать часы для работы с фирменным голосовым ассистентом Xiao AI. Для этого на корпусе есть даже встроенный микрофон. Было бы логично предположить, что в новинке будет NFC, и он там действительно есть. Для китайских пользователей это позволяет использовать часы как автобусную или бесконтактную карту через Alipay. Как будет на глобальном ранке, пока не очень понятно.

Также пока нет ясности в том, когда новинка появится на других рынках и какой будет цена. Нет ясности в том числе и в отношении России. Однако это не означает, что мы не увидим Redmi Watch в будущем за пределами Китая. В Китае их можно заказать начиная с 26 ноября, но на момент публикации часов не было даже на Aliexpress. Чтобы не пропустить их выход, подписывайтесь на наш канал с крутыми гаджетами с Aliexpress. Ниже пример того, что там можно найти.

Стоит ли покупать Redmi Watch

Нельзя сказать, что выход нового гаджета на что-то существенно повлияет, но мы в очередной раз увидели, как можно сделать что-то технологичное недорого. Лично я скорее купил бы Honor Band 6. Этот гаджет как-то интереснее.

Mi Band

Возможно, стоит купить Mi Band?

Конечно, прежде чем это утверждать, надо дождаться появления новинки в магазинах, купить ее и попользоваться некоторое время, но я и не утверждаю, а только высказываю предположение.

С другой стороны, те, кто предпочитает именно фактор смарт-часов, получают гаджет, который может им подойти как нельзя лучше, ведь конкуренты стоят дороже, а тут можно получить доступ ко всем их плюсам, включая долгое время автономной работы, микрофон, NFC, неплохой дизайн и некоторые другие вещи.

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