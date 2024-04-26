Робот-пылесос Neatsvor U1MAX удивил не только меня. Никто не думал, что он такое умеет

25 апреля компания Neatsvor провела онлайн-презентацию, показав робот-пылесос U1MAX и попутно разыграв ценные призы среди зрителей. Их количество, кстати, достигло 226 тысяч человек, что подтверждает большой интерес к новинке. Но в чем дело? Почему какой-то очередной умный пылесос привлек к себе такое внимание? Оказывается, это не просто проходная модель или флагман по заоблачной цене, а полностью автоматизированное устройство по впечатляюще низкой цене.

Робот-пылесос со станцией самоочистки

«Ну, робот и робот, чего мы не видели?» — может задаться человек, который не видел презентацию Neatsvor U1MAX. А я отвечу: роботом в этом устройстве является не только пылесос, но и его станция.

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Она заряжает прибор, а попутно очищает пылесборник, моет и сушит валик, а при необходимости заливает свежую порцию воды, чтобы Neatsvor U1MAX всегда был готов к влажной или сухой уборке.

Казалось бы, мелочь, но именно из таких небольших деталей складывается очень крутой пазл. Только подумайте: пылесос почти не нужно обслуживать. Заливай каждый месяц воду в базовую станцию и опорожняй мешок для сбора пыли раз в 3 месяца, а все остальное время балдей на диване или занимайся более полезными делами, чем уборка пола.

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Новая лазерная навигация пылесоса

Еще одна фишка Neatsvor U1MAX — навигация. Как и полагается, продвинутой модели, этот сравнительно недорогой-пылесос оснащен ToF-сенсором для сканирования помещения и обнаружения препятствий. Причем навигация здесь двухлинейная.

На практике это значит, что пылесос с лазерной навигацией избегает предметы окружающего быта, а еще распознает ковры, автоматически повышая мощность всасывания. И о ней стоит поговорить отдельно.

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Мощность робота-пылесоса Neatsvor U1MAX

Пылесос Neatsvor U1MAX оснастили мощным двигателем, чья мощность всасывания превосходит показатели конкурентов. Стоит ли говорить, насколько это важно для полностью роботизированного устройства, которое в своей продуктивности не может тягаться с напольными моделями, работающими напрямую от электросети?

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Высокая мощность всасывания вкупе со специальной щеткой и двумя вращающимися валиками позволяют убирать как хлебные крошки, так и шерсть от домашних животных. Крупные предметы наподобие шурупов Neatsvor U1MAX тоже собирает, а потому будьте начеку, проводя небольшой ремонт в помещении.

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Пара валиков, прежде всего, необходима для работы пылесоса в режиме влажной уборки. Быстрое вращение, увеличенное давление и высокая мощность всасывания оставляют после себя только блеск. А интеллектуальное обнаружение препятствий помогает умному роботу-пылесосу поднимать швабры, чтобы случайно не намочить ковер.

Приложение для управления пылесосом

Отследить процесс уборки и почувствовать себя в роли наставника помогает фирменное приложение Neatsvor. Внутри программы можно быстро создать карту, почти вручную контролировать пылесос, назначать расписание работы прибора, да и просто наблюдать за текущим статусом Neatsvor U1MAX, если вы находитесь вне дома.

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Приложение постоянно оптимизируется и обновляется, что очень здорово. Ведь за счет регулярных апдейтов продуктивность Neatsvor U1MAX только увеличивается, и с каждым разом уборка становится все более эффективной. Ну а как иначе, если робот-пылесос нафаршировали по полной программе?