Робот-пылесос для небольших квартир. Обзор Dreame F10

Рынок роботов-пылесосов стремительно развивается, и производители предлагают всё больше доступных моделей для широкого круга пользователей. Среди бюджетных и средних по цене устройств появляются интересные решения, которые могут стать отличным выбором для тех, кто только знакомится с автоматической уборкой. Конкуренция в этом сегменте заставляет компании улучшать качество сборки и расширять функциональность даже в доступных моделях. Об одной из таких моделей мы сейчас и поговорим.

Обзор Dreame F10

Говорить мы будем о Dreame F10 — компактном роботе-пылесосе, который позиционируется как решение для ежедневной поддерживающей уборки в квартирах небольшой и средней площади. Это устройство базового уровня с набором современных функций для эффективной сухой и влажной уборки. В верхней части корпуса расположен лидар. Устройство выпускается в чёрном и белом цветах, но премиальных функций вроде поднимающихся колёс, как у L40s Ultra, здесь нет.

В основе модели лежит проверенная технология определения местоположения с множественными датчиками и лазерным дальномером (лидаром) в верхней части корпуса. Всё это позволяет эффективно ориентироваться в пространстве, избегать препятствий и строить карту уборки в приложении. Несмотря на относительно невысокую цену (чуть меньше 20 000 рублей), алгоритмы движения оптимизированы для работы в типовых квартирах, где часто встречаются узкие проходы и множество препятствий.

Модель F10 поддерживает управление через мобильное приложение, где можно настроить расписание уборки, выбрать режимы работы, задать зоны уборки и отслеживать состояние устройства. Интерфейс приложения полностью на русском языке, поэтому разбираться в нём не придётся.

Я всегда говорил, что роботы-пылесосы могут уступать большим решениям в удалении сложных загрязнений. Но если убираться не раз в две недели, а запускать его ежедневно, то и не будет такой грязи, которую сложно убрать. А ещё робот может мыть пол, что делает его ещё более универсальным. Хотя после прохода на максимальной силе всасывания 13 000 Па у грязи останется мало шансов.

Комплект поставки Dreame F10

В комплект поставки Dreame F10 входят все необходимые компоненты для начала работы. В коробке вы найдёте сам робот-пылесос и зарядную базу, которая обеспечивает автоматическую подзарядку устройства между циклами уборки, а также резервуар для воды с салфеткой для уборки и щёточку для чистки пылесоса (она зафиксирована под крышкой, рядом с контейнером для пыли).

Упаковка выполнена качественно и защищает устройство при транспортировке. Все элементы надёжно зафиксированы в специальных формованных вкладышах, что исключает повреждения при доставке даже самым неаккуратным курьером.

Запасной боковой щётки в комплекте нет, но её всегда можно купить, когда она износится. Впрочем, даже при ежедневной уборке это произойдёт не раньше чем через год. Устанавливается и снимается боковая щётка простым защёлкиванием.

Зарядная база и автономность

Зарядная база Dreame F10 выполнена в минималистичном дизайне и легко вписывается в любой интерьер. Компактные размеры позволяют разместить её даже в небольших помещениях, а благодаря невысокой конструкции база не привлекает лишнего внимания. Материалы отделки подобраны таким образом, чтобы поверхности не собирали отпечатки пальцев и пыль, особенно если вы выберете устройство в белом цвете.

Конструкция базы продумана с точки зрения безопасности — все контакты надёжно защищены. Кабель питания имеет достаточную длину для размещения базы в удобном месте без использования удлинителей. Основание снабжено противоскользящим покрытием. Просто протрите пол перед его установкой, дайте подсохнуть, и база не будет смещаться. Если под ней изначально будет пыль, специальный слой просто не дотянется до поверхности и будет скользить по пылинкам.

Мобильное приложение Dreamehome обеспечивает простое управление всеми функциями робота. Здесь можно настроить расписание уборки, выбрать мощность всасывания и получать уведомления о состоянии устройства. Если вы до этого пользовались другими устройствами Dreame, то всё будет знакомо.

Но даже для неопытных пользователей интерфейс приложения окажется интуитивно понятным. Все основные функции вынесены на главный экран, а дополнительные настройки логично организованы в подменю.

Что умеет робот-пылесос Dreame F10

Основной задачей Dreame F10, как и любого другого пылесоса, является уборка помещений в автоматическом режиме. Для этого его оснастили системой интеллектуальной навигации с множественными датчиками, благодаря которым он эффективно перемещается по помещению. Робот оснащён датчиками препятствий, которые помогают избегать столкновений с мебелью и другими предметами. Эта система работает в режиме реального времени, постоянно анализируя окружающее пространство.

Как я уже сказал, алгоритмы движения разработаны с учётом особенностей типичных российских квартир — узких коридоров, большого количества мебели и различных напольных покрытий. Робот способен запоминать планировку помещения и оптимизировать маршруты уборки для повышения эффективности. Новинка даже может строить карты разных этажей многоквартирного дома.

Система автоматического возврата на базу активируется при низком заряде аккумулятора или по завершении цикла уборки. Робот самостоятельно находит зарядную станцию и подключается к ней для восполнения энергии. Процесс поиска базы оптимизирован и занимает минимум времени. Пылесос буквально на пару секунд «задумается» и поедет к цели. Главное, чтобы база была подключена к розетке.

Для эффективной очистки различных поверхностей используется сочетание основной щётки с V-образной конструкцией и одной боковой щётки. Раньше мне казалось, что одна щётка обеспечивает менее качественную уборку, но это скорее вопрос оптимизации системы построения маршрута.

Главная особенность центральной щётки в том, что она препятствует наматыванию ниток, волос и шерсти домашних животных. Когда она выполнена в классическом формате с ворсинками, чистить её приходится довольно часто, а мягкая резиновая конструкция обеспечивает достаточную силу всасывания и снижает риск спутывания. Если на неё всё же что-то намотается, комплектная щёточка с лезвием позволит быстро решить эту проблему. А ещё её можно мыть под струёй воды.

Система фильтрации включает многоуровневую очистку воздуха с HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены. Это особенно важно для семей с маленькими детьми или людей, страдающих аллергией.

Универсальный робот-пылесос для разных покрытий

Dreame F10 показывает стабильную работу на большинстве типов напольных покрытий. На ламинате, плитке и линолеуме робот эффективно собирает пыль, крошки и шерсть домашних животных. После основного прохода, если включена функция мытья полов, он проводит и влажную уборку.

Если на пути попадается ковёр высотой до пары сантиметров, робот легко заедет на него. А если настроить запретные зоны, то он обойдёт ковёр и не будет проводить уборку этой части комнаты. Если же вы хотите убирать ковры, то вам понравится система адаптивной регулировки мощности. Она увеличивает силу всасывания при обнаружении ковровых покрытий, что повышает качество уборки без вмешательства пользователя.

Особенно хорошо Dreame F10 проявляет себя при уборке кухонь и прихожих, где обычно скапливается больше всего мелкого мусора — от крошек после завтрака до пыли с обуви. Последней особенно много зимой и осенью. Согласитесь, что вы вряд ли будете пылесосить прихожую каждый раз, когда приходите с работы. Зато робот сделает это за вас, чтобы песок не разносился по всей квартире.

На сколько хватает робота-пылесоса Dreame F10

Dreame F10 оснащён современным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, который обеспечивает до 300 минут непрерывной работы в режиме минимальной мощности всасывания. За это время можно убрать даже несколько квартир. Но если у вас много ковров и устройство часто работает в режиме максимальной мощности, а квартира или дом очень большие, энергии может не хватить. В этом случае пылесос вернётся на базу, зарядится и продолжит уборку с того места, где остановился.

Полный цикл зарядки занимает около 4–5 часов, что позволяет использовать устройство для ежедневной уборки без ограничений. При этом за первые полчаса аккумулятор наполняется на 30%.

Устройства с небольшой батареей делают уборку не полностью. Это не проблема, если вы уходите на целый день, но если вышли буквально на полчаса-час, хочется вернуться в полностью чистую, а не наполовину убранную квартиру.

Обслуживание и уход

Dreame F10 требует минимального обслуживания, что особенно важно для занятых пользователей. Конечно, у него нет отдельного внешнего контейнера для мусора, но встроенного пылесборника объёмом 0,57 литра хватит на несколько дней при ежедневной уборке.

Резервуар для воды также имеет объём 0,57 литра. Его хватит на 2–3 влажные уборки средней квартиры. Но если вы пользуетесь устройством в таком режиме, лучше докупить подкладку под салфетку, чтобы после уборки, когда она остаётся влажной, не портилось напольное покрытие под роботом.

Как я уже сказал выше, боковая и основная щётки почти не нуждаются в очистке от намотавшихся волос и ниток. Тем не менее, если понадобится это сделать, обе они снимаются и легко чистятся.

Если вы, как и я, забываете об обслуживании своего пылесоса, приложение напомнит вам о необходимости замены расходных материалов, что помогает поддерживать робота в оптимальном состоянии. Предупреждение выводится заранее, чтобы у вас было время заказать новые расходники. Все расходники легко найти в продаже, а стоят они вполне разумно.

Характеристики Dreame F10

Характеристика Значение Размеры 350×350×96,2 мм Вес 3,28 кг Мощность всасывания 13 000 Па Автоматическая регулировка мощности всасывания да Объём пылесборника 570 мл Ёмкость аккумулятора 5200 мА·ч Время работы до 300 минут Время зарядки 4–5 часов Высота преодолеваемых препятствий 15 мм Система навигации датчики препятствий, лидар Тип уборки сухая и влажная Тип фильтра HEPA Управление мобильное приложение, кнопки на корпусе Поддержка голосовых ассистентов да Где купить На официальном сайте

Стоит ли покупать робот-пылесос Dreame F10

Dreame F10 — это продуманный робот-пылесос с оптимальным набором функций, который отлично подойдёт для тех, кто делает первые шаги в мире автоматической уборки или ищет надёжное устройство для ежедневного использования. Устройство особенно хорошо проявляет себя в небольших и средних квартирах с преимущественно твёрдыми полами.

Относительно невысокая цена позволяет купить его, чтобы попробовать такой тип уборки, а при желании потом перейти на более дорогие и продвинутые модели. Робот не предлагает премиальных функций вроде внешнего пылесборника, системы автоматического заполнения водой или сушки салфеток, но честно выполняет основные задачи на высоком уровне.

Dreame F10 можно покупать, если вам нужен надёжный инструмент для ежедневной уборки. И пусть это компромисс между функциональностью и стоимостью, но в этом ценовом диапазоне он точно заслуживает внимания.

