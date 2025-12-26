Робот-пылесос, который все делает сам: нашли на Ozon модель Redroad R10 за смешные деньги

В современной жизни хочется не очень хочется тратить время на рутину, тем более что времени порой не хватает не только на отдых, но даже на общение с семьей. Но как сделать, чтобы бытовые задачи решались без напоминаний и постоянного контроля? Под такую философию был создан робот-пылесос Redroad R10. Это не просто устройство для поддержания чистоты в комнате, а полноценный домашний помощник, который берет уборку на себя от начала и до конца. А цена на него сейчас прямо смешная.

На Ozon действует ограниченная по времени акция: Redroad R10 можно купить со скидкой за 14 тысяч рублей, а с промокодом еще на 500 рублей дешевле. С учетом возможностей этой модели предложение выглядит действительно заманчивым.

Кому нужен пылесос Redroad R10

Роботы-пылесосы уже давно бороздят просторы квартир и домов. Вот только основную проблему человечества они решают лишь частично: да, они убираются сами, но потом их все равно приходится обслуживать. Так что каждая уборка обычно завершается полуразборкой устройства для очистки контейнера, щеток и тряпочек для влажной уборки. Это отменяет весь положительный эффект от использования робота.

И вот, главное, что отличает Redroad R10 от большинства роботов-пылесосов — это станция автоматической очистки пылесборника. После завершения уборки робот сам возвращается на базу, где весь собранный мусор мощным потоком воздуха перемещается в герметичный мешок объемом 4 литра. Что требуется от вас? Да почти ничего.

Вам не нужно после каждой уборки вытряхивать контейнер, контактируя с пылью или шерстью. В зависимости от частоты уборки, обслуживать мешок потребуется аж раз в несколько месяцев. И тут честно можно сказать, что Redroad R10 не только сам убирает, но и обслуживает себя тоже сам. Согласитесь, именно так и должен работать по-настоящему умный робот?

Какие типы уборки поддерживает Redroad R10

Пылесосы Redroad R10 одинаково хорошо справляются и с сухой, и с влажной уборкой. Мощность всасывания здесь 4000 Па, что позволяет эффективно собирать пыль, песок, крошки, шерсть и более крупный мусор. То, что нужно для владельцев домашних животных и семей с детьми.

Redroad R10 Характеристики Объем пылесборника 300 мл Тип уборки Сухая и влажная Время работы от аккумулятора 150 минут Сила всасывания 4000 Па Объем резервуара для воды 350 мл Объем станции самоочистки 4 л Емкость аккумулятора 3200 мА*ч Вес 4 кг

За влажную уборку в этой модели отвечает интеллектуальная система. Она состоит из умной электронной начинки и бака для жидкости с заслонкой, которая дозирует подачу воды. Благодаря этому полы очищаются без разводов, а пылесос не оставляет луж.

Количество воды, попадающей на тряпку, небольшое: следы от уборки быстро высыхают, так что не навредят ламинату и паркету. При этом качество уборки от этого не страдает: устройство справляется даже с липкими пятнами от напитков или соусов.

Почему Redroad R10 не сталкивается с котами

Качество автономной уборки у роботов не ограничено только мощностью всасывания или качеством подачи воды. Еще одна важная штука в Redroad R10 это умная навигация. С точки зрения электроники, этот робот не слепой: он сканирует пространство, строит точную карту помещения и сам продумывает оптимальный маршрут уборки. Так что он не хаотично ездит по всей квартире, а действует логично и не затирает до дыр один и тот же квадратный метр.

В этом ему помогают лазерные датчики LDS. Это они могут распознавать чуть ли не любые препятствия: провода, обувь, ножки мебели. Поэтому робот заранее снижает скорость и аккуратно объезжает объекты, редко застревает и не сталкивается со стенами и котами. Это очень важно в небольших квартирах с полной меблировкой.

Как управлять роботом Redroad R10

Несмотря на наличие интеллекта, Redroad R10 все равно может управляться вручную. Он подключается к домашней сети и взаимодействует с пользователем через мобильное приложение. В нем можно задавать зоны уборки, настраивать режимы работы и запрещать въезд в определенные области при помощи виртуальных стен.

Это удобно, если нужно убрать только кухню после готовки или пройтись по прихожей после гостей. А еще в настройках можно исключить ковры во время влажной уборки. Ну а если не хочется вникать в настройки, то робот прекрасно справляется и в полностью автоматическом режиме.

Как долго работает Redroad R10 от одного заряда

Новый Redroad R10 рассчитан как на небольшие квартиры, так и на просторные дома. Время автономной работы здесь достигает 150 минут. За это время пылесос успевает убрать несколько комнат, перепрыгивая пороги высотой до 2 см. В общем, универсальный солдат.

При этом уровень шума никогда не превышает 68 дБ, так что робот почти не будет мешать работе, отдыху или разговору.

Сколько стоит робот-пылесос Redroad R10

Это тот редкий случай, когда технологии действительно экономят время и силы, а не добавляют хлопот с настройкой и обслуживанием. А сейчас, благодаря акции на Ozon и дополнительному промокоду R102026PP на 500 рублей, это еще и максимально выгодная покупка.

Если вы всегда хотели доверить уборку умному устройству и забыть о бытовой рутине, то сейчас самое время. Всего за 14 тысяч рублей Redroad R10 справится с этой задачей лучше большинства конкурентов в своем классе.