Робот-пылесос, который реально хорошо моет полы, отдают со скидкой

Несмотря на то что роботы-пылесосы по праву считаются одними из лучших устройств умного дома, большинство из них не так полезны, как кажется. Даже моющие модели, которые имеют встроенный контейнер для воды и специальную подошву-швабру, не только не отмывают пол, а, напротив, только развозят по нему грязь. В принципе, странно ожидать другого от устройства, которое елозит грязной тряпкой по линолеуму, ламинату или паркету площадью 40-50 или даже 60 квадратных метров без промежуточной промывки.

Обычные моющие роботы-пылесосы просто развозят грязь и пыль, которую собирают своей шваброй, по полу, фактически оставляя на нём большую часть собранного. По итогу владелец получает только имитацию влажной уборки и не более того.

Впрочем, не все современные роботы-пылесосы такие грязнули. Да, исправить эту экзистенциальную проблему было сложно, но инженеры Redroad смогли разработать модель, которая не просто возит шваброй по полу до завершения цикла уборки, а периодически промывает её, как и положено по гигиеническим нормам.

Моющий робот-пылесос — какой выбрать

Redroad G10 — это робот-пылесос, который отмывает полы, а не развозит по ним грязь. Для этого разработчики серьёзно переработали внутреннее устройство самого пылесоса и его док-станции. Несмотря на то что внешне гаджет почти не отличается от других представителей своего класса, по факту из него получилась продвинутая машина для уборки, у которой почти нет альтернатив.

Redroad G10 снабдили подъёмным механизмом, который приподнимает чистящую подошву. Она срабатывает в двух случаях: когда пылесос заезжает на ковёр и когда отмоет 10 квадратных метров.

Док-станция Redroad G10 , от которой он заряжается, имеет два резервуара для воды. Один из них для чистой, а второй — для отработанной. Они используются для промывки моющей подошвы, чтобы пылесос не развозил грязь по полу.

, от которой он заряжается, имеет два резервуара для воды. Один из них для чистой, а второй — для отработанной. Они используются для промывки моющей подошвы, чтобы пылесос не развозил грязь по полу. Отмыв 10 квадратных метров пола, Redroad G10 поднимает подошву, чтобы не запачкать пол и едет промываться. После этого он, не опуская подошвы, возвращается на место, с которого уехал, и продолжает уборку.

А, чтобы моющая подошва пылесоса не пахла, док-станцию снабдили функцией электрофизического обеззараживания. Она убивает все микробы и запахи, а также предотвращает образование плесени и грибка.

Купить Redroad G10

Все же знают, как может вонять тряпка для мытья полов, если её не вымыть после влажной уборки? Redroad G10 предотвращает это за счёт промывки обеззараженной водой. Главное — не забывать время от времени наполнять контейнер с чистой водой и выливать отработанную.

Робот-пылесос с самоочисткой

К чему такие сложности, спросите вы? На самом деле оно того стоит. Вспомните, как вы моете полы: вы смачиваете швабру, потом собираете всю пыль и грязь, а затем промываете её. Если возить шваброй по полу, не промывая, полноценной уборки не получится. Часть мусора непременно останется на полу. А поскольку вы намочите его влагой от тряпки или швабры, он скорее всего ещё и прилипнет. Redroad G10 позволяет этого не допустить.

В этом ему помогает не только функция периодической промывки, но и особая техника мытья полов. Подошва, которая используется в качестве швабры, снабжена не только лифтом, но и особым приводом, издающим до 3000 колебаний в минуту. Таким образом удаётся сымитировать мытье полов руками.

Redroad G10 — купить

Вот простое сравнение: обычные моющие пылесосы в процессе движения выдавливают небольшие порции влаги, которые распределяются по поверхности швабры, которая в свою очередь смачивает пол. За счёт этого достигается эффект влажной уборки — пылесос вроде бы оставил после себя влажный след, но очистить пол от прилипшей грязи или, например, въевшихся пятен оказывается проблематично.

Redroad G10 работает иначе. Его электропривод, позволяющий подошве двигаться вперёд-назад, создаёт трущие движения. То есть пылесос как бы оттирает грязь. Ведь именно так делаем мы сами, не правда ли? Мы трём тряпкой или губкой по области с въевшимся загрязнением, чтобы оттереть его. Это намного более эффективная методика, чем S-, Y- или U-образные движения. Так что Redroad G10 можно назвать роботом-пылесосом, который реально умеет мыть полы и отмывает их.

Купить Redroad G10

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