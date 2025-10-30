Робот-пылесос, который моет полы по-настоящему. Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Артем Сутягин

Робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete стал одним из самых интересных релизов 2025 года, и причин для этого несколько. Во-первых, это первый в мире моющий робот с технологией AquaRoll, которая действительно меняет подход к влажной уборке. Во-вторых, модель получила рекордную мощность всасывания 30 000 Па, что выводит её в абсолютные лидеры сегмента. Проверив эту модель на себе, я готов поделиться своими впечатлениями и рассказать, стоит ли эта машина своих денег. Спойлер: денег на неё просят очень немало.

Робот-пылесос, который моет полы по-настоящему. Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Этот ролик сделан для того, чтобы действительно мыть полы и вырез в корпусе тут не просто так. Фото.

Этот ролик сделан для того, чтобы действительно мыть полы и вырез в корпусе тут не просто так.

Что в комплекте с роботом-пылесосом

Когда мне привезли Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, я был рад, что доставка была до двери. Коробка просто огромная и очень тяжёлая. Поэтому сразу предупрежу, что если вы хотите его купить на маркетплейсе, не пожалейте несколько сотен рублей на доставку. Самому нести его будет очень тяжело. Но это не недостаток, а скорее особенность, ведь и сам робот из-за большого количества сложных механизмов весит много, и комплект поставки очень богатый.

Что в комплекте с роботом-пылесосом. Коробка большая и тяжелая. Фото.

Коробка большая и тяжелая.

Открыв коробку, я в очередной раз обратил внимание на слово «Complete» в названии — и это не просто маркетинг. Помимо самого робота и базовой станции, производитель укомплектовал устройство внушительным набором расходных материалов, чтобы пользователь не задумывался о покупке дополнительных элементов в ближайшее время.

В коробке можно найти сам пылесос, чистящую станцию с зарядкой, кабель питания, щётку для очистки, два мешка для сбора мусора, две банки с моющим средством. Основные щётки, боковая щётка и валик уже установлены на пылесос, чтобы можно было сразу начать им пользоваться, вытащив две транспортировочные прокладки.

Что в комплекте с роботом-пылесосом. Комплект поставки. Фото.

Комплект поставки.

Такая комплектация действительно богатая, но сама по себе она не оправдывает стоимость гаджета — 149 990 рублей. При такой цене сразу понятно, что придираться тут можно только ради самого факта придирок. Это вершина технологий, и просто так подобный ценник никто не повесит, а значит, надо понять, почему он столько стоит, а не придираться просто так. Поэтому нам в первую очередь интересны его характеристики и возможности. О них мы поговорим чуть ниже, а пока посмотрим сводные характеристики и поговорим о внешнем виде, ведь тут тоже есть что обсудить.

ХарактеристикаЗначение
Высота преодоления препятствий8 см (двухуровневый порог), 4,2 см (одноуровневый порог)
Емкость аккумулятора6400 мАч
Максимальная мощность всасывания30 000 Па
НавигацияLIDAR, камеры, 3D-система
Размеры базовой станции420 х 440 х 505 мм, 11,1 кг
Емкость резервуаров для чистой воды4 л
Емкость резервуаров для использованной воды3,5 л
Размеры робота-пылесоса350 х 350 х 97,5 мм (с убранным лидаром), 350 х 350 х 120 мм (с поднятым лидаром), 5,8 кг
Емкость контейнера для мусора310 мл
Емкость контейнера для чистой воды100 мл
Емкость контейнера для использованной воды140 мл
Поднятие основной щеткиДа
Поднятие боковой щеткиДа
Выдвигание боковой щеткиДа
Выдвигание швабрыДа
Голосовое управлениеДа
Сушка горячим воздухомДа
Где купитьНа официальном сайте

Красивый робот-пылесос

База выглядит добротно и включает в себя резервуар для чистой воды на 4 литра, контейнер для грязной воды на 3,5 литра, двойной контейнер для чистящих средств, уже установленный мешок для эвакуации мусора из контейнера самого пылесоса и все необходимые датчики для автоматического обслуживания робота. Она же заряжает его в перерыве между уборками. Размеры станции составляют 420 × 440 × 505 мм при весе 11,1 кг. Это довольно массивная конструкция, но, учитывая её технологичность, так и должно быть. Да и стоять она будет более устойчиво.

Красивый робот-пылесос. Базовая станция сама по себе выглядит стильно и выполнена в стиле бренда. Фото.

Базовая станция сама по себе выглядит стильно и выполнена в стиле бренда.

Дизайн Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete выдержан в минималистичном стиле с преобладанием белого цвета, что делает его универсальным для любого интерьера. Корпус робота имеет размеры 350 × 350 мм, а высота зависит от положения лидара: с убранным — всего 97,5 мм, с поднятым — 120 мм. Эта особенность позволяет роботу проезжать под низкой мебелью. В моём случае это было отличным решением, ведь до этого мне приходилось выбирать модели без лидара, чтобы они могли умещаться под стеллажами.

Красивый робот-пылесос. Корпус робота большой, но удобно разбирается для обслуживания. Фото.

Корпус робота большой, но удобно разбирается для обслуживания

Вес самого пылесоса составляет 5,8 кг, что несколько больше среднего, и это сразу чувствуется, когда берёшь его в руки. Благо делать это надо будет нечасто. Такой вес обусловлен наличием продвинутой роликовой системы влажной уборки и мощного аккумулятора на 6400 мАч.

На верхней панели расположены кнопки управления и лидар VersaLift LDS, который как раз и прячется в корпус при необходимости. Спереди установлены две HD-камеры для навигации и распознавания объектов, а снизу скрывается одна из главных фишек модели — роликовая швабра AquaRoll.

Красивый робот-пылесос. Такая камера видит все. Фото.

Такая камера видит все.

Что умеет Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Самое интересное начинается, когда переходишь к функциональным возможностям Aqua10 Ultra Roller Complete. Робот способен на сухую, влажную и комбинированную уборку, причём переключение между режимами происходит автоматически в зависимости от типа покрытия.

Главная фишка модели — технология AquaRoll, которая, как заявлено, полностью меняет подход к влажной уборке. В отличие от классических роботов с обычными тряпками, здесь реализована система с 12 форсунками, подающими чистую воду непосредственно на роликовую швабру во время работы. Ролик вращается со скоростью до 100 об/мин и прижимается к полу с усилием 9–11 Н, что обеспечивает качественное удаление загрязнений. Грязная вода при этом не смешивается с чистой — она сразу отводится в отдельный резервуар объёмом 140 мл. Протестировав эту систему на «вчерашних» пятнах от кофе и следах от обуви, могу подтвердить: работает отлично.

Что умеет Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Ролик будет пушистым не только когда пылесос новый. Фото.

Ролик будет пушистым не только когда пылесос новый.

Роботы-пылесосы обычно нужны для того, чтобы поддерживать чистоту между крупными уборками или просто не доводить до них, но если что-то пролили и это засохло, то обычные модели не справляются. Я знаю считанные устройства, которые могут действительно отмыть пол, и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — одно из них. Субъективно он справляется с пятнами, которые не по силам другим моделям, но прямого сравнения я не проводил, поэтому утверждать не буду.

Ещё одна инновация — технология FluffRoll, которая располагается позади основного ролика. Это специальный модуль, основной задачей которого является распушать и очищать ворс роликовой швабры, чтобы та не слёживалась и сохраняла эффективность уборки. После нескольких моек, которые я провёл, ролик остался мягким и чистым. Не знаю, как будет дальше, но пока всё работает отлично, и предпосылок к тому, чтобы что-то изменилось, нет.

Что умеет Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Если снять ролик, можно просто засмотреться на красоту, которая под ним скрывается. Фото.

Если снять ролик, можно просто засмотреться на красоту, которая под ним скрывается.

Роботы-пылесосы давно начали получать те или иные системы для улучшения работы в домах с коврами, а новинка от Dreame пошла дальше и получила функцию AutoSeal. Она предлагает роликовый щиток, который автоматически закрывает швабру при обнаружении коврового покрытия. Как только датчики понимают, что под роботом ковёр, специальный щиток изолирует влажный модуль, предотвращая намокание ворса.

До этого пылесосы просто приподнимали швабру или просто переставали подавать на неё воду, но ковры всё равно намокали и превращались в благодатную среду для развития бактерий и запахов. А ещё боковая щётка выдвигается для тщательной уборки в углах. То есть непромытая полоска шириной примерно 5–7 сантиметров, которая является нормой для классических моделей, тут просто невозможна.

Что умеет Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Ролик не просто крутится, но и выдвигается сбоку от пылесоса для лучше уборки вдоль стен. Фото.

Ролик не просто крутится, но и выдвигается сбоку от пылесоса для лучше уборки вдоль стен.

С сухой уборкой здесь тоже всё на высшем уровне благодаря технологии Vormax с мощностью всасывания 30 000 Па. Это один из самых высоких показателей на рынке. С такой мощностью можно даже вычищать пыль из половых щелей, где её скапливается очень много.

Ещё больше с этим поможет двойная система щёток HyperStream с функцией антизапутывания. Вместо одной центральной турбощётки, как у всех, здесь установлены две, работающие синхронно и вращающиеся в противоположных направлениях. Плюс обе щётки могут подниматься при влажной уборке и обнаружении луж.

Что умеет Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Щетки двойные, а при необходимости они вытаскиваются блоком в одно движение. Фото.

Щетки двойные, а при необходимости они вытаскиваются блоком в одно движение.

Чтобы вам не задумываться о том, насколько у вас грязно, робот умеет обнаруживать степень загрязнения и автоматически корректировать режим уборки, запуская дополнительную промывку швабр и повторное мытьё особо грязных участков. Кроме этого поддерживается голосовое управление. Также реализована функция поиска питомцев через камеры и отправка фотографий препятствий в приложение.

Пылесос со станцией самоочистки

База Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — это не просто зарядная станция, а полноценный центр обслуживания. После каждой уборки робот автоматически сгружает собранный мусор в большой мешок внутри станции. Также во время обслуживания робот наполнится чистой водой и почистит ролик.

Пылесос со станцией самоочистки. Пылесос заезжает в этот «гараж» и начинается обслуживание. Фото.

Пылесос заезжает в этот «гараж» и начинается обслуживание.

Эта технология получила название ThermoHub и создана как раз для самоочистки роликовой швабры. После влажной уборки станция промывает ролик с температурой до 100 °C, эффективно удаляя жир и стойкие загрязнения. Затем включается сушка горячим воздухом, благодаря чему к следующему циклу швабра будет полностью сухая и чистая. Это критически важно для предотвращения появления неприятных запахов и бактерий.

Пылесос со станцией самоочистки. Тут ролик не только промывается, но и сушится. Фото.

Тут ролик не только промывается, но и сушится.

В базе также предусмотрен автоматический дозатор с двумя отсеками для разных типов моющих средств. Резервуары на 4 литра чистой и 3,5 литра грязной воды обеспечивают полную автономность на несколько циклов уборки. Даже сам мешок для мусора сушится горячим воздухом, что предотвращает размножение микроорганизмов.

Пылесос со станцией самоочистки. Сюда заливаются моющие средства. Фото.

Сюда заливаются моющие средства.

Пылесос, который обходит препятствия

Навигация в Aqua10 Ultra Roller Complete построена на базе лазерного лидара VersaLift LDS в сочетании с двумя HD-камерами и системой OmniSight 2.0. Лидар сканирует помещение и строит точную карту в режиме реального времени, а камеры распознают объекты и препятствия.

Пылесос, который обходит препятствия. В базовом состоянии LIDAR находится внутри корпуса, но для определения местоположения он выезжает из корпуса. Фото.

В базовом состоянии LIDAR находится внутри корпуса, но для определения местоположения он выезжает из корпуса.

Для обнаружения мелких предметов на полу используется технология StereoEdge — боковое 3D-сканирование на основе структурированного света с LED-подсветкой. Благодаря этому робот видит лежащие кабели, носки, игрушки и прочие мелочи, которые обычные модели часто пытаются затянуть в щётки, а в итоге застревают и ждут, пока вы их спасёте. Тут это не должно быть проблемой.

Отдельного внимания заслуживает система преодоления препятствий ProLeap. Робот способен взбираться на двухуровневые пороги высотой до 8 см и одноуровневые до 4,2 см. Конечно, по полноценной лестнице он шагать не сможет, но толстые ковры и пороги между комнатами проблемой для него точно не будут. Специальный механизм выдвигает колёса и упоры, приподнимая пылесос и повышая проходимость.

Пылесос, который обходит препятствия. Это не просто колеса, а целая конструкция для повышения проходимости. Фото.

Это не просто колеса, а целая конструкция для повышения проходимости.

Выше я уже говорил про способность выдвигать ролик для лучшей уборки, но не сказать ещё раз об этом просто нельзя. Технология SideReach действительно помогает тщательно убирать в углах и вдоль плинтусов. При приближении к стене или углу швабра автоматически выдвигается на несколько сантиметров, позволяя дотянуться до труднодоступных мест.

Хороший робот-пылесос для дома

Протестировав Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete в трёхкомнатной квартире площадью около 80 квадратных метров, я заметил, что полная уборка квартиры занимает примерно 60–65 минут, а влажная чуть больше. После полного комбинированного цикла у робота остаётся примерно четверть заряда от аккумулятора на 6400 мАч. Но если площадь существенно больше и аккумулятора не хватит, робот сам поедет на зарядку, а потом продолжит уборку.

Хороший робот-пылесос для дома. Зарядка производится через эти контакты в задней части. Фото.

Зарядка производится через эти контакты в задней части.

Карта помещения строится быстро и точно — уже после первой уборки робот запомнил расположение всех комнат, мебели и препятствий. В приложении можно создавать виртуальные стены, запретные зоны, настраивать последовательность уборки комнат и выбирать режимы для разных типов покрытий.

При влажной уборке робот периодически возвращается на базу, чтобы освежить ролик, пополнить резервуар с чистой водой и выгрузить грязную. Затем он автоматически возвращается в ту же точку и продолжает работу. Это особенно удобно при уборке больших площадей или при сильных загрязнениях после вчерашнего прихода друзей. У меня от них обычно остаётся много мусора. Вот такие у меня друзья.

Уровень шума во время работы вполне приемлемый. На максимальной мощности всасывания слышно работу двигателя, но если не ходить за пылесосом и не вслушиваться в его работу, то проблемой это не будет. Тем более ничего не мешает запускать уборки, когда уходишь на работу или в магазин.

Хороший робот-пылесос для дома. Дополнительно помогает уборке классическая боковая щетка (она тоже выдвигается), собирающая мусор под пылесос. Фото.

Дополнительно помогает уборке классическая боковая щетка (она тоже выдвигается), собирающая мусор под пылесос.

Важное преимущество, о котором хочется сказать ещё раз, — убирающийся лидар. Это отличный вариант, если у вас, как у меня, есть шкафы или диваны на невысоких ножках. Именно под такими препятствиями скапливается много мусора, и лишние пара сантиметров могут помешать роботу заехать под них. Тут пространства для манёвра будет существенно больше. Да и ножки стульев и столов Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete обходит аккуратно, почти не оставляя необработанных участков.

Стоит ли покупать Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — это действительно флагманский робот-пылесос 2025 года, который оправдывает свою высокую стоимость. Технология AquaRoll с подачей чистой воды на роликовую швабру решает главную проблему влажной уборки — размазывание грязи. Мощность всасывания 30 000 Па обеспечивает глубокую сухую уборку, а система HyperStream с двумя щётками эффективно справляется с волосами и шерстью.

Навигация работает безупречно, преодоление препятствий до 8 см (в два этапа) расширяет зону покрытия, а высокая автономность благодаря продвинутой базовой станции делает участие пользователя минимальным. По сути, вам надо будет раз в 1–3 недели (в зависимости от частоты уборки) слить воду, залить чистую и поменять мешок для пыли.

Стоит ли покупать Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. С такими контейнерами вам не придется думать о том, чтобы подлить воду в пылесос. Фото.

С такими контейнерами вам не придется думать о том, чтобы подлить воду в пылесос.

Стоит ли покупать Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Мешки тоже меняются в пару движений. Фото.

Мешки тоже меняются в пару движений.

В остальное время робот будет обслуживать себя сам. Даже щётка будет всегда чистой благодаря самоочистке с температурой до 100 °C, высушенной горячим воздухом и расчёсанной специальным конструктивным модулем. Всё это позволяет не падать эффективности уборки, а также избавляет от запахов и бактерий.

К минусам я могу отнести только высокую стоимость и довольно массивные размеры базовой станции. Для неё действительно придётся найти место. По площади она занимает места примерно как среднего размера табурет.

Стоит ли покупать Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. С такими «глазами» робот действительно хорошо ориентируется в пространстве. Фото.

С такими «глазами» робот действительно хорошо ориентируется в пространстве.

Покупать или нет этот пылесос при всех его особенностях — решать вам. Для себя я решил, что своих денег он стоит. Любые технологии стоят денег, а когда они все сошлись в одном устройстве, то рост ценника неудивителен. Если вы найдёте его по скидке, а такое встречается, то будет ещё приятней.

Тем, кто ценит автономность и не хочет постоянно обслуживать технику вручную, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete станет отличным выбором. Однако если вы моете полы редко, живёте без животных и ковров, а генеральная уборка для вас не рутина, а ритуал, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные модели — выгода от всех продвинутых функций для вас будет не такой заметной.

