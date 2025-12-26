Робот-пылесос, который все делает сам: нашли на Ozon модель Redroad R10 за смешные деньги

Юрий Кудлович

В современной жизни хочется не очень хочется тратить время на рутину, тем более что времени порой не хватает не только на отдых, но даже на общение с семьей. Но как сделать, чтобы бытовые задачи решались без напоминаний и постоянного контроля? Под такую философию был создан робот-пылесос Redroad R10. Это не просто устройство для поддержания чистоты в комнате, а полноценный домашний помощник, который берет уборку на себя от начала и до конца. А цена на него сейчас прямо смешная.

Робот-пылесос, который все делает сам: нашли на Ozon модель Redroad R10 за смешные деньги. Отличный пылесос Redroad R10 по хорошей скидке — такое предложение встречается не каждый день. Фото.

Отличный пылесос Redroad R10 по хорошей скидке — такое предложение встречается не каждый день

На Ozon действует ограниченная по времени акция: Redroad R10 можно купить со скидкой за 14 тысяч рублей, а с промокодом еще на 500 рублей дешевле. С учетом возможностей этой модели предложение выглядит действительно заманчивым.

Купить Redroad R10 на Ozon

Кому нужен пылесос Redroad R10

Роботы-пылесосы уже давно бороздят просторы квартир и домов. Вот только основную проблему человечества они решают лишь частично: да, они убираются сами, но потом их все равно приходится обслуживать. Так что каждая уборка обычно завершается полуразборкой устройства для очистки контейнера, щеток и тряпочек для влажной уборки. Это отменяет весь положительный эффект от использования робота.

Кому нужен пылесос Redroad R10. Пылесос мощный, здесь аж 4000 Па на всасывание. Фото.

Пылесос мощный, здесь аж 4000 Па на всасывание

И вот, главное, что отличает Redroad R10 от большинства роботов-пылесосов — это станция автоматической очистки пылесборника. После завершения уборки робот сам возвращается на базу, где весь собранный мусор мощным потоком воздуха перемещается в герметичный мешок объемом 4 литра. Что требуется от вас? Да почти ничего.

Вам не нужно после каждой уборки вытряхивать контейнер, контактируя с пылью или шерстью. В зависимости от частоты уборки, обслуживать мешок потребуется аж раз в несколько месяцев. И тут честно можно сказать, что Redroad R10 не только сам убирает, но и обслуживает себя тоже сам. Согласитесь, именно так и должен работать по-настоящему умный робот?

Какие типы уборки поддерживает Redroad R10

Пылесосы Redroad R10 одинаково хорошо справляются и с сухой, и с влажной уборкой. Мощность всасывания здесь 4000 Па, что позволяет эффективно собирать пыль, песок, крошки, шерсть и более крупный мусор. То, что нужно для владельцев домашних животных и семей с детьми.

Redroad R10Характеристики
Объем пылесборника300 мл
Тип уборкиСухая и влажная
Время работы от аккумулятора150 минут
Сила всасывания4000 Па
Объем резервуара для воды350 мл
Объем станции самоочистки4 л
Емкость аккумулятора3200 мА*ч
Вес4 кг

За влажную уборку в этой модели отвечает интеллектуальная система. Она состоит из умной электронной начинки и бака для жидкости с заслонкой, которая дозирует подачу воды. Благодаря этому полы очищаются без разводов, а пылесос не оставляет луж.

Какие типы уборки поддерживает Redroad R10. Пылесос почти универсален. Фото.

Пылесос почти универсален

Количество воды, попадающей на тряпку, небольшое: следы от уборки быстро высыхают, так что не навредят ламинату и паркету. При этом качество уборки от этого не страдает: устройство справляется даже с липкими пятнами от напитков или соусов.

Почему Redroad R10 не сталкивается с котами

Качество автономной уборки у роботов не ограничено только мощностью всасывания или качеством подачи воды. Еще одна важная штука в Redroad R10 это умная навигация. С точки зрения электроники, этот робот не слепой: он сканирует пространство, строит точную карту помещения и сам продумывает оптимальный маршрут уборки. Так что он не хаотично ездит по всей квартире, а действует логично и не затирает до дыр один и тот же квадратный метр.

Почему Redroad R10 не сталкивается с котами. Система навигации здесь как в автомобилях Tesla. Фото.

Система навигации здесь как в автомобилях Tesla

В этом ему помогают лазерные датчики LDS. Это они могут распознавать чуть ли не любые препятствия: провода, обувь, ножки мебели. Поэтому робот заранее снижает скорость и аккуратно объезжает объекты, редко застревает и не сталкивается со стенами и котами. Это очень важно в небольших квартирах с полной меблировкой.

Как управлять роботом Redroad R10

Несмотря на наличие интеллекта, Redroad R10 все равно может управляться вручную. Он подключается к домашней сети и взаимодействует с пользователем через мобильное приложение. В нем можно задавать зоны уборки, настраивать режимы работы и запрещать въезд в определенные области при помощи виртуальных стен.

Как управлять роботом Redroad R10. В приложении можно менять разные параметры и строить виртуальные стены. Фото.

В приложении можно менять разные параметры и строить виртуальные стены

Это удобно, если нужно убрать только кухню после готовки или пройтись по прихожей после гостей. А еще в настройках можно исключить ковры во время влажной уборки. Ну а если не хочется вникать в настройки, то робот прекрасно справляется и в полностью автоматическом режиме.

Как долго работает Redroad R10 от одного заряда

Новый Redroad R10 рассчитан как на небольшие квартиры, так и на просторные дома. Время автономной работы здесь достигает 150 минут. За это время пылесос успевает убрать несколько комнат, перепрыгивая пороги высотой до 2 см. В общем, универсальный солдат.

Как долго работает Redroad R10 от одного заряда. Работает относительно тихо — примерно как телевизор на средней громкости. Фото.

Работает относительно тихо — примерно как телевизор на средней громкости

При этом уровень шума никогда не превышает 68 дБ, так что робот почти не будет мешать работе, отдыху или разговору.

Сколько стоит робот-пылесос Redroad R10

Это тот редкий случай, когда технологии действительно экономят время и силы, а не добавляют хлопот с настройкой и обслуживанием. А сейчас, благодаря акции на Ozon и дополнительному промокоду R102026PP на 500 рублей, это еще и максимально выгодная покупка.

Если вы всегда хотели доверить уборку умному устройству и забыть о бытовой рутине, то сейчас самое время. Всего за 14 тысяч рублей Redroad R10 справится с этой задачей лучше большинства конкурентов в своем классе.

Новости по теме
Как узнать, выйдет ли на ваш смартфон Xiaomi обновление HyperOS 3.1
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
Как платить смартфоном бесконтактно без NFC. На Android заработал “Вжух” от Сбербанка

Представьте, что ваш старенький Android без NFC внезапно научился платить в магазине так же легко, как флагман за тысячу долларов. Никаких наклеек, стикеров, чипов и хакерских программ, а вместо них просто маленькая технология, которая все меняет. Сначала она появилась на айфонах, а теперь прилетела и на Android.

Читать далее
DOOGEE S200 Max — защищенный смартфон, который работает там, где твой сяоми даже не включится

DOOGEE представила новый флагман в линейке защищённых смартфонов — S200 Max. Это устройство для тех, кто ценит автономность, прочность и необычный дизайн. Новинка получила аккумулятор на 22 000 мАч, два мощных фонарика, уникальный квадратный дисплей на задней панели и полную защиту от внешних воздействий. Такой смартфон подойдёт и для тяжёлой работы, и для путешествий, и для экстремального отдыха.

Читать далее
Lenovo Legion Go 2 выйдет уже на следующей неделе. Что о ней известно

Мир портативных игровых устройств переживает настоящий бум, и я не могу не отметить, что каждый новый анонс приносит все более впечатляющие технические характеристики. Согласно информации от надежного инсайдера Эвана Бласса, компания Lenovo готовится представить свою новую портативную игровую консоль Legion Go 2 уже на следующей неделе в рамках выставки IFA 2025.Когда выйдет Lenovo Legion Go 2Выставка IFA 2025 откроется 5 сентября, и именно в этот день, по всей видимости, Lenovo представит свои долгожданные новинки. Помимо консоли Legion Go 2, компания также планирует показать инновационный ноутбук с поворачивающимся дисплеем, который можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.Такой подход к презентации новых устройств становится все более популярным среди производителей игрового оборудования, поскольку позволяет продемонстрировать не только отдельные продукты, но и целую экосистему устройств для различных сценариев использования.Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!Новые портативные консолиВ настоящее время на рынке портативных игровых устройств разворачивается настоящая битва между тремя ведущими производителями. Lenovo, Asus и MSI одновременно заявили о своих планах выпуска новых консолей на базе процессора AMD Ryzen Z2 Extreme.Однако реальность такова, что только MSI успела начать поставки своей портативной консоли Claw A8, и то ограниченным тиражом. Asus, хотя и представила свою консоль ROG Xbox Ally, разработанную совместно с Microsoft, до сих пор не раскрыла ее стоимость, а в продажу устройство поступит не ранее 16 октября.Присоединяйтесь к нам в Telegram!Технические характеристики Legion Go 2Как вы уже поняли, основой Legion Go 2 станет 8-ядерный процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, построенный на архитектуре Zen 5. Этот чип интегрирует графику Radeon 890M на базе 16 исполнительных блоков RDNA 3.5, что обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями.Но настоящим козырем консоли станет ее дисплей - 8,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1600p, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии переменной частоты обновления (VRR). Такие характеристики дисплея выводят портативный гейминг на совершенно новый уровень визуального качества.Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!В плане оперативной памяти Legion Go 2 предложит до 32 Гбайт LPDDR5X, что существенно превосходит большинство конкурентов в данном сегменте. Для хранения игр и данных будет доступен SSD объемом до 2 Тбайт, что позволит установить внушительную библиотеку современных игр без необходимости постоянно управлять свободным местом.Консоль будет работать под управлением Windows 11, что обеспечит совместимость с огромной библиотекой PC-игр и различными игровыми клиентами. Кроме того, устройство получит съемные контроллеры, что добавляет гибкости в использовании и открывает дополнительные сценарии применения.По сравнению с конкурентами - ROG Xbox Ally и MSI Claw A8 - консоль Legion Go 2 выглядит наиболее привлекательно именно благодаря сочетанию большого OLED-дисплея высокого разрешения, увеличенного объема оперативной памяти и вместительного накопителя. Это может стать решающим фактором в борьбе за внимание покупателей в быстро развивающемся сегменте портативных игровых устройств.Успех Legion Go 2 будет во многом зависеть от ценовой политики Lenovo и того, насколько компании удастся обеспечить стабильные поставки устройства на рынок. Учитывая текущие проблемы конкурентов с массовым производством, у Lenovo есть все шансы занять лидирующие позиции в этом перспективном сегменте рынка.

Читать далее
Новости партнеров
Итоги года: кто придумал и зачем вообще мы это делаем
Итоги года: кто придумал и зачем вообще мы это делаем
Правда ли, что iPhone в России обложат дополнительным налогом
Правда ли, что iPhone в России обложат дополнительным налогом
Крупные инвесторы выводят деньги из криптовалютных ETF. Что это значит для Биткоина?
Крупные инвесторы выводят деньги из криптовалютных ETF. Что это значит для Биткоина?